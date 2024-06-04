https://ukraina.ru/20240604/1055453104.html

"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине

"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине - 04.06.2024 Украина.ру

"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине

До начала СВО руководство РФ получало значительную часть информации от украинской эмиграции. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, и среди них не было отпетых бандеровцев и сторонников Майдана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-04T05:10

2024-06-04T05:10

2024-06-04T05:10

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Перед началом СВО Россия переоценила способность украинских граждан восстать против собственного правительства. Мы переоценили их недовольство собственным правительством на февраль 2022 года, сообщил обозреватель.Дело в том, что российское руководство получало значительную часть информации от украинской эмиграции, она работала добросовестно. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, добавил он.Другое дело, что те же украинские эмигранты уже из корыстных целей говорили следующее: "На Украине все привыкли к Украине. Поэтому надо забрать Крым и Донбасс, а все остальное надо оставить Украиной с пророссийским руководством. А пророссийским руководством будем мы", отметил эксперт.Может быть, на Украине получился бы такой сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и безжалостно давить любое сопротивление, но этого не произошло, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки

https://ukraina.ru/20240603/1055413138.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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