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В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивного

В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивного - 27.03.2024 Украина.ру

В СНБО Украины активный русофоб сменил пассивного

Сам факт назначения руководителя Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко секретарём СНБО вместо Данилова сразу же после теракта в "Крокусе", к организации которого украинские спецслужбы явно были причастны, может свидетельствовать о том, что именно служба Литвиненко отвечала за координацию действий украинских силовиков.

2024-03-27T06:31

2024-03-27T06:31

2024-03-27T06:32

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Я, кстати, не случайно в публикации, посвящённой теракту в "Крокусе" писал, что вполне возможно, что в данном случае главную роль сыграло именно СВР Литвиненко, а не СБУ Малюка. Дело в том, что СБУ сосредоточило все силы на работе против России и русофилов на Украине. Её главные функции – контрразведка, террор и тайная политическая полиция. В данном же случае, учитывая задействование в подготовку теракта НАТОвских разведок и необходимость подбора кадров для реализации замысла из числа граждан среднеазиатских государств, явно были более востребованы компетенции СВР (Служба внешней разведки) Украины.Надо также учесть, что в отличии от Малюка, который является русофобом нового, после путча 2014 года, призыва, Литвиненко – матёрый патентованный русофоб, известный в украинской политике уже несколько десятилетий. Причём, он один из немногих русофобов-нацистов, совмещавших разностороннюю практику (успешная карьера в СНБО, НИСИ и СБУ) и работу над теоретической базой украинской русофобии. Именно русофобии, поскольку он в меньшей мере националист (развитие бандеровских идей его интересует мало), сколько убеждённый бюрократ-русофоб, десятилетиями обосновывавший жизненную необходимость для Украины ориентироваться на Запад и готовиться к войне с Россией.Как и многие украинские русофобы Литвиненко учился в России – закончил высшую школу КГБ, причём завершал учёбу, когда она была уже академией ФСБ. В 1994 году уроженец Киева Литвиненко вернулся на Украину и начал работать в управлении правительственной связи. Не исключено, что там бы он и служил до сих пор, учитывая напористость и очевидное интеллектуальное превосходство над подавляющим большинством украинских русофобских чиновников (тем более над выходцами из Галиции, которые после 2004 года быстро заняли почти все руководящие позиции в украинской власти) он вполне мог дослужиться до руководителя этой службы. Никто бы и не знал, что за матёрый нацист скрывается за личиной служаки-связиста.Но уже на заре своей карьеры, Литвиненко попал под опеку Горбулина. О Горбулине в России давно забыли, так как он выпал из публичной политики и редко выступает с заявлениями и статьями. Но это - матёрый враг, с начала 90-х годов пошедший в услужение к американцам и оказавшим критическое влияние на прозападный крен кучмовской политики в ранние 90-е годы.Горбулин видел себя теоретиком новой украинской государственности, человеком, который придаст нарождающейся стихийной русофобии украинской политической элиты системный характер, научно обоснует необходимость проамериканского курса. Но старик слишком много пил и не умел внятно излагать свои мысли в письменном виде. В устном тоже, но если на совещаниях глубокомысленно молчать, позволяя высказываться другим, то это не так заметно.Вот тут-то ему под руку и попался Литвиненко, который, даром, что связист, а писать умел. Кроме того, в отличие от классических украинских "учёных" и "публицистов" Литвиненко не опускался до грубой лжи – он не отрицал очевидные факты. Литвиненко работал тоньше, при помощи нужной трактовки реальных фактов. Это позволило ему пройти рядом с Горбулиным путь длиной более, чем в два десятилетия.Начиналось всё со статей, подписанных иногда лично Горбулиным, а иногда в паре с Литвиненко, который их и писал. Несомненное понимание правил работы политических механизмов, а также причинно-следственных связей в глобальном политическом процессе (достоинство, недоступное большинству украинских политиков-русофобов) а также доступ к информации о планах США в отношении Украины и её использования в противостоянии Запада с Россией, позволяли иногда выходить на достаточно качественные обобщения. В частности в 2009 году, в одной из статей, подписанных вместе Горбулиным и Литвиненко предсказывался украинско-российский военный конфликт "через пять лет" (то есть в 2014 году).