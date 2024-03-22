Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова - местные власти
ВС РФ наносили удары исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона
Российские военнослужащие нанесли массированную атаку, с использованием 15 ракет, но исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщил Синегубов.
"Удары были нанесены исключительно по предприятиям электрогенерации, по подстанциям. То есть, это исключительно энергетическая инфраструктура", - заявил глава Харьковской ОВА.
По его данным, без электроэнергии остается около 700 тысяч потребителей.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
10:16Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости