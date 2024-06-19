"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
Майдан, вышиванка
Российская армия, в первые месяцы СВО зашедшая в населенные пункты Сумской области, столкнулась с резко антироссийским настроением местных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Эксперт отметил, что свои умозаключения основывает на свидетельствах тех людей, которые заходили в этот регион вместе с российской армией.
"В Сумской области были серьезные бои за сами Сумы, Ахтырку и Тростянец. Единственным исключением стал Конотоп, руководство которого после нескольких дней переговоров решило придерживаться нейтралитета. Да, Украина не сдала город, но через него спокойно проходили наши эшелоны. А Конотоп – важный железнодорожный узел. Его по важности можно сравнить только с Бахмачом (Черниговская область)", - рассказал Поликарпов.
Жители Сумской области оказались "такими же упертыми, как и западенцы", подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что иная ситуация была в Черниговской области, население которой было более лояльно к россиянам.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце