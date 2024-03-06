Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит
17:11 06.03.2024 (обновлено: 17:25 06.03.2024)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Супруга президента Украины Елены Зеленской и вдова блогера и экстремиста Юлии Навальной отсутствовали во время обращения Джо Байдена к Конгрессу. "Дед не заметил", прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале
Приезд Зеленской и Навальной был запланирован для "культурного отдыха в ходе выступления перед нацией в рамках хорошо отрепетированного концерта", предположил Медведев.
"Один старикан (Байден. - Ред.) с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься: весёлую вдовушку российского экстремиста (Навального*) и пока ещё не вдову лидера киевской бандеровской своры (Зеленского). (...) Получилось грустненько: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил", – написал Медведев в своём телеграм-канале.
У Байдена не получится вспомнить, чьи это вдова и жена (пока ещё не вдова, как уточнил Медведев), а также чем их присутствие может быть знаменательно.
"Он даже не заметил, что отдых с тёлками сорвался. Впрочем, это не помешает ему завтра объявить нации, что он провёл незабываемую ночь в прекрасной компании…", – заключил политик.
Ранее издание WP сообщало, что Елена Зеленская и Юлия Навальная отказались посетить обращение президента США к Конгрессу. Уточнялось, что в Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Однако вероятное присутствие Навальной, тем более возможность сидеть с ней рядом, украинская сторона восприняла негативно, поскольку её покойный муж не разделял позиции Киева по Крыму.
*внесён в список экстремистов и террористов в РФ