"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
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"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине - 04.06.2024 Украина.ру
"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
До начала СВО руководство РФ получало значительную часть информации от украинской эмиграции. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, и среди них не было отпетых бандеровцев и сторонников Майдана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-04T05:10
2024-06-04T05:10
новости
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Перед началом СВО Россия переоценила способность украинских граждан восстать против собственного правительства. Мы переоценили их недовольство собственным правительством на февраль 2022 года, сообщил обозреватель.Дело в том, что российское руководство получало значительную часть информации от украинской эмиграции, она работала добросовестно. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, добавил он.Другое дело, что те же украинские эмигранты уже из корыстных целей говорили следующее: "На Украине все привыкли к Украине. Поэтому надо забрать Крым и Донбасс, а все остальное надо оставить Украиной с пророссийским руководством. А пророссийским руководством будем мы", отметил эксперт.Может быть, на Украине получился бы такой сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и безжалостно давить любое сопротивление, но этого не произошло, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.руО том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, всу, вс рф, крым, донбасс, эмиграция, украинские эмигранты, власти украины, сво
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Крым, Донбасс, эмиграция, украинские эмигранты, власти Украины, СВО

"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине

05:10 04.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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До начала СВО руководство РФ получало значительную часть информации от украинской эмиграции. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, и среди них не было отпетых бандеровцев и сторонников Майдана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Перед началом СВО Россия переоценила способность украинских граждан восстать против собственного правительства. Мы переоценили их недовольство собственным правительством на февраль 2022 года, сообщил обозреватель.
Дело в том, что российское руководство получало значительную часть информации от украинской эмиграции, она работала добросовестно. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, добавил он.
"Среди них не было отпетых бандеровцев или сторонников Майдана. И эти граждане Украины говорили: "если завтра границу перейдут российские танки, их сразу же завалят цветами, Киев завесят приветственными транспарантами, а Зеленского повесят на первом суку", - уточнил Ищенко.
Другое дело, что те же украинские эмигранты уже из корыстных целей говорили следующее: "На Украине все привыкли к Украине. Поэтому надо забрать Крым и Донбасс, а все остальное надо оставить Украиной с пророссийским руководством. А пророссийским руководством будем мы", отметил эксперт.
Может быть, на Украине получился бы такой сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и безжалостно давить любое сопротивление, но этого не произошло, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне читайте на сайте Украина.ру
О том, какое влияние военная истерия в странах Прибалтики окажет на украинский конфликт можно прочитать в интервью Александра Дюкова: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочки
Дмитрий Дробницкий интервью
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