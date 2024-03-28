https://ukraina.ru/20240328/1054166229.html

Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору

Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору - 28.03.2024 Украина.ру

Послы плаща и кинжала. Как и почему украинская дипломатия способствует государственному террору

Еще один руководитель современных украинских неонацистов с реноме дешевой привокзальной хабалки, которая метила в леди от высокой политики (нigh politics), отправляется покорять просторы мировой дипломатии

2024-03-28T15:18

2024-03-28T15:18

2024-03-28T16:33

мнения

алексей данилов

украина

мид украины

теракт

терроризм

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Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов вроде бы назначен послом Украины в Норвегию. Символ, однако.Чем эта страна провинилась перед Украиной, пока не ведомо, но смокинг с обязательной бабочкой в ней на дипломатических приемах примерит бывший луганский бандит. Даже не бандит, а мелкая очень дешевая бандитская шестерка, которая, будучи ветеринаром по профессии, имела кличку Мячик и пробавлялась по жизни перекрашиванием щенков в волчат и толканием их таким же лохам-нуворишам, типа любящим экзотическую живность.Потом на Украине началось, как метко заметил президент России Владимир Путин, "время вампиров" и записных укро-патриотов, и, разумеется, такие, как Данилов, понадобились на самом верху. Как знамение и символы времени. Жестокие, циничные, подлые и ради прибыли, статуса и места в обществе готовые на все. Возвышения ради они родителей не пожалеют, воробья в поле загоняют и воздух в храме испортят. И Данилов среди них – первый красавец, но, что называется, фифти-фифти: мать свою он оставил "сепаратистам" – умирать в разбитом ВСУ Луганске, а вот сыновей, подлежащих мобилизации на фронты спецвоенной операции (СВО), заблаговременно вывез за кордон. Они же не лохи какие-то базарные, не будут они гнить и гибнуть в окопах за "нэньку" – за них на эту тему громче всех глотку подерет отец родной. Прагматик семейного разлива!И как первый черноротый на Украине, Данилов всех и вся обхаивал во славу президента Владимира Зеленского. И безбедно существовал на укро-Олимпе, по его словам, 4 года 5 месяцев 24 дня, тесня у матюгальника даже таких "мастеров слова", как Ирина Фарион, Алексей Арестович *, Алексей Гончаренко или Михаил Подоляк. Но споткнулся, походу, на китайце по имени Ли Хуэй. Имя Данилову показалось чересчур уж знакомым и ассоциативным с детства, и он изрыгнул оскорбление...Патриотическое. Но прогадал в усердии: господин-товарищ Ли оказался спецпредставителем Китая по урегулированию украинского кризиса, которого в мир улаживать проблемы послал сам глава КНР Си Цзиньпин, а Данилов не понял, что это не кошкой крокодила покормить и что тут дела покруче. Китай сейчас повышает свое международное реноме, хочет прослыть планетарным миротворцем, и любые придурки, мешающие ему в этом, сметаются им в утиль аж бегом. Сила и влияние для этого у Китая уже есть.Более того, такая миротворческая миссия КНР ситуативно и объективно сейчас выгодна и ему, и коллективному Западу, и даже России. Если начнутся какие-то переговоры о мире или даже о перемирии на Украине, то Китай прослывет миротворцем и очень высоко поднимет свой международный престиж.Запад получит временную передышку, чтобы запустить на полную катушку свои ВПК и через год-два опять спровоцировать войну с Россией, но уже более подготовленным.Но и Россия, по словам ее президента Путина, к переговорам готова, если будут учтены ее национальные интересы, обеспечивающие безопасность. И Китай сегодня стоит на российской позиции: без Москвы и учета ее интересов никакие переговоры по Украине невозможны. А значит, Россия может отстоять свои интересы и мирно. Особенно когда победит в СВО и оставит рожки да ножки от западного инструмента в этой борьбе – неонацистской Украины. Именно Россия будет определять будущее Украины.А тут Данилов со своими оскорблениями невпопад. Он не учел одного: на Украине за последние недели прошло несколько громких отставок и кадровых перестановок, смысл которых может сводиться к двум главным задачам. Либо сплотить кадры по признакам собачьей верности и холуйской лояльности вокруг президента Зеленского, который 21 мая сего года окончательно потеряет свою конституционную легитимность на занимаемом посту, и продлять ее нужно будет установлением прямой диктатуры. Для этого Зеленский и убрал из армии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, сейчас самого рейтингового украинского политика, и всех его сторонников – боится фюрер украинского народа военного переворота, боится.Либо же это проводится предварительная чистка окружения Зеленского от монстров и недоговороспособных идиотов на случай, когда нынешнего горе-президента турнут и понадобится команда, готовая вступать в переговоры с Москвой. Ведь понятно же, что это именно Данилов на посту секретаря СНБОУ подготовил указ президента о том, что Зеленский сам себе запрещает любые переговоры с Путиным. И в Москве четко сказали, что до отмены этого акта никакие переговоры с Зеленским невозможны. И с Даниловым тоже.