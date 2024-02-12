https://ukraina.ru/20240212/1053233891.html

Украина за неделю. Что предлагает Путин и предвестие гражданской войны на Западной Украине

Украина за неделю. Что предлагает Путин и предвестие гражданской войны на Западной Украине - 12.02.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Что предлагает Путин и предвестие гражданской войны на Западной Украине

Главным событием недели, имеющим непосредственное отношение к Украине, стало интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Но произошло и многое другое, что стоит целостно осмыслить: от увольнения Залужного до применения насилия в ходе протестов против мобилизации.

2024-02-12T03:52

2024-02-12T03:52

2024-02-12T03:52

украина

владимир путин

такер карлсон

валерий залужный

александр сырский

кирилл буданов

мобилизация

терроризм

лднр

международный суд оон

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Путин готов к переговорамИнтервью президента России Владимира Путина американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону наконец перебило повестку отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.Интервью очевидно было посылом американским MAGA-консерваторам, т.е. протрампистски настроенной части республиканского истеблишмента и электората. Главная мысль — России готова договариваться с США о переустройстве мира на равных взаимовыгодных условиях. Если США продолжит воспринимать Россию не как равного партнера, а как объект для социально-политических экспериментов, то каждый новый вариант мирного договора будет хуже. Если весной 2022 года Россия готова была остаться в границах 24 февраля в обмен на нейтральный статус Украины, то сегодня речь может идти о нейтральном статусе минус четыре области, а завтра, возможно, минус еще что-то. Для нынешних властей США все эти разговоры не имеют смысла, так что в плане направления месседжа Карлсон был выбран не случайно. Путин не хочет воевать, он готов договориться, но только с тем, кто сам готов договариваться и с учетом российских интересов.Безусловно, важен экскурс в историю для американского обывателя, который представляет себе российско-украинский конфликт на уровне комиксов. Не менее важная часть интервью, касающаяся НАТО. Видно, что Путин, как и вся российская власть конфронтации с альянсом не боятся, но вступать в "последний и решительный" не собираются, а, следовательно, все западные нарративы об агрессивном характере русских и их лидера Путине - не более чем те же комиксы для людей, не вышедших по умственному и морально-этическому представлению о России из школьного возраста. Для украинского обывателя, возможно, не до конца понятен вопрос о денацификации. Понятно, что идеология значительной части украинской элиты пропитана своеобразным украинским неонацизмом ("україна понад усе"). Очевидна и вполне отчетливая травля всего русского - от истории до языка. Абсолютно неприемлема политика дерусификации в стране, которая за последние 200 с лишним лет превратилась из некогда дикого поля в одно из передовых государств Европы со своей ракетно-космической и авиастроительной промышленностью и довольно развитым военно-промышленным комплексом, которых практически не стало после обретения независимости. И то, что сегодня, возможно, не безвозвратно утрачено появилось и развивалось именно благодаря России и Советскому союзу, а теперь планомерно вырезается из украинских учебников истории, из культуры и даже памяти народа. И тем не менее, жители Украины вероятно хотели бы понимать, послушав Путина, как нацистов и русофобов будут выделять среди простого, одураченного властью и пропагандой народа? И будет ли над ними, политическими руководителями-нацистами, суд? А если будет, то кого будут судить, если нацистской партии, как политического объединения во властных структурах на Украине нет. Впрочем, интервью было не для жителей Украины, поэтому, все главное, что Путин хотел озвучить для Запада, он озвучил.Популярного на послушногоЗалужный на фоне интервью потерял былой фокус, но не исчез. "Железного генерала" все-таки сняли, но, сохраняя хорошую мину при плохой игре, сделав его героем Украины. На Западе отнеслись к событию в целом нейтрально, что подтверждает гипотезу о чисто внутреукраинских причинах конфликта президента и генерала. Часть западных СМИ выразила скепсис — стоит ли начинать внутренние разборки, которые могут ослабить единство украинского общества во время войны? Другие лишь констатировали факт, а советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат поддерживать как украинское правительство, так и украинских военных.Позиция Запада проста — если Украина продолжает оставаться под внешним управлением и выполнять поставленные перед ней задачи, то ротируйте там кого угодно и как угодно.