Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков - 22.03.2024 Украина.ру
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Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков
Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков - 22.03.2024 Украина.ру
Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков
Россия находится в состоянии войны после того, как Запад стал участником конфликта на Украине, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "АиФ"
2024-03-22T13:00
2024-03-22T13:00
новости
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
запад
конфликт
война
сво
спецоперация
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"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - заявил Песков.Пресс-секретарь напомнил слова президента России Владимира Путина о вхождении в состав страны четырех новых регионов. И главная цель - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является "де-факто оккупированной киевским режимом", подчеркнул он.Песков отметил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства. Поэтому Москва продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан и территории.По его словам, у этих государств "задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у России Крым, не говоря уже о территории новых регионов".
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новости, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, запад, конфликт, война, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Запад, конфликт, война, СВО, Спецоперация

Россия в состоянии войны, каждый должен понимать для внутренней мобилизации - Песков

13:00 22.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Россия находится в состоянии войны после того, как Запад стал участником конфликта на Украине, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "АиФ"
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - заявил Песков.
Пресс-секретарь напомнил слова президента России Владимира Путина о вхождении в состав страны четырех новых регионов. И главная цель - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является "де-факто оккупированной киевским режимом", подчеркнул он.
Песков отметил, что Россия не может допустить существование на своих границах государства. Поэтому Москва продолжит действовать так, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности российских граждан и территории.
По его словам, у этих государств "задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у России Крым, не говоря уже о территории новых регионов".
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