https://ukraina.ru/20240325/1054090457.html

Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе

Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе - 25.03.2024 Украина.ру

Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе

В ночь на понедельник 25 марта большая часть Одессы погрузилась во тьму после ударов "Гераней" по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики заявляют об экстренных отключениях потребителей в самой Одессе и Одесском районе

2024-03-25T16:10

2024-03-25T16:10

2024-03-25T16:10

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россия

сво

украина

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удары

ринат ахметов

одесская область

игорь мосийчук

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Особенно сложная ситуация на Пересыпи. Несмотря на заявленные отключения света по графику, его там вообще пока не включают.Менеджеры компании ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова заявляют о потере 50% мощностей, что может быть использовано для очередного повышения тарифов для украинцев.На прошлой неделе бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что прилеты в Одессе - это якобы "100% работа пророссийской агентуры в городе, которая чуть ли не в реальном времени наводила удар".Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что разведку объектов производят российские БПЛА, а украинская ПВО слишком истощена для борьбы с ними. "Из-за дефицита ПВО/ПРО их стало сложнее сбивать. Ещё многие БПЛА используются в качестве разведчика. На них устанавливают камеру и мобильный интернет, который передает картинку. Вот почему после налёта БПЛА, часто следует быстрый удар ракетами (беспилотники срисовали интересные объекты - ракеты их накрыли)", - сообщает "Легитимный".Одесская область сейчас используется в качестве основного узла по перевалке зерна для экспорта через дунайские порты, поставок вооружений из Румынии, а также для ударов по Крыму. В направлении румынской и молдавской границы последнее время наблюдаются постоянные заторы из-за огромного наплыва транспорта на выезд из Украины.Американская Washington Post в пятницу 22 марта пугала американских законодателей возможностью падения Одессы, что поставит крест на украинском экспорте зерна и электроэнергии. Именно с этими опасениями некоторые украинские эксперты связывают регулярные удары ВСУ по российским большим десантным кораблям (БДК).Накануне также в американском издании The Nation сообщили, что руководство Украины и находится в плену иллюзий. Автор публикации Пол Хоккенос посетил Одессу, где пообщался с представителями администрации города. Автор был удивлен, что никто там всерьез не готовится ни к эвакуации, ни к обороне города. По его мнению, российские войска вполне могут оказаться под Одессой.Из-за дефицита электроэнергии с понедельника в Одессе остановился электротранспорт. Свет также отключили на большинстве предприятий. Обвалился в городе и интернет. На остановках с утра понедельника образовались очереди на маршрутки, куда сразу же поспешили военкомы, отлавливая военнообязанных.Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер меж тем рапортует об ударных темпах строительства фортификаций в области, хотя спикеры ВСУ в унисон заявляют, что ничего не грозит даже приграничному Харькову, не говоря уже о тыловой Одессе. По его словам, установлено уже около 5 тысяч бетонных пирамид ("зубов дракона"). Одна из линий повторяет линию обороны 1941 года, а вторая идет вокруг окружной, в районе Хаджибея.Строительство фортификаций, как ранее строительство дорог, стало для Офиса Зеленского очередной схемой по отмыванию бюджетных средств. Местные власти заявляют о строительстве 54 объектов, на которые выделено из центрального и областного бюджета 2,6 миллиарда гривен.Телеграм-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" обращает внимание, что фотографии строящихся фортификаций в Одесской области ранее фигурировали в качестве оборонительных сооружений под Харьковом."Интересные дела - еще неделю назад эти оборонительные сооружения строились в Харьковской области, а сейчас уже в Одесской! Ну вы хоть бы повторяющиеся фото убрали! Чует мое сердце, что громко объявленное (как, впрочем, любое громко объявленное у нас) строительство фортификационных сооружений - это очередное шоу в стиле легендарной стены Яценюка", - пишет telegram-канал 93 бригады ВСУ.Весна тем временем уже вовсю буйствует в Южной Пальмире. В лиманы прилетели пеликаны и розовые фламинго. С наступлением весны в Одессе стали задумываться об открытии пляжного сезона. С 2022 года пляжи были официально закрыты из-за минной опасности. По словам главы областной администрации, в этом году пляжи могут открыть, поскольку опыт прошлых лет показал, что одесситов и гостей города невозможно удержать запретами. "Тяжело удержать жителей миллионного города, чтобы они не ходили на море. Если в этом году военная и погодная ситуация позволят получать оздоровление на море, мы постараемся создать для этого безопасные места", - заявил глава ОВА.Одесский анархист Вячеслав Азаров связывает провал запретов на посещение пляжей в Одессе с коррупционными схемами, хотя и приветствует решение их открыть в этом году. "Всё оказалось еще тривиальнее. Местная власть за взятки разрешала работать дорогим пляжным клубам, пока патрули гоняли малоимущих с общественных пляжей. Короче, всячески поддерживаю, жизни надо радоваться всегда, тем более, на войне, когда радость может стать последней", - пишет Азаров.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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