Если в перспективе станет ходовым второй вариант, то киевскую верхушку и нужно почистить от таких, как Зеленский и Данилов. И если Зеленского однозначно определено на помойку истории, то его потенциальных сменщиков спасают для нужных дел. Например, Залужного, норовят сохранить послом Украины в Великобритании в Лондоне, чтобы в Киеве его по запаре не мочканули потерявшие берега клевреты Зеленского.На место Данилова в СНБОУ пришел не очень засвеченный и дискредитированный общей украинской русофобской дурью, но, говорят, крайне опытный во всех делах, грамотный и ушлый в интригах выпускник еще института при Академии КГБ/ФСБ 51-летний Александр Литвиненко, прозябавший до этого начальником Службы внешней разведки Украины (СВРУ). На сайте Украина.ру его просто чудесно расписал политолог Ростислав Ищенко.Ну а Данилов о своей отставке в запрещенном в России "Фейсбуке", лизнув на прощанье Зеленского, написал: "Русская тварь будет уничтожена, причудливое создание завершит и сгинет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – "быть мечом во тьме; дозорным на стене; щитом, охраняющим царство людей".Патриотический ассоциативный ряд о "миссии" Данилова, конечно, можно продолжить – тумба прикроватная, утка на подхвате, плевок в туалете и т. д. Но вряд ли это стоит делать, потому что и так понятна украинская тенденция, если Данилова таки назначат послом в Норвегию.А заключается она в том, что украинская внешняя политика и ее носители – дипломаты, остается не только отстойником для отставных политиков, но и рупором-проводником той политики, которую с чужого голоса должна проводить или хотя бы ретранслировать в мире Украина. Несамостоятельная и находящая на полном подсосе у Запада. То, что по соображениям приличия или по иным причинам не может позволить себе Запад (например, США как главный его гегемон), то позволяют, заказывают или принуждают озвучивать Украине и ее дипломатам.Плюс, конечно же, и укро-дипломатия традиционно используется как легальное прикрытие для разведывательных и специальных служб, выполняющих специфические задания. С одной только разницей: выполняются задания не так украинские, как украинских кураторов, которые под себя и готовят этих дипломатов плаща и кинжала.Украинские дипломаты изначально обречены на это. С момента провозглашения независимости страны. Потому что подготовку украинских дипломатических кадров всех уровней сразу, с первого дня взяли на себя западные структуры, работающие под видом спецслужб (ЦРУ, МИ 6 и т. д.).Действовали по двум направлениям. Старых дипломатов, еще УССР (она имела свое МИД, если вы еще помните, и заседала в ООН) или уволили за ненадобностью, или проредили и зачистили по признаку лояльности, от многих оставшихся на службе добившись переприсяги новым ценностям.Так на службе Украины, которую с первого дня готовили не просто как "не-Россию", а сразу как "анти-Россию", даже оказались несколько еще советских дипломатов, имеющих самый высокий советский дипломатический ранг – Чрезвычайный и полномочный посол СССР.Один из них – Анатолий Зленко – стал первым главой МИД независимой Украины. Второй – Геннадий Удовенко – остался представителем Украины при ООН и стал вторым министром иностранных дел. А третий – Юрий Кочубей – был представителем Украины при ЮНЕСКО и даже замгендиректора этой организации, а потом долго послом своей страны во Франции.Все они успешно перелицевались из коммунистов-интернационалистов в украинские националисты, перезаточенные из пророссийскости на евроатлантическую интеграцию, и неплохо подъедались на западной оплате, озвучивая уже новые нарративы. Удовенко даже одно время возглавлял Народный рух Украины, структуру, которая возглавила движение страны к независимости.Окончательно в националистическую, а потом и неонацистскую пропасть МИД Украины начал сваливаться в 1998 году, когда его возглавил еще один супероборотень – чиновник из бывшего международного отдела ЦК Компартии Украины Борис Тарасюк. Он успешно за дополнительную проплату идеологически перелицевался и пересел с наследия Карла Маркса и Владимира Ленина, воспылал нечеловеческой любовью к общечеловеческим ценностям и евроатлантизму. И его назначали уже по требованию Запада, где умели ценить такие кульбиты, потому что знали: эти будут служить за деньги верно и преданно. Как глава МИД России Андрей Козырев в лихих 90-х при Борисе Ельцине.Другое направление – это изначально прозападная подготовка молодых дипломатов, которые со временем и заняли первые места в ведомстве и на должностях послов Украины в разных странах. И работали они вместе с теми, когда на дипработу отправляли как в почетную ссылку или для демонстрации своих намерений (как послов в США или в Великобританию).Это были уже преданные бойцы-наймиты Запада, которые за СКВ (свободно конвертируемую валюту) готовы были на все. Им уже было плевать на национальные интересы Украины, они служили исключительно тому, за что им платили и что было выгодно только Западу. Неплохо платили.