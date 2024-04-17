https://ukraina.ru/20240417/1054568985.html

Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде

Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде - 17.04.2024 Украина.ру

Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде

"Непопулярным решением" назвала очередной источник пополнения армии Украины председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк. Она имела ввиду возможное разрешение осужденным занимать офицерские должности в ВСУ

2024-04-17T19:35

2024-04-17T19:35

2024-04-17T19:35

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Речь идет об осужденных украинцах, которые в случае их мобилизации в ряды ВСУ могут получить возможность занимать сержантские и офицерские должности. О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация заключенных уже сообщалось в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими". Позже комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Уточнялось, что такая категория лиц может попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.

https://ukraina.ru/20240213/1053268288.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, рада, верховная рада, мобилизация, заключенные, всу, сво, спецоперация