Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами

Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами - 08.01.2026

Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами

Офицер ВС РФ с позывным "Шаман" вспоминает 2015-й год, когда он отправился на передовую, чтобы поздравить свой личный состав с Новым годом. Украина.ру, 08.01.2026

Офицер ВС РФ с позывным "Шаман" вспоминает 2015-й год, когда он отправился на передовую, чтобы поздравить свой личный состав с Новым годом. Праздновать тот год ему пришлось на легендарной "Авдеевской промке". По его словам, именно это помогло ему сблизиться со своими бойцами.

