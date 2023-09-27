https://ukraina.ru/20230927/1049698048.html

Демографическая катастрофа, мигранты и рыночные цены на все. В Киеве размышляют о будущем страны

Демографическая катастрофа, мигранты и рыночные цены на все. В Киеве размышляют о будущем страны - 27.09.2023 Украина.ру

Демографическая катастрофа, мигранты и рыночные цены на все. В Киеве размышляют о будущем страны

Постепенное обезлюживание Украины, ввоз сотен тысяч мигрантов из других стран, продажа остатков земли и жизнь под полным контролем глобальных корпораций и наднациональных структур. Похоже на то, что одураченные киевским режимом украинцы воюют именно за такое будущее для себя и для своей страны

2023-09-27T07:00

2023-09-27T07:00

2023-09-27T08:35

эксклюзив

сво

украина

демография

экономика

сша

элла либанова

олег соскин

алексей арестович

владимир зеленский

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Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова в ходе экономического форума в Киеве заявила, что «депопуляция — неизбежный сценарий для Украины».«Абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы. Напрашивается иммиграция», — приводит слова демографа украинское издание «Факты». По оценке Либановой, население Украины сейчас несколько превышает 31,6 млн человек (есть и другие оценки, более пессимистичные — около 20 млн. — Ред.). Согласно прогнозу, через десять лет, в 2033 году, население Украины в границах 1991 года будет колебаться в пределах 26–35 млн человек, при этом 35 млн — «чрезвычайно оптимистический сценарий».Либанова отметила, что еще до конфликта около трех миллионов украинцев работали за границей, с началом войны выехали еще около шести миллионов человек. Вернуть их будет сложно, многие страны заинтересованы в интеграции украинских беженцев. Поэтому следует заранее настраивать моноэтническое население Украины на допустимость иммиграции. По мнению демографа, ежегодно может потребоваться до 300 тысяч мигрантов для того, чтобы удержать численность населения страны на уровне 30 миллионов человек.Ранее Либанова в интервью агентству «РБК-Украина» назвала ситуацию с выездом украинцев за границу из-за войны «демографической катастрофой», поскольку выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет и с детьми.«Тот довольно интенсивный процесс демографического старения, который и так был присущ Украине: сейчас значительно усилился, потому что выезжает молодежь. В Украине значительно возрастает нагрузка на трудоспособное население», — сказала она. При этом, по ее словам, выезжают в основном — до 90% — горожане, 70% выехавших женщин имеют высшее образование, то есть Украина с теми, кто выехал, теряет образовательный потенциал. Теряет и высококвалифицированные кадры.Тут стоит отметить, что и в России демографическая ситуация далеко не радует, да и дефицит трудовых ресурсов налицо. По официальным данным, не хватает рабочих, инженеров, программистов, медработников, учителей... Хотя российскую экономику, вопреки ожиданиям Запада, не удалось уничтожить санкциями, более того, в чем-то они пошли на пользу, но и проблемы дают о себе знать, надо смотреть правде в глаза.Что дальше? Говорить о каких-то обнадеживающих перспективах, о возможностях исправить демографическую ситуацию как на Украине, так и в России, пока не приходится, ведь продолжаются боевые действия, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.«На фронте идут тяжелейшие бои, там просто идет уничтожение живой силы прежде всего. И с той стороны, с российской, и с украинской — люди, говорящие на русском языке, в основном, больше 90 процентов, крещеные, христиане, православные убивают друг друга. Причем большинство — восточнославянского этноса. Это безумие, безумие», — заявил политолог в своем видеоблоге. Он напомнил о том, что сказал о кровавом украинском конфликте сенатор-республиканец Линдси Грэм — а тот заявил, что это «хорошая инвестиция для американского народа», Россию ослабляют, при этом не погиб ни один американский солдат.