Будущее же Залужного как политика теперь в его руках, но также зависит и от результатов войны — когда и на каких условиях начнутся мирные переговоры. Никто из украинских политиков, конечно, не хочет стать тем, кто официально отдаст России какие-либо территории, но кого-то "стрелочником" обязательно назначат. А потом — выборы, на которых популярный и после увольнения более не связанный ни с Зеленским, ни с ожидаемыми военными поражениями силовик вполне может сыграть роль украинского генерала Де Голля. Возможно, именно этот "запасной вариант" роли теперь уже отставного генерала и разыгрывается Западом под видом "невмешательства" в перестановки в украинской власти.Социология подтверждает реалистичность такого сценария. Данные свежего опроса центра Разумкова показывают, что процент жителей Украины, которые считают, что страна движется в правильном направлении, снизился до 41%, почти сравнявшись с числом тех, кто придерживается обратного мнения (38%). 33% верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы в ближайшие несколько лет, 42% считают, что это возможно в более отдаленной перспективе. 9% не верят в это вообще. Больше всего украинцев беспокоят цены, тарифы, экономическое положение страны (67,8% считает, что оно за год ухудшилось), ее будущая перспектива, благосостояние семей, отношение к власти. 46% заявили об ухудшении отношения власти к гражданам, 41,5% - что чиновники стали меньше соблюдать закон. Наибольшим доверием пользуются ВСУ (66,3% полностью доверяют, 28,6% - скорее доверяют). Президенту полностью доверяют 21%, скорее доверяет - 43,1%.Что касается беспорядков, которые якобы ожидались в связи с увольнением Залужного, гора родила мышь. Сторонники Петра Порошенко собрали на Майдане пару десятков человек, которые поскандировали: "Зелю геть!" и тихонько разошлись. Полиция даже не сильно обратила внимание на эту акцию.А вот новому главкому ВСУ Александру Сырскому предстоит провести "аудит" военнослужащих, поскольку из 1 млн уже мобилизованных реально воюют едва ли 300 тысяч человек. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, власти поняли, что быстро мобилизовать озвученные ранее 500 тысяч человек не получится — на это просто нет денег, поэтому нужно изыскивать человеческий ресурс там, где он уже есть, но не используется. А не используется, прежде всего, потому, что в ВСУ очень много отказников. Люди не хотят погибать в окопах и их отправляют в тыл. Конечно, их можно было бы и привлечь к уголовной ответственности, но вопрос укомплектования армии это не решит. Так что перед Сырским стоит первая задача — отправить на фронт отказников. Ну и оприходовать обнаруженных главой Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой 156 тысяч военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые нигде не работают и не служат в ВСУ.Вопрос только в томе, сможет ли Сырский справится с этой задачей, которую до него не смог решить Залужный."Герои — не рабы" и законопроект о "крепостном праве"Тем не менее, мобилизация будет продолжаться. Новый законопроект о ее ужесточении принят в первом чтении. В него включены 7 основных пунктов:1. Электронные повестки. Они будут считаться выданными даже если человек не установит себе специальный электронный кабинет.2. Санкции (блокировка счетов, запрет использовать автомобиль, выезжать за границу и получать консульские услуги за границей) за неявку по повестке вводит суд по обращению ТЦК.3. Отсрочку теряют получающие второе высшее образование и аспиранты-контрактники. Мобилизации подлежат ранее судимые за нетяжкие преступления.4. При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.5. Руководителей больниц будут сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет.6. Мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет.7. Демобилизация запланирована через 36 месяцев службы. Однако она должна быть введена лишь по приказу президента, то есть может и не быть введена.Против выступила Европейская бизнес-ассоциация, которая считает, что экономика страны будет парализована, а электронные повестки и судебные ограничения на уклонистов не соответствуют принципам европейского законодательства. Банкиры обеспокоены тем, что ограничения банковских операций уклонистов могут привести к банковскому кризису. Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации "несущим коррупционные риски": отсутствует срок удовлетворения рапорта о демобилизации, нечетко прописаны условия отсрочки для ухаживающих за инвалидами, ответственность за неявку в ТЦК по повестке прописана так, что может быть применена выборочно. Многие нардепы, причем не только из формальной оппозиции назвали законопроект о мобилизации законопроектом о крепостном праве. С жесткой критикой появился даже пропавший на время их виду экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (его тут же снова стали пророчить в следующие президенты).