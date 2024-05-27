https://ukraina.ru/20240527/1055310612.html

Путин три часа говорил с президентом Узбекистана

Путин три часа говорил с президентом Узбекистана - 27.05.2024 Украина.ру

Путин три часа говорил с президентом Узбекистана

Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в загородной резиденции узбекистанского лидера "Куксарой" продлились около трех часов

2024-05-27T15:00

2024-05-27T15:00

2024-05-27T15:00

новости

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_c0eae25f26a5ddf0daf394a7fd4473df.jpg

Лидеры сначала беседовали в узком формате, затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.Путин заверил, что они с узбекистанским коллегой держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года.Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.

https://ukraina.ru/20240526/1055292497.html

узбекистан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиёев