Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит - 06.03.2024 Украина.ру
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Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит
Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит - 06.03.2024 Украина.ру
Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит
Супруга президента Украины Елены Зеленской и вдова блогера и экстремиста Юлии Навальной отсутствовали во время обращения Джо Байдена к Конгрессу. "Дед не заметил", прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале
2024-03-06T17:11
2024-03-06T17:25
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Приезд Зеленской и Навальной был запланирован для "культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", предположил Медведев. У Байдена не получится вспомнить, чьи это вдова и жена (пока ещё не вдова, как уточнил Медведев), а также чем их присутствие может быть знаменательно. Ранее издание WP сообщало, что Елена Зеленская и Юлия Навальная отказались посетить обращение президента США к Конгрессу. Уточнялось, что в Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Однако вероятное присутствие Навальной, тем более возможность сидеть с ней рядом, украинская сторона восприняла негативно, поскольку её покойный муж не разделял позиции Киева по Крыму.*внесён в список экстремистов и террористов в РФ
https://ukraina.ru/20240216/1053331613.html
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новости, украина, сша, россия, алексей навальный, владимир зеленский, джо байден, совбез, дмитрий медведев
Новости, Украина, США, Россия, Алексей Навальный, Владимир Зеленский, Джо Байден, Совбез, Дмитрий Медведев

Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит

17:11 06.03.2024 (обновлено: 17:25 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Супруга президента Украины Елены Зеленской и вдова блогера и экстремиста Юлии Навальной отсутствовали во время обращения Джо Байдена к Конгрессу. "Дед не заметил", прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Приезд Зеленской и Навальной был запланирован для "культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", предположил Медведев.

"Один старикан (Байден. - Ред.) с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься: весёлую вдовушку российского экстремиста (Навального*) и пока ещё не вдову лидера киевской бандеровской своры (Зеленского). (...) Получилось грустненько: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил", – написал Медведев в своём телеграм-канале.

У Байдена не получится вспомнить, чьи это вдова и жена (пока ещё не вдова, как уточнил Медведев), а также чем их присутствие может быть знаменательно.
"Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался. Впрочем, это не помешает ему завтра объявить нации, что он провёл незабываемую ночь в прекрасной компании…", – заключил политик.
Ранее издание WP сообщало, что Елена Зеленская и Юлия Навальная отказались посетить обращение президента США к Конгрессу. Уточнялось, что в Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Однако вероятное присутствие Навальной, тем более возможность сидеть с ней рядом, украинская сторона восприняла негативно, поскольку её покойный муж не разделял позиции Киева по Крыму.
*внесён в список экстремистов и террористов в РФ
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
16 февраля, 11:58
Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегдаПрезидент США Джо Байден в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину". Однако американцы напомнили в комментариях о себе, и чьи интересы должен представлять Байден
 
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