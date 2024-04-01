Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054226632.html
Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации
Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации - 01.04.2024 Украина.ру
Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игору Юргину. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ
2024-04-01T10:23
2024-04-01T10:23
золото
сергей шойгу
новости
минобороны
авдеевка
россия
награда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_165149b1f4689d2d886fa378bce88439.jpg
"Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения.Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.На прошлой неделе Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.
https://ukraina.ru/20240328/1054168555.html
авдеевка
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_718b26f049cc9693f46de665d913246f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
золото, сергей шойгу, новости, минобороны, авдеевка, россия, награда
золото, Сергей Шойгу, Новости, Минобороны, Авдеевка, Россия, награда

Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации

10:23 01.04.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игору Юргину. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ
"Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения.
Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем и, конечно, победы!", - сказал Шойгу.
На прошлой неделе Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.
28 марта, 14:47
"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операциейМинистр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале
 
золотоСергей ШойгуНовостиМинобороныАвдеевкаРоссиянаграда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния