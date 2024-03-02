"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений - 02.03.2024 Украина.ру
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"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений
"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений - 02.03.2024 Украина.ру
"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений
Если Россия законно объявит Украину частью своей территории, то страны Запады могут прекратить поставки вооружений, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"
2024-03-02T04:10
2024-03-02T04:10
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Германия вовлечена в конфликт на Украине серьёзно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как красную линию, заявил эксперт. Он напомнил, что ФРГ не направляет на Украину солдат Бундесвера. Так как в случае отправки немецких солдат на Украину, это означало бы вовлеченность в прямой конфликт. "Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым", заявил Фёдоров.В Берлине могут сказать: "Россия сама признала Украину независимым государством. Мы имеем право поставлять независимому государству оружие. В этом нет никакого нарушения международного права".По его словам, Запад все время даёт России подсказку, а Россия участвует в конфликте, в котором сама определила права для противников."Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде. Это позволит нам с точки зрения международного права закрыть территорию Украины от вовлеченности туда инфраструктуры НАТО вообще", - считает Фёдоров.При этом, отметил эксперт, этот шаг возможен "только в случае обретения нами истинного суверенитета, это невозможно без внутренних реформ в Москве".Полный текст интервью Евгений Фёдоров: Россия до сих пор сама делает всё, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Германия, ВСУ, ФРГ, НАТО, Запад

"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений

04:10 02.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЕвгений Федоров
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Если Россия законно объявит Украину частью своей территории, то страны Запады могут прекратить поставки вооружений, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"
Германия вовлечена в конфликт на Украине серьёзно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как красную линию, заявил эксперт.
Он напомнил, что ФРГ не направляет на Украину солдат Бундесвера. Так как в случае отправки немецких солдат на Украину, это означало бы вовлеченность в прямой конфликт. "Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым", заявил Фёдоров.
В Берлине могут сказать: "Россия сама признала Украину независимым государством. Мы имеем право поставлять независимому государству оружие. В этом нет никакого нарушения международного права".
"А вот если Россия законно объявит Украину частью своей территории, либо придаст ей статус спорной или нелегитимной территории, то Германия вынуждена будет пересмотреть свою степень вовлеченности в этот конфликт. Грубо говоря, он будет поставлять Киеву только гуманитарную помощь, а не оружие. Потому что иначе она перейдет в конфликт с Россией", - заявил Фёдоров.
По его словам, Запад все время даёт России подсказку, а Россия участвует в конфликте, в котором сама определила права для противников.
"Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде. Это позволит нам с точки зрения международного права закрыть территорию Украины от вовлеченности туда инфраструктуры НАТО вообще", - считает Фёдоров.
При этом, отметил эксперт, этот шаг возможен "только в случае обретения нами истинного суверенитета, это невозможно без внутренних реформ в Москве".
Полный текст интервью Евгений Фёдоров: Россия до сих пор сама делает всё, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Евгений Федоров интервью
27 февраля, 04:38
Евгений Федоров: Россия до сих пор сама делает все, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы Запад ведет сбалансированные военные действия на условиях, которые продиктовала Россия. Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде
 
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