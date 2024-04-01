Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игору Юргину. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ
"Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения.
Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России. Здоровья вам и удачи нам всем и, конечно, победы!", - сказал Шойгу.
На прошлой неделе Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.
28 марта, 14:47"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операциейМинистр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале