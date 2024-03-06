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Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит

Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит - 06.03.2024 Украина.ру

Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит

Супруга президента Украины Елены Зеленской и вдова блогера и экстремиста Юлии Навальной отсутствовали во время обращения Джо Байдена к Конгрессу. "Дед не заметил", прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале

2024-03-06T17:11

2024-03-06T17:11

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Приезд Зеленской и Навальной был запланирован для "культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", предположил Медведев. У Байдена не получится вспомнить, чьи это вдова и жена (пока ещё не вдова, как уточнил Медведев), а также чем их присутствие может быть знаменательно. Ранее издание WP сообщало, что Елена Зеленская и Юлия Навальная отказались посетить обращение президента США к Конгрессу. Уточнялось, что в Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Однако вероятное присутствие Навальной, тем более возможность сидеть с ней рядом, украинская сторона восприняла негативно, поскольку её покойный муж не разделял позиции Киева по Крыму.*внесён в список экстремистов и террористов в РФ

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новости, украина, сша, россия, алексей навальный, владимир зеленский, джо байден, совбез, дмитрий медведев