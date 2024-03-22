Одесские власти рассказали о последствиях обстрела энергетической инфраструктуры
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Российские военнослужащие нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своём телеграм-канале
"В Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Сейчас обесточены 53 тысячи абонентов электроснабжения", - написал Кипер.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что Россия наносила удары исключительно по энергетической инфраструктуре. В регионе без электроснабжения остались 700 тысяч абонентов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости