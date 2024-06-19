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"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО

"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО - 19.06.2024 Украина.ру

"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО

Российская армия, в первые месяцы СВО зашедшая в населенные пункты Сумской области, столкнулась с резко антироссийским настроением местных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-06-19T05:00

2024-06-19T05:00

2024-06-19T05:00

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Эксперт отметил, что свои умозаключения основывает на свидетельствах тех людей, которые заходили в этот регион вместе с российской армией. Жители Сумской области оказались "такими же упертыми, как и западенцы", подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что иная ситуация была в Черниговской области, население которой было более лояльно к россиянам. Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

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