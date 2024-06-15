"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино - 15.06.2024 Украина.ру
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"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино
"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино - 15.06.2024 Украина.ру
"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино
Вражеский мониторинговый ресурс DeepState на днях опубликовал очень интересный обзор о том, как русская армия брала Очеретино. Военные нашли там слабое место в виде 115-й бригады ВСУ, которая бросила позиции и побежала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-06-15T05:00
2024-06-15T05:00
новости
очеретино
россия
наступление
вс рф
всу
тероборона
отступление
сво
бригада
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Вражеские ресурсы утверждают, что под Очеретино российские войска заняли Новоалександровку и Новопокровское, но Минобороны пока это не подтверждает.Поскольку российские бригады не могут непрерывно наступать, в мае ВС РФ провели в этом районе перегруппировку (там было небольшое затишье) и перешли в наступление, рассказал эксперт.По его словам, также в публикации приводится забавная матерная цитата, когда один из военнослужащих не понимает, куда делся батальон этой 115-й бригады.Если 47-я бригада там еще держится, то другие бригады уже бегут. Это лишний раз подтверждает, что у противника большой дефицит боеспособных подразделений, отметил обозреватель.Сейчас, когда российские силы продвинулись в районе Новоалександровки и Новопокровского, DeepState опять написал, что ударили по теробороне. Украинцы в комментариях устроили по этому поводу жесткий скандал, когда их военные пытались свалить вину друг на друга, сказал Угольный."Кто-то говорил, что тероборона побежала, кто-то сказал, что во всем виновата 110-я механизированная бригада, которая вернулась на фронт после нескольких месяцев восстановления и ничего не сделала", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.руО том, почему на фронте необходимо растягивать резервы ВСУ и вести наступление на широком фронте - в интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей
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Новости
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новости, очеретино, россия, наступление, вс рф, всу, тероборона, отступление, сво, бригада, украинская армия
Новости, Очеретино, Россия, наступление, ВС РФ, ВСУ, тероборона, отступление, СВО, бригада, украинская армия

"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино

05:00 15.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ подбитый бтр техника танк оружие
ВСУ подбитый бтр техника танк оружие - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Вражеский мониторинговый ресурс DeepState на днях опубликовал очень интересный обзор о том, как русская армия брала Очеретино. Военные нашли там слабое место в виде 115-й бригады ВСУ, которая бросила позиции и побежала. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Вражеские ресурсы утверждают, что под Очеретино российские войска заняли Новоалександровку и Новопокровское, но Минобороны пока это не подтверждает.
Поскольку российские бригады не могут непрерывно наступать, в мае ВС РФ провели в этом районе перегруппировку (там было небольшое затишье) и перешли в наступление, рассказал эксперт.
"Вражеский мониторинговый ресурс DeepState на днях опубликовал очень интересный обзор о том, как русская армия брала Очеретино. Суть его сводится к следующему: мы нашли там слабое место в виде 115-й бригады ВСУ, которая бросила позиции и побежала", - подчеркнул Угольный.
По его словам, также в публикации приводится забавная матерная цитата, когда один из военнослужащих не понимает, куда делся батальон этой 115-й бригады.
Если 47-я бригада там еще держится, то другие бригады уже бегут. Это лишний раз подтверждает, что у противника большой дефицит боеспособных подразделений, отметил обозреватель.
Сейчас, когда российские силы продвинулись в районе Новоалександровки и Новопокровского, DeepState опять написал, что ударили по теробороне. Украинцы в комментариях устроили по этому поводу жесткий скандал, когда их военные пытались свалить вину друг на друга, сказал Угольный.
"Кто-то говорил, что тероборона побежала, кто-то сказал, что во всем виновата 110-я механизированная бригада, которая вернулась на фронт после нескольких месяцев восстановления и ничего не сделала", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Как только у "Севера" станет больше "богатства", Россия раздавит ВСУ двумя клешнями читайте на сайте Украина.ру
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Александр Перенджиев: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах Победа в СВО — это не когда Украина капитулирует, а мы подпишем политические договоренности с Западом. Победа в СВО — это когда экономика России будет сильной
 
НовостиОчеретиноРоссиянаступлениеВС РФВСУтероборонаотступлениеСВОбригадаукраинская армия
 
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06:00"Я бы рад воевать, но...": военный летчик рассказал, зачем ВСУ намеренно выводит из строя технику НАТО
05:00"115-я бригада бросила позиции и побежала": военный эксперт рассказал, как бойцы брали Очеретино
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