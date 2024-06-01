"США ослепляют Россию руками украинцев": Шкурлатов о смертоносной игре Запада
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
США желают создать слепую зону для России на юго-западном направлении. Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать по целям на территории западных стран
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
"О том, что Украине нужно разрешить бить западным оружием по "старым" российским территориям, заявила Великобритания. И в этой связи я бы отметил, что противник в последнее время пытается бить из беспилотников по радиолокационным станциям (РЛС) дальнего обнаружения "Воронеж". Это очень опасная игра", — заявил эксперт.
Он также добавил, что эта информация исходит от противника и телеграм-каналов. Минобороны РФ официальных заявлений по этому поводу пока не делало, пояснил Шкурлатов.
"Если такие попытки были, на это надо жестко отвечать. Причем не по объектам Запада на территории Украины, а по целям на территории западных стран. Но я пока не понимаю, как можно на это ответить, не ввязываясь в глобальный конфликт с Западом", — заключил подполковник.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России.
"Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
28 мая, 22:21Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The TelegraphУкраина не приблизилась к вступлению в Североатлантический альянс в 2024 году и этой информацией поделятся с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите. Его также попросили больше не обращаться к странам-членам НАТО с предложением членстве Украины в военном альянсе , пишет газета The Telegraph
Владимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
"Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС", — отмечает газета.
Полный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.