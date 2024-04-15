https://ukraina.ru/20240415/1054527063.html

В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет

В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет - 15.04.2024 Украина.ру

В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет

Солдатам украинской армии не стоит надеяться на то, что в стране будет принят закон о демобилизации. Об этом 15 апреля заявил народный депутат Марьяна Безуглая в комментарии украинским журналистам

2024-04-15T21:29

2024-04-15T21:29

2024-04-15T21:29

новости

марьяна безуглая

рада

минобороны

вооруженные силы украины

мобилизация

демобилизация

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053527250_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d0365d375b4a9eed49ad71a4adab79fc.jpg

На вопрос о том, когда в стране будет создан новый закон о демобилизации, она ответила, что невозможно "пока не завершится военное положение". Помимо этого, она допустила усугубление военной ситуации во всем мире. "Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях Третьей мировой. Пока мир опять не переделят", – приводит ее слова "Политика страны". Ранее Минобороны Украины сообщало, что Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются, из-за ситуации на фронте и российского наступления. Так, новый законопроект о ротации и демобилизации солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев.

https://ukraina.ru/20240415/1054506699.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, марьяна безуглая, рада, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, демобилизация, сво, всу