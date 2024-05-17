https://ukraina.ru/20240517/1055131138.html

Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области

Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области - 17.05.2024 Украина.ру

Российские военные освободили свыше 200 квадратных километров территории Харьковской области

Темп продвижения российских войск в Харьковской области очень серьезный. Об этом 17 мая сообщил в своем телеграм-канале глава российской администрации региона Виталий Ганчев

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

2024-05-17T14:48

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"На сегодняшний день мы видим очень серьезный темп продвижения, паническое настроение среди вооруженных формирований Украины", - указал Ганчев.Местные жители сообщили Ганчеву, что украинские военные не хотят воевать против российской армии, многие дезертируют. По его словам, российские войска уже частично освободили северную часть территории Харьковской области. Производятся зачистки по городу Волчанску.

https://ukraina.ru/20240517/1055128609.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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харьков, харьковская область, новости, вс рф, войска