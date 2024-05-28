https://ukraina.ru/20240528/1055325173.html

Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину - 28.05.2024 Украина.ру

Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

Польша не исключает возможность отправки войск на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Gazeta Wyborcza

2024-05-28T10:27

2024-05-28T10:27

2024-05-28T10:27

новости

украина

польша

эммануэль макрон

йенс столтенберг

нато

войска

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/80/1033358041_0:226:2839:1823_1920x0_80_0_0_d1f87ae75c0341df8ecf18a8c0a130c8.jpg

"Мы не должны исключать никакую возможность", - ответил он на вопрос журналиста.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает вероятности отправки сухопутных войск на Украину. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона: представители нескольких стран заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам The Economist, что НАТО не будет направлять наземные войска на Украину. "У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину", - сказал он.Немецкое издание Der Spiegel ранее сообщило, что страны Прибалтики послали "грозное предупреждение" России, заявив о готовности ввести войска на Украину в случае серьезных успехов российских военных.

https://ukraina.ru/20240526/1055297210.html

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, войска