Чего стоит, например, глава МИД Владимир Огрызко, который, зарабатывая премию, как-то демонстративно потребовал себе переводчика с русского языка на украинский. И при котором в феврале 2009 года Украина понесла первые серьезные территориальные потери – 80% шельфа вокруг острова Змеиный в Черном море, богатого энергоносителями. Заметьте, земли Украина начала терять как раз при укропатриотах, а не при так называемых "пророссийских".После госпереворота 2014 года во главе МИД Украины уже стояли такие откровенные полуфрики, что и говорить не приходится. Но крайне патриотичные и украиноцентричные. И. о. министра Андрей Дещица, например, публично под российским посольством в Киеве распевал похабную песенку. Ну а после него пришедшие Павел Климкин (по кличке Клим Чугункин), которого долгое время даже не пускали на серьезные международные заседания по Украине, а выдерживали в коридоре, или Вадим Пристайко с нынешним Дмитрием Кулебой – это вообще уже явные признаки вырождения дипломатии как профессии на Украине.Но при этом все они отличные служаки, Зеленский менял их потому, что сомневался в их личной лояльности. И если Климкин сгинул в тупой безвестности в силу общей недалекости, то Пристайко пристроился послом в Лондоне, где его и может сменить упомянутый выше Залужный. Лондон их всех, как нарочно, собирает у себя. Не исключено, чтобы было кем заменить команду Зеленского.Ну а чтобы понять, что делали для переформатирования Украины в "анти-Россию" послы и рядовые дипломаты, достаточно вспомнить 2004 год. Тогда сначала 150, а потом и 500 украинских дипломатов в разных странах выступили с письмом, в котором призвали не слушаться распоряжений действующей власти и тогдашнего президента Леонида Кучмы, а присягнуть "оранжевому кандидату" Виктору Ющенко. И свершился первый антиконституционный госпереворот.Это был бунт и саботаж госчиновников, который не был наказан даже пришедшим к власти в 2010 году президентом Виктором Януковичем. Против него они бунтовали в 2004-м, он их простил, а они его повторно "закопали" уже в 2014-м.И что потом только ни вытворяли украинские послы в странах своего пребывания. Самый одиозный из них экс-посол в Германии Андрей Мельник разве что матерно не комментировал действия немецких властей, а закончил тем, что обозвал канцлера Олафа Шольца ливерной колбасой. И его не снимали, потому что это было выгодно США, которые, кроме всего прочего, и так давили на Берлин и его власти.А консул в Гамбурге при нем некто Василий Марущинец откровенно поклонялся Адольфу Гитлеру, встречал всех зигами и кормил тортиком в виде книги "Майн кампф".Сейчас поведение украинских послов опять актуализировано терактом в "Крокус Сити Холле". Военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов в комментарии РИА "Новости" рассказал, что террористов, которые открыли огонь в Подмосковье, вербовали через посольство Украины в Душанбе. А возглавляет его профессиональный разведчик, экс-начальник СВРУ Валерий Евдокимов.Он же рассказал, что на сайте посольства в Душанбе были бланки приглашений иностранцев в "Интернациональный легион". ВСУ нужны мужчины и женщин от 18 до 60 лет без судимостей, с не препятствующим воевать состоянием здоровья. Опыт военных действий или службы в армии необязателен, но является преимуществом. У потенциального боевика обязательно должна быть возможность отбыть на Украину самостоятельно. "Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов – экс-председатель внешней разведки при Зеленском", – резюмировал эксперт Рахмонов.По его словам, такие сообщения уже не раз появлялись на сайте диппредставительства с 2014 года. После вмешательства МИД Таджикистана их убрали, так как граждане этой страны уголовно наказуемы за участие граждан Таджикистана в военных конфликтах на территории других государств. Последний раз такие бланки появлялись на странице посольства 9 и 18 марта, а 22 марта свершился теракт...И в этом плане, конечно, неплохо было бы присмотреться к наследию осени 2022 года, когда был отозван посол Украины в Казахстане Валерий Врублевский, который в августе того же года призвал: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". Это заявление осудили в Казахстане, и это осуждение поддержал даже Зеленский. Но просто очень небесполезно знать, а как у Врублевского и его последователей обстоят дела с вербовкой "добровольцев"? А как в Киргизии (Валерий Жовтенко), Туркмении (Виктор Майко) или Узбекистане (Николай Дорошенко), где тоже есть питательная среда для исламского терроризма, который, как оказалось, так легко поставить на службу киевскому неонацистскому режиму – были бы только опытные вербовщики? А у неонацистов они, как мы видим, есть – разведчики под дипломатическим прикрытием. Анализ биографий показывает: все указанные послы в странах Средней Азии проходили стажировку на Западе и явно связаны со спецслужбами.А теперь к ним еще и Данилов добавился…

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мнения, алексей данилов, украина, мид украины, теракт, терроризм