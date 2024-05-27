Путин три часа говорил с президентом Узбекистана - 27.05.2024 Украина.ру
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Путин три часа говорил с президентом Узбекистана
Путин три часа говорил с президентом Узбекистана - 27.05.2024 Украина.ру
Путин три часа говорил с президентом Узбекистана
Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в загородной резиденции узбекистанского лидера "Куксарой" продлились около трех часов
2024-05-27T15:00
2024-05-27T15:00
новости
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиёев
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Лидеры сначала беседовали в узком формате, затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.Путин заверил, что они с узбекистанским коллегой держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года.Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.
https://ukraina.ru/20240526/1055292497.html
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новости, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев
Новости, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев

Путин три часа говорил с президентом Узбекистана

15:00 27.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в загородной резиденции узбекистанского лидера "Куксарой" продлились около трех часов
Лидеры сначала беседовали в узком формате, затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.
Путин заверил, что они с узбекистанским коллегой держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.
По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Вчера, 10:11
Байден в очередной раз попытался оскорбить ПутинаПрезидент США Джо Байден, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в Нью-Йорке 25 мая, вновь позволил себе публично оскорбительно высказаться в адрес российского лидера Владимира Путина
 
НовостиУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиёев
 
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