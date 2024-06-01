"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада - 01.06.2024 Украина.ру
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"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада
"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада - 01.06.2024 Украина.ру
"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада
США желают создать слепую зону для России на юго-западном направлении. Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать по целям на территории западных стран
2024-06-01T04:00
2024-06-01T04:00
нато
россия
украина
запад
эммануэль макрон
йенс столтенберг
владимир зеленский
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он также добавил, что эта информация исходит от противника и телеграм-каналов. Минобороны РФ официальных заявлений по этому поводу пока не делало, пояснил Шкурлатов.Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России."Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - APГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемВладимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе."Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 маяПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
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нато, россия, украина, запад, эммануэль макрон, йенс столтенберг, владимир зеленский
НАТО, Россия, Украина, Запад, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада

04:00 01.06.2024
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
США желают создать слепую зону для России на юго-западном направлении. Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать по целям на территории западных стран
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
"О том, что Украине нужно разрешить бить западным оружием по "старым" российским территориям, заявила Великобритания. И в этой связи я бы отметил, что противник в последнее время пытается бить из беспилотников по радиолокационным станциям (РЛС) дальнего обнаружения "Воронеж". Это очень опасная игра", — заявил эксперт.
Он также добавил, что эта информация исходит от противника и телеграм-каналов. Минобороны РФ официальных заявлений по этому поводу пока не делало, пояснил Шкурлатов.
"Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — заключил подполковник.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России.
"Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
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28 мая, 22:21
Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The TelegraphУкраина не приблизилась к вступлению в Североатлантический альянс в 2024 году и этой информацией поделятся с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите. Его также попросили больше не обращаться к странам-членам НАТО с предложением членстве Украины в военном альянсе , пишет газета The Telegraph
Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.
Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.
 
НАТОРоссияУкраинаЗападЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
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