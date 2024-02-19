https://ukraina.ru/20240219/1053387373.html
Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины - 19.02.2024 Украина.ру
Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
США намеренно нагнетают ситуацию вокруг Киева с целью продавить пакеты помощи. Таким мнением поделился 19 февраля член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передает РИА Новости
2024-02-19T10:02
2024-02-19T10:02
2024-02-19T10:05
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"Это очередные стенания американцев на тему того, что давайте дадим Украине 60-70 миллиардов долларов. Это просто попытка нагнетания ситуации для того, чтобы продавить тот самый билль, который предполагает выделение Украине 60 миллиардов долларов", - сказал Безпалько.Он добавил, что потеря Авдеевки, как и многие неудачи на фронте, активно используется для продвижения необходимости поддержки Киева.По его словам, успехи вооруженных сил России на поле боя можно считать кризисом для украинского государства, для властей в Киеве."Особенно в свете той кампании, которую они избрали ранее: превращать любые события военного характера в медиашоу. Это очень чувствительный удар, но пока говорить о полном проигрыше, потере боевого духа ВСУ, полном развале фронта еще рано", - сказал Безпалько.На днях Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с этим успехом и важной победой.Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи."Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.При этом газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников сообщала, что США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов. На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей "заверяла союзника за союзником" в том, что палата представителей все-таки одобрит помощь Киеву, а ряд членов конгресса США и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.
https://ukraina.ru/20240219/1053384204.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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авдеевка, сша, помощь, новости, украина
Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
10:02 19.02.2024 (обновлено: 10:05 19.02.2024)
США намеренно нагнетают ситуацию вокруг Киева с целью продавить пакеты помощи. Таким мнением поделился 19 февраля член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, передает РИА Новости
"Это очередные стенания американцев на тему того, что давайте дадим Украине 60-70 миллиардов долларов. Это просто попытка нагнетания ситуации для того, чтобы продавить тот самый билль, который предполагает выделение Украине 60 миллиардов долларов", - сказал Безпалько.
Он добавил, что потеря Авдеевки, как и многие неудачи на фронте, активно используется для продвижения необходимости поддержки Киева.
"Кто-то из политиков утверждал, что потеря Авдеевки может привести к тому, что ВСУ потеряют боеспособность, и воевать придется американским солдатам. Для американцев это очень болезненная тема после Вьетнама и других военных конфликтов. Поэтому (они считают - ред.) давайте лучше дадим денег, чем будем посылать наших солдат", - подчеркнул эксперт.
По его словам, успехи вооруженных сил России на поле боя можно считать кризисом для украинского государства, для властей в Киеве.
"Особенно в свете той кампании, которую они избрали ранее: превращать любые события военного характера в медиашоу. Это очень чувствительный удар, но пока говорить о полном проигрыше, потере боевого духа ВСУ, полном развале фронта еще рано", - сказал Безпалько.
На днях Вооруженные силы России полностью взяли под контроль Авдеевку в ДНР. Президент РФ Владимир Путин поздравил военных с этим успехом и важной победой.
Военный аналитик и главный редактор журнала Covert Action Джереми Кумаров увязал потерю Авдеевки с бесполезностью американской военной помощи.
"Американцы не любят поддерживать терпящее поражение дело, и они устали от этой войны. Им продали пакет лжи, как в случае с Ираком, Афганистаном и другими, и они с опозданием осознали это", - добавил он.
При этом газета Politico со ссылкой на американских законодателей и иностранных чиновников сообщала, что США и их западные союзники пытаются предотвратить развал украинской армии в условиях потери территорий и нехватки боеприпасов.
На прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене двухпартийная группа американских законодателей "заверяла союзника за союзником" в том, что палата представителей все-таки одобрит помощь Киеву, а ряд членов конгресса США и вовсе ждут принятия нового пакета финансирования уже в марте.