В Раде заявили, что закона о демобилизации для военнослужащих не будет
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Солдатам украинской армии не стоит надеяться на то, что в стране будет принят закон о демобилизации. Об этом 15 апреля заявил народный депутат Марьяна Безуглая в комментарии украинским журналистам
На вопрос о том, когда в стране будет создан новый закон о демобилизации, она ответила, что невозможно "пока не завершится военное положение". Помимо этого, она допустила усугубление военной ситуации во всем мире.
"Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях Третьей мировой. Пока мир опять не переделят", – приводит ее слова "Политика страны".
Ранее Минобороны Украины сообщало, что Генеральный штаб ВСУ принял решение вынести норму о демобилизации солдат в отдельный проект, сроки принятия которого не сообщаются, из-за ситуации на фронте и российского наступления. Так, новый законопроект о ротации и демобилизации солдат украинской армии только разрабатываться будет не менее восьми месяцев.
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на УкраинеСкандалы с законом мобилизации на Украине продолжатся и после его принятия. Демография Украины в плане сохранения мужского населения претерпевает страшные испытания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов