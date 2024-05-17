Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области - 17.05.2024 Украина.ру
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Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области
Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области - 17.05.2024 Украина.ру
Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области
Темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный. Об этом 17 мая сообщил в своем телеграм-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев
2024-05-17T14:48
2024-05-17T14:48
харьков
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новости
вс рф
войска
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"На сегодняшний день мы видим очень серьезный темп продвижения, паническое настроение среди вооруженных формирований Украины", - указал Ганчев.Местные жители сообщили Ганчеву, что украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют. По его словам, российские войска уже частично освободили северную часть территории Харьковской области. Производятся зачистки по городу Волчанску.
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Харьков, Харьковская область, Новости, ВС РФ, войска

Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области

14:48 17.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный. Об этом 17 мая сообщил в своем телеграм-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев
"На сегодняшний день мы видим очень серьезный темп продвижения, паническое настроение среди вооруженных формирований Украины", - указал Ганчев.
Местные жители сообщили Ганчеву, что украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют.
По его словам, российские войска уже частично освободили северную часть территории Харьковской области. Производятся зачистки по городу Волчанску.
"Достаточно большая уже территория освобождена, это более 200 квадратных километров", - уточнил Ганчев.
13:33
В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ Российские подразделения расширяют свое присутствие в Харьковской области и по состоянию на пятницу, 17 мая, зона боевых действий расширилась на 70 километров, заявил главком украинской армии Александр Сырский
 
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