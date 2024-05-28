Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Польша не исключает возможность отправки войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Gazeta Wyborcza
"Мы не должны исключать никакую возможность", - ответил он на вопрос журналиста.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает вероятности отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона: представители нескольких стран заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину. "У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.
Немецкое издание Der Spiegel ранее сообщило, что страны Прибалтики послали "грозное предупреждение" России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных.