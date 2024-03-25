Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе - 25.03.2024 Украина.ру
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Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе
Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе - 25.03.2024 Украина.ру
Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе
В ночь на понедельник 25 марта большая часть Одессы погрузилась во тьму после ударов "Гераней" по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики заявляют об экстренных отключениях потребителей в самой Одессе и Одесском районе
2024-03-25T16:10
2024-03-25T16:10
одесса
эксклюзив
россия
сво
украина
блэкаут
удары
ринат ахметов
одесская область
игорь мосийчук
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Особенно сложная ситуация на Пересыпи. Несмотря на заявленные отключения света по графику, его там вообще пока не включают.Менеджеры компании ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова заявляют о потере 50% мощностей, что может быть использовано для очередного повышения тарифов для украинцев.На прошлой неделе бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что прилеты в Одессе - это якобы "100% работа пророссийской агентуры в городе, которая чуть ли не в реальном времени наводила удар".Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что разведку объектов производят российские БПЛА, а украинская ПВО слишком истощена для борьбы с ними. "Из-за дефицита ПВО/ПРО их стало сложнее сбивать. Ещё многие БПЛА используются в качестве разведчика. На них устанавливают камеру и мобильный интернет, который передает картинку. Вот почему после налёта БПЛА, часто следует быстрый удар ракетами (беспилотники срисовали интересные объекты - ракеты их накрыли)", - сообщает "Легитимный".Одесская область сейчас используется в качестве основного узла по перевалке зерна для экспорта через дунайские порты, поставок вооружений из Румынии, а также для ударов по Крыму. В направлении румынской и молдавской границы последнее время наблюдаются постоянные заторы из-за огромного наплыва транспорта на выезд из Украины.Американская Washington Post в пятницу 22 марта пугала американских законодателей возможностью падения Одессы, что поставит крест на украинском экспорте зерна и электроэнергии. Именно с этими опасениями некоторые украинские эксперты связывают регулярные удары ВСУ по российским большим десантным кораблям (БДК).Накануне также в американском издании The Nation сообщили, что руководство Украины и находится в плену иллюзий. Автор публикации Пол Хоккенос посетил Одессу, где пообщался с представителями администрации города. Автор был удивлен, что никто там всерьез не готовится ни к эвакуации, ни к обороне города. По его мнению, российские войска вполне могут оказаться под Одессой.Из-за дефицита электроэнергии с понедельника в Одессе остановился электротранспорт. Свет также отключили на большинстве предприятий. Обвалился в городе и интернет. На остановках с утра понедельника образовались очереди на маршрутки, куда сразу же поспешили военкомы, отлавливая военнообязанных.Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер меж тем рапортует об ударных темпах строительства фортификаций в области, хотя спикеры ВСУ в унисон заявляют, что ничего не грозит даже приграничному Харькову, не говоря уже о тыловой Одессе. По его словам, установлено уже около 5 тысяч бетонных пирамид ("зубов дракона"). Одна из линий повторяет линию обороны 1941 года, а вторая идет вокруг окружной, в районе Хаджибея.Строительство фортификаций, как ранее строительство дорог, стало для Офиса Зеленского очередной схемой по отмыванию бюджетных средств. Местные власти заявляют о строительстве 54 объектов, на которые выделено из центрального и областного бюджета 2,6 миллиарда гривен.Телеграм-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" обращает внимание, что фотографии строящихся фортификаций в Одесской области ранее фигурировали в качестве оборонительных сооружений под Харьковом."Интересные дела - еще неделю назад эти оборонительные сооружения строились в Харьковской области, а сейчас уже в Одесской! Ну вы хоть бы повторяющиеся фото убрали! Чует мое сердце, что громко объявленное (как, впрочем, любое громко объявленное у нас) строительство фортификационных сооружений - это очередное шоу в стиле легендарной стены Яценюка", - пишет telegram-канал 93 бригады ВСУ.Весна тем временем уже вовсю буйствует в Южной Пальмире. В лиманы прилетели пеликаны и розовые фламинго. С наступлением весны в Одессе стали задумываться об открытии пляжного сезона. С 2022 года пляжи были официально закрыты из-за минной опасности. По словам главы областной администрации, в этом году пляжи могут открыть, поскольку опыт прошлых лет показал, что одесситов и гостей города невозможно удержать запретами. "Тяжело удержать жителей миллионного города, чтобы они не ходили на море. Если в этом году военная и погодная ситуация позволят получать оздоровление на море, мы постараемся создать для этого безопасные места", - заявил глава ОВА.Одесский анархист Вячеслав Азаров связывает провал запретов на посещение пляжей в Одессе с коррупционными схемами, хотя и приветствует решение их открыть в этом году. "Всё оказалось еще тривиальнее. Местная власть за взятки разрешала работать дорогим пляжным клубам, пока патрули гоняли малоимущих с общественных пляжей. Короче, всячески поддерживаю, жизни надо радоваться всегда, тем более, на войне, когда радость может стать последней", - пишет Азаров.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240322/1054053120.html
https://ukraina.ru/20240322/1054053120.html
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одесса, эксклюзив, россия, сво, украина, блэкаут, удары, ринат ахметов, одесская область, игорь мосийчук, дтэк, герань, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины
Одесса, Эксклюзив, Россия, СВО, Украина, блэкаут, удары, Ринат Ахметов, Одесская область, Игорь Мосийчук, ДТЭК, Герань, Дмитрий Ковалевич, Вооруженные силы Украины

Блэкаут, распил, ожидание российского десанта. Что происходит в Одессе

16:10 25.03.2024
 
© Фото : Віталій Кличко / Telegramобломки дрона Герань-2 в Киеве
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В ночь на понедельник 25 марта большая часть Одессы погрузилась во тьму после ударов "Гераней" по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики заявляют об экстренных отключениях потребителей в самой Одессе и Одесском районе
Особенно сложная ситуация на Пересыпи. Несмотря на заявленные отключения света по графику, его там вообще пока не включают.
Менеджеры компании ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова заявляют о потере 50% мощностей, что может быть использовано для очередного повышения тарифов для украинцев.
На прошлой неделе бывший нардеп Игорь Мосийчук* утверждал, что прилеты в Одессе - это якобы "100% работа пророссийской агентуры в городе, которая чуть ли не в реальном времени наводила удар".
Однако украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что разведку объектов производят российские БПЛА, а украинская ПВО слишком истощена для борьбы с ними. "Из-за дефицита ПВО/ПРО их стало сложнее сбивать. Ещё многие БПЛА используются в качестве разведчика. На них устанавливают камеру и мобильный интернет, который передает картинку. Вот почему после налёта БПЛА, часто следует быстрый удар ракетами (беспилотники срисовали интересные объекты - ракеты их накрыли)", - сообщает "Легитимный".
22 марта, 20:11
В Одессе и области вводят экстренные отключения светаЖителей Одессы и области предупредили о переходе на экстренные отключения света. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в телеграм-канале крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины ДТЭК
Одесская область сейчас используется в качестве основного узла по перевалке зерна для экспорта через дунайские порты, поставок вооружений из Румынии, а также для ударов по Крыму. В направлении румынской и молдавской границы последнее время наблюдаются постоянные заторы из-за огромного наплыва транспорта на выезд из Украины.
Американская Washington Post в пятницу 22 марта пугала американских законодателей возможностью падения Одессы, что поставит крест на украинском экспорте зерна и электроэнергии. Именно с этими опасениями некоторые украинские эксперты связывают регулярные удары ВСУ по российским большим десантным кораблям (БДК).
Накануне также в американском издании The Nation сообщили, что руководство Украины и находится в плену иллюзий. Автор публикации Пол Хоккенос посетил Одессу, где пообщался с представителями администрации города. Автор был удивлен, что никто там всерьез не готовится ни к эвакуации, ни к обороне города. По его мнению, российские войска вполне могут оказаться под Одессой.
Из-за дефицита электроэнергии с понедельника в Одессе остановился электротранспорт. Свет также отключили на большинстве предприятий. Обвалился в городе и интернет. На остановках с утра понедельника образовались очереди на маршрутки, куда сразу же поспешили военкомы, отлавливая военнообязанных.
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер меж тем рапортует об ударных темпах строительства фортификаций в области, хотя спикеры ВСУ в унисон заявляют, что ничего не грозит даже приграничному Харькову, не говоря уже о тыловой Одессе. По его словам, установлено уже около 5 тысяч бетонных пирамид ("зубов дракона"). Одна из линий повторяет линию обороны 1941 года, а вторая идет вокруг окружной, в районе Хаджибея.
Строительство фортификаций, как ранее строительство дорог, стало для Офиса Зеленского очередной схемой по отмыванию бюджетных средств. Местные власти заявляют о строительстве 54 объектов, на которые выделено из центрального и областного бюджета 2,6 миллиарда гривен.
22 марта, 20:11
В Одессе и области вводят экстренные отключения светаЖителей Одессы и области предупредили о переходе на экстренные отключения света. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в телеграм-канале крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины ДТЭК
Телеграм-канал 93 бригады ВСУ "Холодный яр" обращает внимание, что фотографии строящихся фортификаций в Одесской области ранее фигурировали в качестве оборонительных сооружений под Харьковом.
"Интересные дела - еще неделю назад эти оборонительные сооружения строились в Харьковской области, а сейчас уже в Одесской! Ну вы хоть бы повторяющиеся фото убрали! Чует мое сердце, что громко объявленное (как, впрочем, любое громко объявленное у нас) строительство фортификационных сооружений - это очередное шоу в стиле легендарной стены Яценюка", - пишет telegram-канал 93 бригады ВСУ.
Весна тем временем уже вовсю буйствует в Южной Пальмире. В лиманы прилетели пеликаны и розовые фламинго. С наступлением весны в Одессе стали задумываться об открытии пляжного сезона. С 2022 года пляжи были официально закрыты из-за минной опасности. По словам главы областной администрации, в этом году пляжи могут открыть, поскольку опыт прошлых лет показал, что одесситов и гостей города невозможно удержать запретами.
"Тяжело удержать жителей миллионного города, чтобы они не ходили на море. Если в этом году военная и погодная ситуация позволят получать оздоровление на море, мы постараемся создать для этого безопасные места", - заявил глава ОВА.
Одесский анархист Вячеслав Азаров связывает провал запретов на посещение пляжей в Одессе с коррупционными схемами, хотя и приветствует решение их открыть в этом году. "Всё оказалось еще тривиальнее. Местная власть за взятки разрешала работать дорогим пляжным клубам, пока патрули гоняли малоимущих с общественных пляжей. Короче, всячески поддерживаю, жизни надо радоваться всегда, тем более, на войне, когда радость может стать последней", - пишет Азаров.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ОдессаЭксклюзивРоссияСВОУкраинаблэкаутударыРинат АхметовОдесская областьИгорь МосийчукДТЭКГераньДмитрий КовалевичВооруженные силы Украины
 
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