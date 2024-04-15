В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет - 15.04.2024 Украина.ру
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В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет
В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет - 15.04.2024 Украина.ру
В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет
Солдатам украинской армии не стоит надеяться на то, что в стране будет принят закон о демобилизации. Об этом 15 апреля заявил народный депутат Марьяна Безуглая в комментарии украинским журналистам
2024-04-15T21:29
2024-04-15T21:29
новости
марьяна безуглая
рада
минобороны
вооруженные силы украины
мобилизация
демобилизация
сво
всу
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На вопрос о том, когда в стране будет создан новый закон о демобилизации, она ответила, что невозможно "пока не завершится военное положение". Помимо этого, она допустила усугубление военной ситуации во всем мире. "Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях Третьей мировой. Пока мир опять не переделят", – приводит ее слова "Политика страны". Ранее Минобороны Украины сообщало, что Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются, из-за ситуации на фронте и российского наступления. Так, новый законопроект о ротации и демобилизации солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев.
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новости, марьяна безуглая, рада, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, демобилизация, сво, всу
Новости, Марьяна Безуглая, Рада, Минобороны, Вооруженные силы Украины, мобилизация, демобилизация, СВО, ВСУ

В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет

21:29 15.04.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
Солдатам украинской армии не стоит надеяться на то, что в стране будет принят закон о демобилизации. Об этом 15 апреля заявил народный депутат Марьяна Безуглая в комментарии украинским журналистам
На вопрос о том, когда в стране будет создан новый закон о демобилизации, она ответила, что невозможно "пока не завершится военное положение". Помимо этого, она допустила усугубление военной ситуации во всем мире.

"Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях Третьей мировой. Пока мир опять не переделят", – приводит ее слова "Политика страны".

Ранее Минобороны Украины сообщало, что Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются, из-за ситуации на фронте и российского наступления. Так, новый законопроект о ротации и демобилизации солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев.
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
04:10
Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на УкраинеСкандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия. Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает страшные испытания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
 
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