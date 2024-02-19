https://ukraina.ru/20240219/1053387373.html

Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины

Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины - 19.02.2024 Украина.ру

Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины

США намеренно нагнетают ситуацию вокруг Киева с целью продавить пакеты помощи. Таким мнением поделился 19 февраля член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передает РИА Новости

2024-02-19T10:02

2024-02-19T10:02

2024-02-19T10:05

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"Это очередные стенания американцев на тему того, что давайте дадим Украине 60-70 миллиардов долларов. Это просто попытка нагнетания ситуации для того, чтобы продавить тот самый билль, который предполагает выделение Украине 60 миллиардов долларов", - сказал Безпалько.Он добавил, что потеря Авдеевки, как и многие неудачи на фронте, активно используется для продвижения необходимости поддержки Киева.По его словам, успехи вооруженных сил России на поле боя можно считать кризисом для украинского государства, для властей в Киеве."Особенно в свете той кампании, которую они избрали ранее: превращать любые события военного характера в медиашоу. Это очень чувствительный удар, но пока говорить о полном проигрыше, потере боевого духа ВСУ, полном развале фронта еще рано", - сказал Безпалько.На днях Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с этим успехом и важной победой.Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи."Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.При этом газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников сообщала, что США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей "заверяла союзника за союзником" в том, что палата представителей все-таки одобрит помощь Киеву, а ряд членов конгресса США и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.

https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html

авдеевка

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авдеевка, сша, помощь, новости, украина