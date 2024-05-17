https://ukraina.ru/20240517/1055132262.html
"Все потеряно": отставной офицер назвал какие "надежды ВСУ" будут разорваны на земле и сбиты в воздухе
"Все потеряно": отставной офицер назвал какие "надежды ВСУ" будут разорваны на земле и сбиты в воздухе - 17.05.2024 Украина.ру
"Все потеряно": отставной офицер назвал какие "надежды ВСУ" будут разорваны на земле и сбиты в воздухе
Обещанные Западом истребители F-16, на которые рассчитывает Киев этим летом, будут гореть не хуже другой, ранее поставленной Киеву, западной военной техники. Об Украина.ру, 17.05.2024
2024-05-17T14:52
2024-05-17T14:52
2024-05-17T14:54
украина
сша
скотт риттер
сергей храпач
вооруженные силы украины
фсб
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Обещанные Западом истребители F-16, на которые рассчитывает Киев этим летом, будут гореть не хуже другой, ранее поставленной Киеву, западной военной техники. Об этом в интервью РИА новости заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.По словам отставного офицера, эти самолеты – пропиаренная западная техника, которая не покажет себя в бою, и будет уничтожена точно также, как танки Leopard, Abrams и боевые машины Bradley."Они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно. F-16 не окажут существенного влияния на ход конфликта на Украине: "их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход", - сказал Риттер.Ранее Риттер утверждал, что эти истребители станут "проклятьем для Украины". По его предположениям, первый F-16 уничтожат ровно в первый же день, как они появятся в зоне спецоперации.В свою очередь в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач объяснил, что если Киеву передадут от 30 до 100 истребителей F-16, то ВСУ сможет использовать эти самолеты как носители ракетных вооружений."Также может быть опасность для военного состава и мирных жителей, поскольку средство поражения, доставки F-16 позволяет в пределах 300–400 километров наносить удары. Storm Shadow, например, даже до 500 километров добивают. Правда, нас убеждают, что такое оружие пока не поставляется ВСУ. А некоторые эксперты пишут, что, если Украина получит "Фальконы" (F-16), мы устроим так называемую соколиную охоту "Фалькон" – "Сокол". Я считаю, это шапкозакидательские настроения. Противник у нас серьезный, техника у него тоже грозная, многофункциональная, которая может эффективно бороться с нашими средствами ПВО и РЭБ. Нельзя этого недооценивать!" - сказал Храпач.Более того, ранее президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что российские войска будут сразу же уничтожать как истребители, так и точки их базирования на Украине.
украина
сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, скотт риттер, сергей храпач, вооруженные силы украины, фсб
Обещанные Западом истребители F-16, на которые рассчитывает Киев этим летом, будут гореть не хуже другой, ранее поставленной Киеву, западной военной техники. Об этом в интервью РИА новости заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
По словам отставного офицера, эти самолеты – пропиаренная западная техника, которая не покажет себя в бою, и будет уничтожена точно также, как танки Leopard, Abrams и боевые машины Bradley.
"Они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно. F-16 не окажут существенного влияния на ход конфликта на Украине: "их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход", - сказал Риттер.
Ранее Риттер утверждал, что эти истребители станут "проклятьем для Украины". По его предположениям, первый F-16 уничтожат ровно в первый же день, как они появятся в зоне спецоперации.
В свою очередь в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач объяснил, что если Киеву передадут от 30 до 100 истребителей F-16, то ВСУ сможет использовать эти самолеты как носители ракетных вооружений.
"Также может быть опасность для военного состава и мирных жителей, поскольку средство поражения, доставки F-16 позволяет в пределах 300–400 километров наносить удары. Storm Shadow, например, даже до 500 километров добивают. Правда, нас убеждают, что такое оружие пока не поставляется ВСУ. А некоторые эксперты пишут, что, если Украина получит "Фальконы" (F-16), мы устроим так называемую соколиную охоту "Фалькон" – "Сокол". Я считаю, это шапкозакидательские настроения. Противник у нас серьезный, техника у него тоже грозная, многофункциональная, которая может эффективно бороться с нашими средствами ПВО и РЭБ. Нельзя этого недооценивать!" - сказал Храпач.
Более того, ранее президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что российские войска будут сразу же уничтожать как истребители, так и точки их базирования на Украине.