https://ukraina.ru/20240314/1053875432.html

Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторов

Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторов - 14.03.2024 Украина.ру

Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторов

Редактор польского портала Strajk считает, что началом нынешнего этапа переустройства мирового порядка является выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

2024-03-14T07:33

2024-03-14T07:33

2024-03-14T07:45

ссср

европа

россия

владимир путин

дмитрий вишневский

си цзиньпин

украина.ру

нато

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102754/95/1027549525_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a48a9066501dc6768d6892a14b304e12.jpg

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Вишнёвский, сейчас происходит окончательный крах мироустройства, существовавшего с 1945 до 1991 года. Первым его этапом стал развал СССР, а что, по-вашему, можно считать началом нынешнего этапа?– Ответ на этот вопрос весьма непрост, поскольку речь идёт не об отдельных явлениях, а о процессах, начало и конец которых достаточно размыты во времени. Я, конечно, могу согласиться с тезисом, что распад СССР был концом определенного порядка, но это единственное историческое событие, которое можно обозначить как конкретную веху. Однако ответить на вопрос, что можно считать началом нынешнего этапа, гораздо сложнее.Потому что, например, является ли война в Югославии и первое послевоенное силовое изменение границ на континенте следствием распада СССР – или сигналом о том, что НАТО и США впервые пришли к выводу, что они могут совершенно безнаказанно добиваться удобных для них решений на таком чувствительном континенте, каковым является Европа?Или началом является завершение эпохи Ельцина и приход к власти Владимира Путина, вместе с чётко очерченными им границами, нарушение которых Россия не может позволить, не опасаясь за свои жизненно важные интересы? А может быть, приход к власти нынешнего председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, и ускорение Китая на марше к модернизации и занятию ведущего места в мире?Принимая во внимание вышеизложенные сомнения, я склонен заявить, что началом нового этапа переустройства мирового порядка является выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Это был ясный и решительный голос политика мирового уровня, осознающего, что его тогдашняя политика сотрудничества с Западом (или хотя бы ожидание взаимной лояльности) закончилась провалом. И что объективные факторы мировой политики вынудили Россию переопределить свои интересы, цели и роль в новом (это уже тогда стало ясно) мире.– Насколько продолжающееся переустройство мира объективно и связано с тем, что старая система изжила себя, а насколько субъективно, то есть вызвано действиями определённых политиков, стран/блоков, корпораций и т.д.?– На этот вопрос также нет чёткого, простого и потому краткого ответа. Как левый и марксист, я придерживаюсь мнения, что реконструкция (изменение, если хотите) мира – это объективный процесс, о котором Карл Маркс говорил уже давно. Капитализм, наряду с его новой формой – империализмом, имеет врождённые гены перманентных и циклических кризисов. Формы их могут быть разными, напомню циклы Кондратьева, но кризис-образующая сущность капитализма лично для меня не вызывает сомнений.С этой точки зрения крах старого мира, основанного на неолиберальной доктрине, был абсолютно предсказуем и ожидаем, и да, крах однополярного мира был объективен. Однако его особенности, последовательность событий, конфликты и конкретные кризисы в тех или иных странах находились под влиянием отдельных политиков, стран или корпораций. Более того, когда мы говорим о политиках, необходимо добавить, что мировая политика страдает от нехватки политиков мирового уровня. Европа уж точно.Помимо Владимира Путина и Си Цзиньпина, сложно говорить о политиках, чьи собственные решения оказывают прямое влияние на мировую политику. Американские президенты уже несколько сроков являются пассивными исполнителями заказов и решений, вырабатываемых военно-промышленным комплексом, и даже не пытаются это скрывать. Однако все эти решения, независимо от их источников, являются лишь попытками плыть по течению объективных исторических процессов.– С вашей точки зрения, есть ли у ключевых акторов нынешних событий некие "образы будущего", которое они хотят построить на руинах настоящего? Каковы очертания основных моделей этого будущего?