«Это только мечтать можно. США и весь их истеблишмент, вся их теневая закулиса, плутократия, финансовый капитал, суть американского империализма — они только мечтали о том, чтобы найти таких вот как Украина, чтобы они, по сути, бесплатно, путем уничтожения своей страны, своего этноса, за какие-то подачки — совсем маленькие, которые все время выпрашиваются — уничтожали Российскую Федерацию и живущих таких же самых славян на этой территории, христиан православных, говорящих на том же языке… Это такой абсурд, такой кретинизм», — заявил Соскин. Он еще раз подчеркнул, что это просто мечта для мировой закулисы.Тем временем на Украине продолжается отлов мужчин для отправки их фактически на убой. Выехать нельзя, скрыться — проблематично. Как заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, «порядок мобилизации будет ужесточаться». Он добавил, что год назад на Украине было 3,5 миллиона перемещённых мужчин, которые не встали на учёт в военкоматах и задал вопрос: «Что мы хотим от страны, где 3,5 миллиона мужиков прячутся от мобилизации?»По словам экс-советника ОП, «если война продлится ещё три года, то все мужики без исключения там побывают». Сколько их там и останется, не уточнил. Как не уточнил, когда сам пойдет в окопы. Cпособы набора в ВСУ, по его словам, «будут искать разные — работать с иностранными добровольцами, в том числе обращаться в тюрьмы».Что касается ситуации на линии соприкосновения, то там пока без перемен. Победные реляции в СМИ — это для публики, а на деле Киев отнюдь не приблизился к возвращению Крыма, считает украинский бизнесмен, шоумен и политический деятель Андрей Пальчевский. Осталось всего 30–40 дней погоды, продвижения в контрнаступлении ВСУ нет — и об этом говорят конгрессмены США, напомнил он в эфире ютуб-канала «Да это так». По мнению Пальчевского, удары по Севастополю призваны лишь отвлечь внимание от этого факта.«Надо что-то показать, как-то людей надо… Уныние же начинает царить, понимаете? Все говорят, уныние, народ устал. Так я вам скажу: а армия знаете, как устала. А знаете, как мир устал (от обещаний Киева — Ред.)», — сказал политический деятель, напомнив, что к этому сроку обещали уже «мыть сапоги в Азовском море».«А пока мы их не моем. Я не знаю, что мы помоем в Азовском море и кому. И когда», — сказал Пальчевский. По его мнению, Зеленский поехал в США за одобрением его второго президентского срока — и не получил. Он предположил, что выставит свою кандидатуру (Главком ВСУ. — Ред.) Валерий Залужный, который победит... независимо от результатов, поскольку за ним армия. Но это потом. А пока население Украины нищает, цены выросли в два раза, фронт стоит.Когда-то у нынешнего президента Зеленского спросят, как вокруг него оказались именно те люди, против которых кандидат Зеленский выступал, предрек Пальчевский. По его мнению, Залужный победит, заявив, что он единственный украинец — «следите за губами — украинец» — который знает, как остановить войну.Но пока война продолжается. Запад оказывает Киеву военную помощь и будет оказывать, но выдвигает условия. Как отмечает телеграм-канал «ЗеРада», «США открыто выкатили требования, невыполнение которых оставит Украину один на один с РФ». Для выполнения требований установлены сроки, а «суть по всем пунктам одинаковая: взятие под полный контроль всех критических органов управления страной».А телеграм-канал «Легитимный» указывает: из списка требований следует, что все прибыльные активы в энергетическом секторе уходят под контроль американских ставленников (набсоветы), при этом тарифы требуют поднять до рыночных. По мнению авторов канала, «это будет крах и нищета народа, что приведёт к падению рейтинга Зе». Но это ведь как: Зеленский когда-то все равно уйдет, а рыночные цены на все останутся.* Алексей Арестович признан в РФ террористом и экстремистом.

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https://ukraina.ru/20230918/1049501642.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, демография, экономика, сша, элла либанова, олег соскин, алексей арестович, владимир зеленский, запад