Омбудсмен Дмитрий Лубинец вообще заявил, что электронный кабинет военнообязанного противоречит Конституции, закону "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь. Кроме того, по его словам, согласно требованиям статьи 17 Конституции, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. После этого с Лубинцом пообщался министр обороны Рустем Умеров и омбудсмен мнение быстро поменял — давайте принимать в первом чтении как есть, а ко второму что-то подправим.Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что поправить придется пункты, касающиеся инвалидов и ухаживающих за ними, аспирантов и блокировки личных счетов уклонистов. А вот касательно неконституционных электронных повесток он промолчал.Так что митинг родственников мобилизованных с требованием установить четкие сроки демобилизации и с лозунгом "Герои - не рабы!" не лишен оснований. Пока получается, что таки рабы.Дикие людоловы на Диком ЗападеНу и по факту вся критика "рабовладения" и "крепостного права" оказывается не более чем популизмом, поскольку военкомы и полиция продолжают отлавливать людей в нарушение действующего законодательства и даже Конституции и не несут за это никакой ответственности.Так, пограничники сбили мужчину во время погони за уклонистами в Закарпатской области. Он попал в реанимацию. В Оболонском районе Киева полицейские и военкомы проводят "поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", которые почему-то заканчиваются выдачей повесток проезжающим мимо блокпостов. Потом начальник КГВА Сергей Попко заявил, что дело не в поиске ДРГ, а в "тренировках", которые теперь будут проводить "системно". В Одессе полицейский разбил стекло в автомобиле водителя, который не захотел останавливаться по требованию военкомов. Госпогранслужба задержала сразу 40 пытавшихся переправиться в Венгрию уклонистов, которые заплатили от 4,5 до 8,5 тысяч долларов, лишь бы не попасть на фронт. Ну а днепропетровских полицейских спецназовцев, которые возмутились мобилизацией, вспомнив, как правоохранителей убивали на Майдане в 2014 году, таки отправили умирать в штурмовую бригаду "Лють", а их подразделение расформировали. После этого 19-летний патрульный из города Лубны взял больничный и попытался сбежать из страны, переплыв Тису. Его выловили в реке и посадили в ИВС.Но самый показательный эпизод произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Там толпа разъяренных женщин избила Иванну Грепиняк и ее ребенка (ребенку дали по голове битой), предположив, что она было "наводчицей военкома" и приехала "сдавать их мужей". Толпа перекрывала дорогу и, вычисляя "наводчиков", заставляла людей показывать свои телефоны. Спастись женщине с ребенком удалось только потому, что толпа переключилась на другую машину. Но на этом все не закончилось. Жители села подали на избитую ими же женщину заявление в полицию, а потом на встрече с военкомом стали спрашивать у него "объявлена ли на Украине война" и "чью агрессию мы отбиваем". Обвинения в адрес ТЦК, которая ловит людей, "выкручивая им руки", вызвали аплодисменты и крики "Позор!" Испуганные селяне — это страшная сила хаоса. Но их можно понять — Кабмин постановил сделать работу ТЦК круглосуточной, а одиозный экс-командир "Айдара" Дикий требует судить участников протестов за госизмену или зачистить село "как вражескую территорию". Зачистка армией мирного населения — это, конечно, мягко говоря странное предложение. Но правоохранительные органы Дикого, конечно, не заметят.Дронов нет, но вы держитесьТЦК могут работать хоть 48 часов в сутки, а денег на военные нужды все-равно нет.Глава бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт считает, что для Украины недостаточно 50 млрд евро, выделенных ЕС до 2027 года. По его словам, ежегодно и только на невоенные потребности Украине нужно 36 млрд евро.В то же время Европейский фонд мира (который финансирует войну) в 12 млрд евро исчерпался. Обсуждается его пополнение на 5 млрд, но, поскольку фонд действует по схеме "сначала плати, потом получай возмещение" (страны-доноры сначала сдают деньги в фонд, а потом возвращают себе из него ту сумму, на которую они передали оружие Украине), Германия и другие крупные страны требуют изменить правила — чтобы стоимость переданного Украине на двусторонней основе оружия учитывалась в доле страны в фонде. Мелкие страны считают, что фонд из-за этого резко сократится. Так что пока идут споры, денег не будет.Что касается конфискации российских активов и передачи их Украине, страны ЕС опасаются конфискации своих активов в РФ, а также недоверия со стороны инвесторов. Поэтому в Европе рассматривают вариант использовать активы РФ в качестве залога для банковских кредитов, которые пойдут на восстановление Украины. Это тоже не на войну и не сейчас. А конфисковывать активы будут только если Украина победит, а Россия откажется платить репарации, т.