– Это чрезвычайно интригующий вопрос, поскольку ответ на него определяет, можем ли мы надеяться, что планета Земля и человеческая цивилизация на ней выживут ещё какое-то время. Ясная и конкретная картина будущего нового мира, к которому должно стремиться человечество, – это единственный способ выжить, если коротко.Однако я считаю, что просто создать её не получится, поскольку в истории до сих пор не сработала ни одна идея, суть которой состоит в том, чтобы "выклепать" капитализм с присущими ему неравенством, несправедливым распределением благ, кризисами и необходимостью решать проблемы посредством войн.Конечно, на мой взгляд, ответом на это является социализм. Но проблема в том, что никто на данный момент не разработал новую, стройную концепцию социализма, которая бы отвечала на вызовы современного мира и решала проблемы, завещанные нам капитализмом и однополярным миром, который был его эманацией.Многие с надеждой смотрят на китайскую модель общественного развития, однако она не лишена недостатков. Более того, китайская модель не сможет быть в точности скопирована другими цивилизациями.Россия – по крайней мере, на данный момент, – неспособна объяснить, что она как цивилизация может предложить современному миру. Её элиты знают, чего они НЕ хотят. Но этого недостаточно, потому что на вопрос о том, чего они хотят, они не отвечают или отвечают лишь частично, туманно и без внятной концепции развития.Европа же давно погрузилась в интеллектуальный застой, и ей нечего предложить, кроме антигуманистического, жестокого и авторитарного "Зелёного курса". То же самое касается Америки и Африки. Ясно одно: новая модель должна включать в себя справедливую модель общественного развития.– Какова вероятность реализации упомянутых вами моделей в географическом и временном аспектах? Чем это может обернуться для треугольника Россия-Украина-Польша?– Мне очень жаль, но предложенная в вопросе модель Россия-Украина-Польша на данный момент не имеет смысла, учитывая нынешнее состояние отношений между этими организмами.На мой взгляд, Польша сделала ужасный выбор во внешней политике, изменив вектор сотрудничества с Востока на Запад, ослабив свои гарантии своих границ и отдав себя в жертву процессам, на которые она не имеет или имеет мало влияния. Она также потеряла суверенитет в своей экономической политике. На Украине ситуация похожа, но там процесс пошел гораздо дальше, вызвав коллапс государства и возможную его дезинтеграцию.Чтобы говорить о треугольнике Россия-Польша-Украина, необходимо произвести коренную смену правящих элит в этих странах, и только на этой основе создать основы нового соглашения в упомянутом треугольнике. В нынешнем состоянии эта фигура является попросту невозможной.Что касается вероятности появления желаемых моделей общественного развития, то я упомянул о них выше. Повторюсь: это должна быть современная форма социализма, адаптированная к современным вызовам, или, если кого-то обижает такой термин, про-социальная модель государства с доминирующей государственной собственностью.– Какие изменения следует ожидать в человеческом обществе, особенно в свете антиутопических проектов тотального контроля и ограничений, предлагаемых Давосским форумом и Китаем?– Упомянутые проекты для меня неприемлемы. Причины я упоминал выше, уточню ещё раз: Давосский форум и его концепции развития, лицом которых является Клаус Мартин Шваб, являются попыткой организации мирового сообщества в форме "Золотого миллиарда", которую обожают сторонники теории заговора. Это антигуманно, авторитарно и с этим нельзя согласиться ни при каких обстоятельствах.Модель, предложенная Китаем, возможно, работает в их стране (и даже весьма хорошо), но она абсолютно не адаптирована к специфике других культур и цивилизаций. Абсолютно неприемлем повсеместный контроль с элементами социальной инженерии, используемый без согласия общества. ИИ, технологии, современные модели электронного наблюдения – да, но они должны быть абсолютно подчинены социальным, то есть человеческим управляющим, и выполнять функции обслуживания человека.Модель будущего, модель справедливого, всеобщего развития земной цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет своих авторов, мыслителей и философов. Но другого выхода, кроме как предложить что-то принципиально новое, – попросту нет.

https://ukraina.ru/20210323/1030910353.html

https://ukraina.ru/20240313/1053853575.html

ссср

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

ссср, европа, россия, владимир путин, дмитрий вишневский, си цзиньпин, украина.ру, нато, интервью