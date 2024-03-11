https://ukraina.ru/20240311/1053819566.html

Мятеж против зеленой крысы: станет ли Зеленский жертвой заговора военных

Мятеж против зеленой крысы: станет ли Зеленский жертвой заговора военных - 11.03.2024 Украина.ру

Мятеж против зеленой крысы: станет ли Зеленский жертвой заговора военных

Представители элитных подразделений ВСУ недовольны перестановками в командовании украинской армии и обсуждают идею свержения Владимира Зеленского, сообщает 11 марта РИА "Новости" со ссылкой на источник. Издание Украина.ру разбиралось, насколько реален сегодня полноценный мятеж в Киеве

2024-03-11T16:34

2024-03-11T16:34

2024-03-11T17:57

эксклюзив

владимир зеленский

всу

мятеж

украина

заговор

валерий залужный

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Провал контрнаступа и отставка ЗалужногоПервые сигналы о противоречивых настроениях в рядах украинской армии стали появляться после неудачного контрнаступления ВСУ летом-осенью прошлого года.Ставка политического руководства на активные атакующие действия не сработала. Украина не только почти не добилась никаких территориальных приобретений, но и понесла ощутимые потери среди личного состава. После этого Зеленский фактически признал, что украинские вооруженные силы переходят к обороне.На этом фоне усилилась критика в адрес властей как со стороны политических оппонентов, которые ранее, по крайней мере на словах, демонстрировали необходимость сплочения во время войны, так и со стороны непосредственных участников боевых действий. В СМИ все чаще стали попадать критические рассказы о происходящем на фронте и высказываться сомнения в возможности победы при текущем положении дел.Следующий кризисный этап в отношениях армии и президента наступил после отставки главкома Валерия Залужного. Последний пользовался популярностью у военнослужащих, не без успеха формировал свой образ как "народного" командира и в какой-то момент стал медийно забивать Владимира Зеленского.В итоге в начале февраля этого года Залужный вместе с рядом заместителей был отправлен в отставку и в конечном итоге назначен послом в Великобритании. Его место во главе армии занял бывший командующий сухопутными силами Александр Сырский, который считается более лояльным к Зеленскому.Менять Зеленского, а не ЗалужногоИнформацию о формирующемся заговоре военных против Зеленского РИА "Новости" предоставил источник из российских спецслужб.По его словам, они получили доступ к закрытому телеграм-каналу под названием ParaBelum, в котором состоят представители элитных подразделений ВСУ.Он процитировал пост, автором которого является командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным "Зима"."Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский. – Ред.) будет торпедировать всех. …Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим Залужного! ...По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", – сказал военный в голосовом сообщении.Переворота не будет: причиныПоявление подобных разговоров среди украинских офицеров само по себе симптоматично, однако говорить о том, что в обозримом будущем эти обсуждения выльются в конкретные действия, пока преждевременно.Во-первых, несмотря на популярность по всем социологическим опросам Залужного среди населения, его отставка для режима прошла практически безболезненно. В украинских городах были зафиксированы единичные и малочисленные акции протеста в поддержку бывшего главкома, их масштаб был такой, что власти предпочли не обращать на них никакого внимания.Для полноценного переворота под патриотическими лозунгами необходим гораздо более серьезный повод, например тотальное обрушение фронта, риск потери большого количества ключевых территорий и т. д. Все иные причины в условиях войны будут расцениваться обществом как удар в спину воюющему государству, а такой мятеж имеет низкие шансы на успех.Во-вторых, любой заговор должен иметь организационный центр и фигуру, вокруг которой такой заговор формируется. Очевидно, что на эту роль самой подходящей кандидатурой является Залужный, однако он, похоже, самоустранился от политической борьбы и согласился на почетную ссылку послом. Любопытна в этой связи информация канала BBC, согласно которой бывший главком за отказ от президентских амбиций получил от властей 53 млн долларов.Третий по перечислению, но не по значению фактор – как на такую самодеятельность посмотрят на Западе. Учитывая тотальную зависимость нынешней Украины от США и Европы, смещение Зеленского может произойти только по прямой отмашке из Вашингтона. При таком раскладе желание Запада может совпасть с возможностями недовольной части военных и нынешнего главу украинского государства уберут за ненадобностью.Подобное развитие событий возможно в том случае, если Зеленский вдруг перестанет быть гарантом продолжения функционирования Украины как "анти-России", пока же в войне с РФ "до последнего украинца" он их вполне устраивает. Это, в частности, показали переговоры с Москвой весной 2022 года, которые были свернуты киевским режимом по указке Запада.Историческая параллельПоложение украинских военачальников можно сравнить с положением гитлеровского генералитета в сентябре 1943 года, когда стратегическое наступление вермахта под Курском и Белгородом провалилось и исход войны был уже ясен, писал в конце прошлого года у себя в телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.Немецкие генералы тогда поняли, что нацистская Германия движется к поражению, и решили устранить своего фюрера и выйти на сепаратные переговоры с Западом, напомнил он.По его словам, в таком виде заговор верхушки ВСУ против Зеленского не имеет смысла.Несмотря на это, переворот на Украине все же возможен. Шанс на это появится тогда, когда недовольные Зеленским военачальники окончательно получат от властей клеймо виновников всех бед и поражений на фронте. В этом случае они могут войти в своеобразную коалицию с оппонентами власти (Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, олигархи и др.). Из чисто военного этот заговор станет уже военно-политическим, считает эксперт."Всем уже понятно, что впереди новая эпоха – формирование поствоенного мира. В этом мире Зеленский, ставший символом войны, едва ли может рассчитывать на политическое существование. Вчерашние патроны и соратники его наверняка сольют", – полагает Шурыгин.Армия в таком мире будет по-прежнему востребована, а имидж защитников страны откроет для военных двери в большую политику и к большим должностям, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20240310/1053799311.html

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Павел Котов

эксклюзив, владимир зеленский, всу, мятеж, украина, заговор, валерий залужный