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"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений

"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений - 02.03.2024 Украина.ру

"Будет поставлять только гуманитарку": эксперт рассказал, как лишить Украину немецких вооружений

Если Россия законно объявит Украину частью своей территории, то страны Запады могут прекратить поставки вооружений, рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью изданию "Украина.ру"

2024-03-02T04:10

2024-03-02T04:10

2024-03-02T04:10

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Германия вовлечена в конфликт на Украине серьёзно, но не до такой степени, чтобы перешагнуть барьер, который Россия сама определила как красную линию, заявил эксперт. Он напомнил, что ФРГ не направляет на Украину солдат Бундесвера. Так как в случае отправки немецких солдат на Украину, это означало бы вовлеченность в прямой конфликт. "Германия поддерживает Украину оружием и деньгами как независимое государство, которое Москва сама признает независимым", заявил Фёдоров.В Берлине могут сказать: "Россия сама признала Украину независимым государством. Мы имеем право поставлять независимому государству оружие. В этом нет никакого нарушения международного права".По его словам, Запад все время даёт России подсказку, а Россия участвует в конфликте, в котором сама определила права для противников."Поэтому Москва поменяла эту концепцию, отменив независимость Украины в суде. Это позволит нам с точки зрения международного права закрыть территорию Украины от вовлеченности туда инфраструктуры НАТО вообще", - считает Фёдоров.При этом, отметил эксперт, этот шаг возможен "только в случае обретения нами истинного суверенитета, это невозможно без внутренних реформ в Москве".Полный текст интервью Евгений Фёдоров: Россия до сих пор сама делает всё, чтобы США и Германия не дали ей выбить ВСУ из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240227/1053540154.html

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