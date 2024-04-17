Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде - 17.04.2024 Украина.ру
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Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде
Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде - 17.04.2024 Украина.ру
Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде
"Непопулярным решением" назвала очередной источник пополнения армии Украины председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк. Она имела ввиду возможное разрешение осужденным занимать офицерские должности в ВСУ
2024-04-17T19:35
2024-04-17T19:35
новости
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вооруженные силы украины
рада
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мобилизация
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Речь идет об осужденных украинцах, которые в случае их мобилизации в ряды ВСУ могут получить возможность занимать сержантские и офицерские должности. О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация заключенных уже&nbsp;сообщалось&nbsp;в начале марта. Министр юстиции&nbsp;Денис Малюська заявлял, что &nbsp;"есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими". Позже комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных.&nbsp;Уточнялось, что такая категория лиц может попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.
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Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Рада, Верховная Рада, мобилизация, заключенные, ВСУ, СВО, Спецоперация

Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде

19:35 17.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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"Непопулярным решением" назвала очередной источник пополнения армии Украины председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк. Она имела ввиду возможное разрешение осужденным занимать офицерские должности в ВСУ
Речь идет об осужденных украинцах, которые в случае их мобилизации в ряды ВСУ могут получить возможность занимать сержантские и офицерские должности.
"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит ее слова пресс-служба Рады.
О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация заключенных уже сообщалось в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что  "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".
Позже комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Уточнялось, что такая категория лиц может попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 15:25
Осужденных уклонистов все равно призовут в ВСУ - Нацполиция УкраиныУклонисты, получившие условный срок за отказ воевать, все равно подлежат мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает сensor.net
 
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