https://ukraina.ru/20240601/1055367009.html

"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада

"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада - 01.06.2024 Украина.ру

"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада

США желают создать слепую зону для России на юго-западном направлении. Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать по целям на территории западных стран

2024-06-01T04:00

2024-06-01T04:00

2024-06-01T04:00

нато

россия

украина

запад

эммануэль макрон

йенс столтенберг

владимир зеленский

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он также добавил, что эта информация исходит от противника и телеграм-каналов. Минобороны РФ официальных заявлений по этому поводу пока не делало, пояснил Шкурлатов.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России."Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - APГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемВладимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе."Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240528/1055342550.html

россия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, украина, запад, эммануэль макрон, йенс столтенберг, владимир зеленский