Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей - 06.03.2024 Украина.ру
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Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей
Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей - 06.03.2024 Украина.ру
Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила предложение Белого дома принять участие в мероприятии с обращением президента США Джо Байдена к Конгрессу
2024-03-06T11:35
2024-03-06T11:35
новости
сша
украина
вашингтон
алексей навальный
владимир зеленский
джо байден
елена зеленская
зарубежье
конгресс сша
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Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в выступлении Байдена к Конгрессу. Журналисты WP назвали это одним из самых достойных мероприятий в Вашингтоне.В Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Издание отмечает, что жена Навального, умершего в заключении в России, к теме Украины относится с некоторым скептицизмом.Издание приводит слова чиновника, который знаком с планированием мероприятия. По его мнению, такой план рассадки послужил бы "мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".У украинцев вызвало дискомфорт потенциальное присутствие на мероприятии Юлии, жены покойного Алексея Навального, так как он поддержал возвращение Крыма в состав России в 2014 году.Представитель Белого дома предположил, что решение Зеленской связано с "конфликтами в расписании", и направил дополнительные вопросы в её офис.Юлия Навальная, при этом, также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость. Американский чиновник предположил, что Киев не стали информировать о решении Навальной не ехать в Вашингтон.Отмечается, что на это мероприятие ежегодно приглашают гостей из разных стран. А президент США часто упоминает их в своей речи, когда освещает или продвигает определенную политику.
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новости, сша, украина, вашингтон, алексей навальный, владимир зеленский, джо байден, елена зеленская, зарубежье, конгресс сша
Новости, США, Украина, Вашингтон, Алексей Навальный, Владимир Зеленский, Джо Байден, Елена Зеленская, Зарубежье, Конгресс США

Зеленская отказалась слушать Байдена в Конгрессе из-за плана рассадки гостей

11:35 06.03.2024
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP / Stephanie Scarbrough
Читать в
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила предложение Белого дома принять участие в мероприятии с обращением президента США Джо Байдена к Конгрессу
Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в выступлении Байдена к Конгрессу. Журналисты WP назвали это одним из самых достойных мероприятий в Вашингтоне.
В Белом доме планировали, что жена президента Украины займёт место рядом с первой леди США Джилл Байден и Юлией Навальной. Издание отмечает, что жена Навального, умершего в заключении в России, к теме Украины относится с некоторым скептицизмом.
Издание приводит слова чиновника, который знаком с планированием мероприятия. По его мнению, такой план рассадки послужил бы "мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".
У украинцев вызвало дискомфорт потенциальное присутствие на мероприятии Юлии, жены покойного Алексея Навального, так как он поддержал возвращение Крыма в состав России в 2014 году.
Представитель Белого дома предположил, что решение Зеленской связано с "конфликтами в расписании", и направил дополнительные вопросы в её офис.
Юлия Навальная, при этом, также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, сославшись на усталость. Американский чиновник предположил, что Киев не стали информировать о решении Навальной не ехать в Вашингтон.
Отмечается, что на это мероприятие ежегодно приглашают гостей из разных стран. А президент США часто упоминает их в своей речи, когда освещает или продвигает определенную политику.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября 2023, 16:27
Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларовСловами "фейк!", "пропаганда", "ложь!" встретил украинский сегмент интернета сообщение о шопинге первой леди Украины в Нью-Йорке
 
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