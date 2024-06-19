"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО - 19.06.2024 Украина.ру
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"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО - 19.06.2024 Украина.ру
"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО
Российская армия, в первые месяцы СВО зашедшая в населенные пункты Сумской области, столкнулась с резко антироссийским настроением местных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-06-19T05:00
2024-06-19T05:00
новости
сумская область
сво
черниговская область
конотоп
россия
украина
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Эксперт отметил, что свои умозаключения основывает на свидетельствах тех людей, которые заходили в этот регион вместе с российской армией. Жители Сумской области оказались "такими же упертыми, как и западенцы", подчеркнул собеседник издания. Он добавил, что иная ситуация была в Черниговской области, население которой было более лояльно к россиянам. Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
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новости, сумская область, сво, черниговская область, конотоп, россия, украина
Новости, Сумская область, СВО, Черниговская область, Конотоп, Россия, Украина

"Такие же упертые, как западенцы": эксперт о том, что происходило в Сумской области в начале СВО

05:00 19.06.2024
 
Майдан, вышиванка
Майдан, вышиванка
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Российская армия, в первые месяцы СВО зашедшая в населенные пункты Сумской области, столкнулась с резко антироссийским настроением местных жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Эксперт отметил, что свои умозаключения основывает на свидетельствах тех людей, которые заходили в этот регион вместе с российской армией.
"В Сумской области были серьезные бои за сами Сумы, Ахтырку и Тростянец. Единственным исключением стал Конотоп, руководство которого после нескольких дней переговоров решило придерживаться нейтралитета. Да, Украина не сдала город, но через него спокойно проходили наши эшелоны. А Конотоп – важный железнодорожный узел. Его по важности можно сравнить только с Бахмачом (Черниговская область)", - рассказал Поликарпов.
Жители Сумской области оказались "такими же упертыми, как и западенцы", подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что иная ситуация была в Черниговской области, население которой было более лояльно к россиянам.
Подробнее о ходе российско-украинского конфликта в материале издания Украина.ру Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
 
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