Осужденные смогут стать сержантами и офицерами ВСУ, заявили в Раде
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки Українигенерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
"Непопулярным решением" назвала очередной источник пополнения армии Украины председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады Елена Шуляк. Она имела ввиду возможное разрешение осужденным занимать офицерские должности в ВСУ
Речь идет об осужденных украинцах, которые в случае их мобилизации в ряды ВСУ могут получить возможность занимать сержантские и офицерские должности.
"В зависимости от уровня своей военной подготовки осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров. Сейчас мы вынуждены принимать непопулярные решения, которые не смогут на 100% удовлетворить наших граждан, но мы сосредотачиваем все наши силы, все ресурсы", – приводит ее слова пресс-служба Рады.
О том, что на Украине будет официально разрешена мобилизация заключенных уже сообщалось в начале марта. Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что "есть очень много — тысячи — заключённых и осуждённых, которые готовы стать военнослужащими".
Позже комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Уточнялось, что такая категория лиц может попасть в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении, предварительно пройдя двойной медицинский контроль и психологическую экспертизу.