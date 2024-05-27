Путин три часа говорил с президентом Узбекистана
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева в загородной резиденции узбекистанского лидера "Куксарой" продлились около трех часов
Лидеры сначала беседовали в узком формате, затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегацией двух стран.
Путин заверил, что они с узбекистанским коллегой держат все актуальные вопросы двусторонних отношений на личном контроле.
По его словам, серьезный импульс сотрудничеству придал визит президента Узбекистана в Россию в октябре прошлого года.
Российский лидер в эти дни находится с государственным визитом в Узбекистане.