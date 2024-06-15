https://ukraina.ru/20240615/1055661504.html

"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино

"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино - 15.06.2024 Украина.ру

"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино

Вражеский мониторинговый ресурс DeepState на днях опубликовал очень интересный обзор о том, как русская армия брала Очеретино. Военные нашли там слабое место в виде 115-й бригады ВСУ, которая бросила позиции и побежала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-06-15T05:00

2024-06-15T05:00

2024-06-15T05:00

новости

очеретино

россия

наступление

вс рф

всу

тероборона

отступление

сво

бригада

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Вражеские ресурсы утверждают, что под Очеретино российские войска заняли Новоалександровку и Новопокровское, но Минобороны пока это не подтверждает.Поскольку российские бригады не могут непрерывно наступать, в мае ВС РФ провели в этом районе перегруппировку (там было небольшое затишье) и перешли в наступление, рассказал эксперт.По его словам, также в публикации приводится забавная матерная цитата, когда один из военнослужащих не понимает, куда делся батальон этой 115-й бригады.Если 47-я бригада там еще держится, то другие бригады уже бегут. Это лишний раз подтверждает, что у противника большой дефицит боеспособных подразделений, отметил обозреватель.Сейчас, когда российские силы продвинулись в районе Новоалександровки и Новопокровского, DeepState опять написал, что ударили по теробороне. Украинцы в комментариях устроили по этому поводу жесткий скандал, когда их военные пытались свалить вину друг на друга, сказал Угольный."Кто-то говорил, что тероборона побежала, кто-то сказал, что во всем виновата 110-я механизированная бригада, которая вернулась на фронт после нескольких месяцев восстановления и ничего не сделала", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, почему на фронте необходимо растягивать резервы ВСУ и вести наступление на широком фронте - в интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей

https://ukraina.ru/20240614/1055639428.html

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новости, очеретино, россия, наступление, вс рф, всу, тероборона, отступление, сво, бригада, украинская армия