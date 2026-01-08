Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами - 08.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260108/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-shaman-prazdnovat-nado-so-svoimi-soldatami-1073843565.html
Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами
Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами - 08.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами
Офицер ВС РФ с позывным "Шаман" вспоминает 2015-й год, когда он отправился на передовую, чтобы поздравить свой личный состав с Новым годом. Украина.ру, 08.01.2026
2026-01-08T08:27
2026-01-08T08:27
видео
россия
новый год
вс рф
бойцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073843143_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b76a21e7be92629c41b8e9a4e1b195a.png
Офицер ВС РФ с позывным "Шаман" вспоминает 2015-й год, когда он отправился на передовую, чтобы поздравить свой личный состав с Новым годом. Праздновать тот год ему пришлось на легендарной "Авдеевской промке". По его словам, именно это помогло ему сблизиться со своими бойцами.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073843143_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25bc11841ef196e9cc1425605fba8834.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, новый год, вс рф, бойцы, видео
Видео, Россия, Новый год, ВС РФ, бойцы

Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами

08:27 08.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Офицер ВС РФ с позывным "Шаман" вспоминает 2015-й год, когда он отправился на передовую, чтобы поздравить свой личный состав с Новым годом.
Праздновать тот год ему пришлось на легендарной "Авдеевской промке". По его словам, именно это помогло ему сблизиться со своими бойцами.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияНовый годВС РФбойцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Больше миллиона жителей Днепропетровской области остались без воды и тепла
09:59Обстановка на Красноармейском направлении
09:27ВС РФ наступают в направлении Красного Лимана
08:58Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об усилении санкций против РФ - сенатор Грэм*
08:30Главное за ночь 8 января
08:27Новогодняя история от бойца с позывным "Шаман". Праздновать надо со своими солдатами
08:26Новогодние истории на Украина.ру
08:24Новогодняя история от бойца с позывным "Григорьич". Были в замке, пили-ели с золота, посреди роскоши
08:01ПВО за ночь сбила 66 вражеских дронов над Россией
08:00"Брат Митька помирает" или, как полтавский печник Степан Шкурат стал актёром
07:41США вышли из 66 международных организаций
07:30Гегемония гопника. Войны США в XXI веке
07:20Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине
07:07Обвал цен на нефть — фантасмагория. Константин Симонов о проектах России в Венесуэле и санкциях США
06:53"Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящем
06:28Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка
20:08Дмитрий Гусев о захвате США танкера под флагом РФ: Возможно, нас отвлекают от Украины и ссорят с Трампом
20:087 января 2026 года, вечерний эфир
20:00Провокация США в открытом море, прогнозы Трампа и давление Европы на Киев. Итоги 7 января
18:56Продвижение у Волчанска: фронтовая сводка
Лента новостейМолния