Напомню, что в 2014 году, особенно после ухода Крыма в Россию, США активно заманивали Россию на Украину. Американскими политиками было даже сделано несколько заявлений об отсутствии у США намерения вмешиваться в конфликт, если ВС РФ войдут на материковую Украину и санкции "за Крым" Запад ввёл только после того, как стало ясно, что ни Одесская Хатынь, ни война в Донбассе не заставят Россию отправить войска на Украину, не подготовившись предварительно к противостоянию с коллективным Западом, которому уже тогда никто в Кремле не верил.То есть, Вашингтон планировал украинско-российский военный конфликт на 2014-2015 год, а Литвиненко с Горбулиным уверенно "предсказывали" именно на это время "нападение России на Украину" "с целью её раздела на три части". Для обоснования "теории раздела" (которая полностью противоречила истинному намерению России того времени сохранить независимую, но дружественную Украину) использовалась придуманная поляками (сейчас это уже никем не отрицается) и опубликованная в итальянской прессе карта, согласно которой Россия забирала Юго-Восток, Польша – Западную Украину, а из северных и центральных областей формировался "украинский буфер", имевший выход к морю в районе Одессы.Сейчас эта карта уже не актуальна, поляки придумали новую, на которой их территориальные претензии достигли Житомирской области, Одессу, и даже Чернигов с Полтавой, они уже "согласны" отдать России. А "Украину" видят только в пределах Киевской области. Но ещё в 2023 году поляки активно тиражировали карту, изобретение которой Горбулин и Литвиненко в 2009 году приписывали России. Только они утверждали, что Россия намерена держать в "украинском буфере" марионеточное прокремлёвское правительство, в оригинале же эти территории обозначались, как "пропольская Украина".В общем, Литвиненко, делая классическую карьеру русофоба, в отличие от других чиновников-русофобов людоедскими заявлениями не отмечался, создавая себе имидж с одной стороны "трудяги-технаря", с другой "учёного- государственника", теоретика политического украинства. Американцы довольно быстро поняли кто есть кто и начали работать напрямую с Литвиненко, непосредственно, своими силами, обеспечивая его карьерный рост. Горбулина же отправили пропивать остатки здоровья в качестве советника Турчинова и Порошенко, а затем руководителем на общественных началах разных проНАТОвских псевдоинтеграционных структур, претендующих на статус научных центров.Такой незаметный бюрократ-русофоб как Литвиненко, тесно связанный с американцами, специализирующийся на национальной безопасности Украины в самом широком её понимании, карьера которого была неразрывно связана со спецслужбами, вполне мог возглавить украинский региональный центр по подготовке терактов на российской территории. После успешного нападения на "Крокус" американцы могли пробить ему должность секретаря СНБО, чтобы увеличить его возможности по координации террористической деятельности спецслужб Украины. Для этой задачи совершенно не подошли бы ни самовлюблённый болтун Буданов, ни молчаливый садист Малюк – интеллектом оба не вышли.Но даже, если назначение состоялось не в награду за "Крокус" (допустим, что при организации теракта в этот раз обошлись без Литвиненко), а просто по совокупности предыдущих достижений и по случаю его крепкой дружбы с американцами, необходимо понимать, что Литвиненко – это не тупой бандит Данилов, для которого было важно украсть побольше и отвалить подальше пока не поздно. Литвиненко не будет пиариться при помощи регулярных заявлений глобального масштаба и глобальной глупости.Это убеждённый враг и это человек дела. Задачей СНБО является координация работы силовых структур, значит он будет эту работу координировать и постарается выполнять задачу максимально эффективно. Силовые структуры Украины давно погрязли в террористической войне против России. Значит Литвиненко попытается поднять эту войну на качественно более высокий уровень. Традиционная же прямая связь с американцами, которые ему доверяют, делает его достаточно независимой, самостоятельной и сильной фигурой на украинском политическом поле.В целом это назначение лежит в русле усилий Запада максимально мобилизовать собственные возможности Украины и продлить её сопротивление России до того момента, когда Запад будет готов либо возобновить крупномасштабные поставки оружия, включая авиацию и дальнобойные ракеты, либо отправить на линию фронта для противостояния России свои соединения.Единственный позитивный момент – грамотными теоретическими статьями Украине уже не поможешь, а иного ресурса у Литвиненко нет и взять негде.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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