"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
До начала СВО руководство РФ получало значительную часть информации от украинской эмиграции. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, и среди них не было отпетых бандеровцев и сторонников Майдана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Перед началом СВО Россия переоценила способность украинских граждан восстать против собственного правительства. Мы переоценили их недовольство собственным правительством на февраль 2022 года, сообщил обозреватель.
Дело в том, что российское руководство получало значительную часть информации от украинской эмиграции, она работала добросовестно. Но она сама подбирала себе контрагентов для общения, добавил он.
"Среди них не было отпетых бандеровцев или сторонников Майдана. И эти граждане Украины говорили: "если завтра границу перейдут российские танки, их сразу же завалят цветами, Киев завесят приветственными транспарантами, а Зеленского повесят на первом суку", - уточнил Ищенко.
Другое дело, что те же украинские эмигранты уже из корыстных целей говорили следующее: "На Украине все привыкли к Украине. Поэтому надо забрать Крым и Донбасс, а все остальное надо оставить Украиной с пророссийским руководством. А пророссийским руководством будем мы", отметил эксперт.
Может быть, на Украине получился бы такой сценарий в феврале 2022 года. Это могло получиться даже небольшой группировкой в 150-200 тысяч. Но для этого надо было ехать и безжалостно давить любое сопротивление, но этого не произошло, заключил собеседник издания.
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