https://ukraina.ru/20240529/1055346545.html

Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая

Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая - 29.05.2024 Украина.ру

Ультиматум Западу, провалы ВСУ, давление на членов НАТО. Главное на Украине на утро 29 мая

Украина.ру, 29.05.2024

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

украина

россия

киев

владимир зеленский

маргарита симоньян

йенс столтенберг

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Симоньян рассказала об ультиматуме, который Россия будет вынуждена предъявить Западу. ВСУ пытаются атаковать российские территории, но терпят неудачи. Зеленского попросили не давить на членов НАТО в вопросе вступления Украины в альянсГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" предупредила, что Запад не готов к третьей мировой войне, но при этом испытывает Россию на прочность и "доиспытывается"."Я не вижу никакого другого выхода, кроме того, что в какой-то момент мы будем вынуждены предъявить им ультиматум. Потому что и наносить удары этим оружием по нашей территории они разрешат, и ввести войска НАТО непосредственно на территорию Украины рано или поздно они разрешат. И мы должны будем сказать: "Дорогие наши бывшие друзья, вы больше даже не притворяйтесь, что вы просто помогаете Украине. Вы руками Украины ведете войну против России. Значит, Россия признает, что она ведет с вами войну со всеми вытекающими последствиями и всеми доступными ей средствами"… А они что? Они готовы вступить в третью мировую? Не думаю. Я думаю, что они испытывают нас на прочность и "доиспытываются", - сказала Симоньян.Она считает, что в таком случае "заднюю" даст Запад, а не Россия, "потому что мы не уступим ни свой Крым, ни свой Донбасс".На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина якобы имеет право среди прочего атаковать "военные цели на территории России". По его словам, "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения".В ответ президент России Владимир Путин указал, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на удары по российской территории, заявлял, что глава государства и военные "принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".При этом агентство Франс Пресс со ссылкой на западные источники пишет, что Украина уже несколько раз использовала поставляемое Западом оружие для атак по Краснодарскому краю."Западное оружие уже несколько раз применялось (Киевом - ред.) против территории России, в последний раз - против... города Краснодар", - сообщили агентству несколько западных источников.Агентство не приводит данные, по каким объектам были нанесены удары.В свою очередь бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор во время интервью на YouTube-канале Judging Freedom предупредил, что если Киев не завершит конфликт, на месте Украины может появиться другое государство."У Зеленского нет будущего. Русские не шутят... Если мы продолжим заниматься этими глупостями, ...Украина исчезнет с карты Европы, и вместо нее появится какое-то другое государство, которое, возможно, не будет называться Украиной", - заявил Макгрегор.Он добавил, что попытки "упираться" по поводу проведения переговоров с Москвой приведут к тому, то Россия разгромит ВСУ и "двинется дальше на Запад".Провалы ВСУС утра в среду в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ информировали о взрыве в Конотопе, расположенном в Сумской области.Одесская областная прокуратура утверждает, что в результате обстрела поражена припортовая инфраструктура в Одессе.Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заверяет, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден "объект коммунальной инфраструктуры, сельхозпредприятие".Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что российские военные нанесли удар по арсеналу военной части в городе Сарны Ровенской области.Также он отметил, что город Сарны является серьезным логистическим хабом. Местное подполье неоднократно сообщало, что в городе были замечены иностранцы. На территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка, в последнее туда завозили вооружение и боекомплекты.Кроме прочего, подполье скрытно записало в вагоне поезда приватный разговор действующих украинских военных с попутчиками из числа гражданских. Один из военных признал потерю на фронте 80 процентов своей бригады."У нас от бригады осталось процентов 20, остальные "двухсотые". И даже забрать их (погибших - ред.) не разрешили. Это почему? Чтобы деньги не платить", - сказал военнослужащий ВСУ.На записи военные также раскритиковали посвященный военному конфликту украинский телемарафон и пожаловались на то, что командование бросает на фронт необученных и неэкипированных солдат.Один из бойцов сказал, что он и многие его сослуживцы готовы идти вместе с русскими на Киев, чтобы закончить конфликт."Я честно вам скажу, девушка, была бы моя воля, я так считаю, мои товарищи так считают, мы бы с русскими на Киев пошли. И все бы это давно закончилось", - сказал военнослужащий ВСУ.Несмотря на такие настроения в рядах ВСУ, киевский режим не оставляет попыток атаковать российские регионы. Так, утром в среду националисты пытались совершить теракт на территории Краснодарского края. Однако российские военные пресекли эту попытку."Над Армавиром силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ведутся поиски места падения БПЛА, работают специальные службы", - написал в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.Также дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Помимо прочего, украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 боеприпасов, указало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шесть обстрелов - на Донецком направлении. Один обстрел - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Из-за украинского обстрела шестилетняя девочка была ранена в машине в населенном пункте Марьинка, также пострадал мужчина в Старомлиновке из-за детонации взрывоопасного предмета.Подполковник Луганской народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские войска пытаются всячески удержать свои рубежи на Купянском направлении."В районах населенных пунктов Стельмаховка и Мясожаровка, вдоль реки Жеребец, украинские боевики усиливают свои позиции в инженерном отношении. Также отмечается переброска в данный район дополнительных сил и средств ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.)", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.Эксперт отметил, что по характеру действий противника можно говорить о том, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать.Давление на членов НАТОВладимира Зеленского попросили не давить на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщила британская газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.Как заявили изданию источники, в прошлом году высокопоставленные чиновники НАТО осуществили "управление ожиданиями" после саммита альянса в Литве, после того как было решено, что члены, поддерживающие вступление Украины, включая Великобританию, создали "слишком сильное давление" вокруг этого решения.Согласно изданию, Украина не продвинется дальше на пути к членству в НАТО на ежегодном саммите в этом году на фоне опасений, что альянс "может быть втянут в войну с Россией".Два неназванных дипломата рассказали изданию, что на саммите лидеры альянса предложат так называемый "мост" к вступлению, в знак поддержки этого процесса."Пакет поддержки, который в настоящее время обсуждается, подчеркнет способность Украины выбирать свое собственное будущее и продемонстрирует, что путь к членству (в НАТО - ред.) становится короче", - заявили газете два дипломата.На днях в ходе общения с гражданами канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что допускает, что Украина может не стать членом НАТО в течение ближайших 30 лет.Германия и США высказались против обещания Украине конкретных сроков возможного вступления в НАТО.Источник, знакомый с взглядами администрации Джо Байдена, сообщил Telegraph, что чиновники американского правительства "очень скептически" относятся к тому, чтобы "продвинуть Украину дальше по пути" к полноправному членству в НАТО в этом году."США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение относительно угрозы со стороны России для остальных членов альянса", - добавил газете источник.Как пишет газета, это решение, по-видимому, разочарует Зеленского.Постпред США при альянсе Джулианн Смит в конце апреля сообщила, что Зеленского пригласят на запланированный в июле саммит НАТО в Вашингтоне, поскольку тема Украины станет там ключевой. При этом она уточнила, что вступления Киева в НАТО на будущем саммите не ожидается. Столтенберг также в апреле говорил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на предстоящем саммите.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, киев, владимир зеленский, маргарита симоньян, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, вс рф, пво, беспилотники