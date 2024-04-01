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Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации - 01.04.2024 Украина.ру

Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игору Юргину. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ

2024-04-01T10:23

2024-04-01T10:23

2024-04-01T10:23

золото

сергей шойгу

новости

минобороны

авдеевка

россия

награда

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"Указом президента присвоено звания Героя Российской Федерации подполковнику Пашкевичу Леониду Владимировичу, также подполковник Пашкевич награжден шашкой офицерской; майору Юргину Игорю Васильевичу, также майор Юргин награжден пистолетом Ярыгина", - сказал диктор в ходе церемонии награждения.Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.На прошлой неделе Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему Центральной группировкой войск генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в Минобороны.

https://ukraina.ru/20240328/1054168555.html

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золото, сергей шойгу, новости, минобороны, авдеевка, россия, награда