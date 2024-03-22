https://ukraina.ru/20240322/1054037655.html

Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова - местные власти

Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова - местные власти - 22.03.2024 Украина.ру

Россия била исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова - местные власти

ВС РФ наносили удары исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона

2024-03-22T11:24

2024-03-22T11:24

2024-03-22T11:24

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харьков

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энергетика

энергосистема украины

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Российские военнослужащие нанесли массированную атаку, с использованием 15 ракет, но исключительно по энергетической инфраструктуре Харькова, сообщил Синегубов. По его данным, без электроэнергии остается около 700 тысяч потребителей.Министр энергетики Украины Герман Галущенко утром 22 марта заявил, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику", чтобы вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

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новости, украина, харьков, олег синегубов, россия, ракетный удар, энергетика, энергосистема украины