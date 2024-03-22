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Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна

Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна - 22.03.2024 Украина.ру

Украинское досье: как итоги выборов в России скажутся на СВО и против чего голосовала страна

Итоги президентских выборов в России показали, что внешние угрозы только сплотили российское общество. Голосуя за Владимира Путина, граждане РФ голосовали в то же время против разрушительной для страны модели неолиберализма. Они также выразили свое отношение к СВО – задачи спецоперации должны быть непременно выполнены.

2024-03-22T17:23

2024-03-22T17:23

2024-03-22T17:23

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Об этом и о многом другом говорили участники конференции "Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО", состоявшейся в пятницу, 22 марта, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня". Конференция организована изданием "Украина.ру" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что перед Россией стоят сложные задачи, и ситуация, в которой она находится, очень серьезная. Сейчас Россия - фактически одна против значительной части западного мира, и Запад продолжает мобилизовываться. По словам Хисамова, нельзя недооценивать эти угрозы и нужно быть готовыми к тому, чтобы приложить все силы к их преодолению."Тирания победила"… на выборахПолитолог и обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов отметил, что выборы в России не изменили хода СВО. Её цели и задачи были сформулированы задолго до избирательной кампании и теперь они были подтверждены. Но при этом все слышали заявления Владимира Путина о том, что Запад не ожидал такого единства российского общества. "Наверное, это одна из неожиданностей, с которыми Запад столкнулся, что они вынуждены сейчас принимать", - сказал Корнилов.Это видно по заявлениям некоторых западных политиков о том, что с выбором российского народа надо считаться. При этом эксперт отметил противоречивость в заявлениях представителей западного политического класса и в заголовках некоторых западных СМИ – что в России-де "тирания победила" на выборах, и поэтому надо усилить поддержку "украинской демократии" (где выборы вообще отменены)."Ну что ж, "мир – это война", Оруэлл рулит в этом плане сейчас в современном обществе, это приходится признавать", - сказал Корнилов. Он добавил, что неожиданный для всех визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Киев может свидетельствовать о том, что "американцы приехали обсуждать, что делать теперь, когда все попытки подорвать, дестабилизировать ситуацию в России провалились". Корнилов предположил, что Америке теперь придется перестраивать свою стратегию, а Киеву придется подстраиваться под происходящее.Результат выборов в России показал, что общество разделяет курс Верховного главнокомандующего, поэтому проведение СВО будет продолжено, что бы там на Западе ни говорили, подчеркнул политолог.В свою очередь, Искандер Хисамов отметил, что угрозы и вызовы нарастают – уже есть вероятность ввода войск стран НАТО на территорию Украины. Какова должна быть реакция России? Корнилов на это сказал, что изменения уже есть: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков употребил в отношении происходящего слово "война". Хотя заявления Макрона связаны не с российскими выборами, а с его внутренними проблемами.Эксперт напомнил о расследовании американского журналиста Сеймура Херша – "очень показательно, кстати, насчет того, что несколько месяцев назад Украина была якобы готова уже вести даже мирные переговоры с Россией, но США в ультимативной форме потребовали продолжения (войны – Ред.)".Корнилов допустил, что теперь США – "в том числе по итогам наших выборов, могут пересмотреть некоторые свои подходы".За что идет войнаВоенный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил беспрецедентные усилия Запада по дискредитации и срыву российских выборов (активизация "беглой оппозиции", достаточно комичные инциденты на избирательных участках, нападения на Белгородскую и Курскую области). Но результат был для Запада неожиданным – все эти усилия привели лишь к сплочению российского общества.Для атомизированного западного социума, где модель восприятия мира подразумевает личное спасение, это не совсем понятно, считает эксперт.Он продолжил: если у них нарратив "чья власть, того и вера", то у нас иное – "вся власть от Бога, она Богом регулируется, Богом же и судится". В качестве такого божественного суда выступает мир – "то есть, те люди, которые действительно считают эту власть либо законной, либо незаконной". Этот подход был продемонстрирован в ходе последних выборов: потому что выбирали не просто президента, но еще и Верховного главнокомандующего, отвечающего за безопасность страны, отметил Анпилогов.По мнению эксперта, мандат доверия был дан не случайно, а "исходя из той суммы действий, которые были предприняты российской властью за последние… два десятилетия" после ельцинского безвременья. И особенно по итогам последних двух лет, когда "мы вступили в открытое противостояние с той цивилизацией, ценности которой не воспринимались в России на фундаментальном уровне".По словам Анпилогова, российское общество сейчас прекрасно понимает, за что оно сражается ─ оно сражается за свое будущее. И понимает, что будет в случае поражения – оно будет болезненнее, чем то, что случилось в 1991 году."Я поэтому уверен, что мы победим", - подчеркнул политолог. Он добавил, что Россия сейчас самая отмобилизованная страна в мире, европейские страны отстают от неё по уровню мобилизации общества. Но их задача означает военное сокрушение Российской цивилизации. Им либо придется признать свое поражение, либо начать переходить к какой-то другой модели развития, что крайне маловероятно.Кровь и медиаВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин по видеосвязи из Белгорода отметил, что на Белгородском приграничье – что можно называть Харьковским направлением – ситуация резко обострилась с 12 марта, что многие связывают с проведением выборов в России. Он напомнил, что с этой датой можно было проводить досрочное голосование в приграничных регионах. И нападения начались именно в этот день. Курировали происходящее специалисты ГУР и натовские инструкторы. Нападения продолжаются и сейчас.Эти отряды и ДРГ – вполне боеспособные подразделения ГУР, рассказал Алехин. Он продолжил: "отморозки РДК"* – это для решения медийных задач, "захватить какое-нибудь село и прокричать "Выборы долой, устанавливаем Белгородскую народную республику!". На это делалась ставка, но - не удалось. Однако ситуация серьезная – ежедневные прилеты из РСЗО, атаки БПЛА, на Белгородчине и в Курской области каждый день гибнут люди.Помимо политической, противник решает и несколько военных задач. (Главком ВСУ – Ред.) Сырский пытается укрепить линию стратегической обороны. И удары по мирным целям на территории РФ призваны выиграть время, оттянуть наши силы и получить дополнительное время для укрепления этой обороны, считает эксперт.Он подчеркнул, что в ВС РФ сейчас перешли к огневой подготовке атаки, но удары наносятся исключительно по военным целям и по объектам инфраструктуры. Алехин привел такую деталь - в Харькове во время ударов не было ни одного вызова "скорой" за ночь со стороны местных жителей.Что касается перспектив СВО (или уже войны), то, по словам эксперта, хотя сегодня и говорят, что "война ушла в воздух", все решается на земле. Алехин добавил, что силы и средства наращиваются, резерв еще в бой не вводился. Кроме того, ВС РФ учли свои ошибки осени 2022 года. Перспективы одни – надо в полном объеме выполнить задачи СВО, а это можно сделать только решительными наступательными действиями. По мнению эксперта, ближайшая задача – река Днепр, чтобы Юг-Восток Украины был освобожден. А мощные огневые удары – это прелюдия к наземной операции.Голосовали против неолиберализмаТакие выборы действительно впервые проводились в России. Но и сама Россия впервые в этом веке находится в состоянии такой опасности, и населением это осознается достаточно остро, считает директор Института нового общества Василий Колташов. При этом, по его мнению, это были выборы не только президента, но и пути развития страны. И в этом смысле имело место и голосование "против" – это было голосование против неолиберализма.Общество хотело бы, чтобы продолжился демонтаж тяжелого наследия неолиберального периода нашей истории, прежде всего, в контролируемых неолибералами сферах – в финансах, в культуре, в системе образования, особенно высшего, отметил эксперт. По его словам, в этом плане в РФ происходят некоторые сдвиги, но это, по всей видимости, только начало процесса. Что касается СВО, то, по словам Колташова, очень скоро украинская власть потеряет легитимность, а это будет означать, что Россия проводит СВО на территории, где нет законного правительства. Тут не нужно объявлять войну, нужно просто ликвидировать преступную группировку.Поэтому у РФ есть все основания продолжить СВО на территории бывшей советской Украины – можно ставить вопрос именно так. У РФ есть законные власти, а там есть банды, и потому нужно доводить ситуацию до логического завершения, освобождая территорию Украины от нацистов – "и выстраивать там новую систему власти, предоставляя гражданам возможность демократически изъявить свою волю о том, что же они хотят дальше"."Может быть, они хотят в состав России, регион за регионом. Вот может такое быть? Мне кажется, что так оно и должно получиться", - сказал эксперт.При этом, по его мнению, неизбежно будет нарастать конфликт с Западом. Отправка европейских подразделений на Украину вполне возможна. И тут возникает вопрос об отношении России к ЕС – Москва может признать эту международную организацию пособником терроризма и нацизма и не поддерживать с ней отношения (а поддерживать их только с государствами Европы). Это будет работа на обострение внутреннего кризиса в Евросоюзе, а ЕС – это тыл киевского режима, подчеркнул Колташов,В свою очередь, Искандер Хисамов согласился с тезисом, согласно которому Россия проявляет себя как оплот традиционных ценностей и сопротивления неолиберализму – и это привлечет союзников."Конец неолиберальной России"Вынужденный покинуть Украину политолог, историк, публицист и православный миссионер Руслан Калинчук согласился с тем, что эти выборы показали конец неолиберальной России. Избиратели подтвердили, что никому не удастся победить Россию через внутренний переворот (на что и был расчет Запада), отметил Калинчук.Условная "партия мира" никак себя в ходе этих выборов не субъективировала, выборы показали, что общество мобилизировалось, считает эксперт. Он рассказал, что сам он родом с Западной Украины и знает, что и там люди начинают спрашивать "зачем все это?"А вот в российском обществе таких вопросов нет. Но есть много важных задач, которые нужно решать. Калинчук подчеркнул, что, по его мнению, действительный поворот от неолиберализма нельзя провести без поворота к Церкви.Он согласился с тем, что для Америки конфликт на Украине - периферийный, ее главный соперник – Китай. Но хотя Европа для Америки - тоже периферийный союзник, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы не дать США сосредоточиться на Китае. Поэтому нужно ожидать эскалации на линии боевого соприкосновения, Россия должна быть к этому готова. То есть, страна должна быть готова к столкновению с милитаризованной Европой (ведь зачем-то там строят пороховые заводы, запускают производство боеприпасов и т.д.). В России это хорошо понимают, отметил Калинчук.Участники дискуссии также отмечали, что за ходом текущего конфликта внимательно следят все страны мира. И если Запад проиграет, это очень многое изменит в современной мироустройстве.* запрещённая в РФ террористическая организация.

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