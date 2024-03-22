https://ukraina.ru/20240322/1054038696.html

Одесские власти рассказали о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры

Одесские власти рассказали о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры - 22.03.2024 Украина.ру

Одесские власти рассказали о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры

Российские военнослужащие нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём телеграм-канале

2024-03-22T11:45

2024-03-22T11:45

2024-03-22T11:45

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что Россия наносила удары исключительно по энергетической инфраструктуре. В регионе без электроснабжения остались 700 тысяч абонентов.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

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новости, россия, одесская область, одесса, украина, ракетный удар, энергосистема украины, энергетика