е. никогда.Не обнадежил Украину и главный евродипломат Жозеп Боррель. Он сказал, что Киеву не нужны поставки дронов из ЕС, потому что их и так хватает, а обещанный к марту миллион снарядов скорее всего поставят только к концу года. Это значит, что планы уволенного Залужного по "войне дронов" проблематизируются, но и со снарядами проблему Украина в ближайшее время не решит.Что касается США, то там пакет финансовой помощи Украине все еще не могут согласовать. Впрочем, даже если его согласуют, из запланированных изначально почти 12 млрд сегодня в нем фигурируют только порядка 8 млрд. Этого мало (по словам главы бюджетного комитета Рады Роксоланы Пидласы, одна мобилизация потребует 18 млрд), но может стать еще меньше, поскольку дебаты республиканцев с демократами по данному вопросу далеки от завершения.А без помощи США, по мнению Bloomberg, Украина может остаться и без выплат от МВФ, поскольку продолжение западного финансирования является одним из условий кредитной программы. Украине нужны деньги, чтобы обслуживать долг, поэтому, если американских денег не будет, население неизбежно ждет еще большее повышение налогов и сокращение социального сектора.Кого запрещено «зачищать», или как Шарий устраивал беспорядки в Киеве в интересах РФПока на улицах Украины отлавливают людей для фронта, а блогеры требуют от армии зачистить мирное население на своей же территории, правоохранительная система в целом работает на подавление инакомыслия и "отмазывание" своих, даже если эти свои попались на совсем уж нехорошем.Все помнят, как общественный гнев обрушился на Ирину Фарион после того, как она заявила, что говорящие на русском языке бойцы ВСУ не являются украинцами.Ее уволили из Львовской политехники, а СБУ даже начала расследование, о ходе и результатах которого, правда, ничего до сих пор не известно. Теперь Львовский облсовет голосует за "прекращение травли" Ирины Фарион и обращается к Раде и Кабмину с требованием "прекратить преследование Ирины Фарион и принять действенные меры для утверждения и развития государственного языка", а также призывают "не допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык". Жуткая ирония заключается в том, что несмотря на все кажущиеся реверансы русскоязычным солдатам ВСУ, которые умирают за русофобов вроде Фарион, и русскоязычным русофобам из "Азова" (запрещен в РФ), которые тоже умирают на фронте, в перспективе обязательно победит именно коллективная Фарион. Если Украина сохранится в ее нынешнем виде, дети сегодняшних "азовцев" будут презрительно называть своих отцов "москалями" и "совками" и надеяться, что Украина наконец станет Европой после того, как вымрут их омоскаленные отцы.С коррупционерами то же самое. Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест директора "Львовского арсенала" Юрия Збитнева, который является одним из подозреваемых по делу о хищении 1,5 млрд гривен на закупки снарядов для ВСУ. Даже залога не потребовалось. На прошлой неделе других фигурантов либо выпустили под залог, либо под личное обязательство. И это в воюющей стране, спецслужбы которой ежедневно хватают массы людей по подозрению в госизмене и других преступлениях против нацбезопасности.Но эти же спецслужбы предают публичной порке, если они "наезжают" на операторов американского управления Украиной. Так произошло со слежкой, которую СБУ организовала за редакцией грантового издания "Бигус.Инфо", которая чуть ли не в полном составе употребляла наркотики в гостиничном номере. Тут же СБУ обвинили в препятствовании свободе слова, Зеленский своим указом уволил главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ, глава СБУ Малюк публично в Верховной Раде принес свои извинения и пообещал, что такого больше не повторится, отчитался о "неправильном" поведении своей организации перед главным начальством Украины — послами G7, а дело для расследования передали в непосредственно курируемое США Государственное бюро расследований (ГБР).Все потому, что Денис Бигус — член совета общественного контроля НАБУ (такой же американской антикоррупционной организации на Украине) и один из медийщиков, которые собирают налоговые декларации и другой компромат на украинских чиновников. Для таких, конечно, полная свобода слова. И вот сейчас уже "Репортеры без границ" призывают Украину прекратить "устаревший" и "неактуальный" телемарафон и вернуться к плюрализму в СМИ. Как раз, когда никакой альтернативны проправительственным и западным грантовым СМИ на Украине не осталось.Зато для клириков и верующих УПЦ свободы слова быть не должно. СБУ в ходе нового обыска в Киево-Печерской Лавре задержала архидиакона Павла (Музычко) по подозрению по ст. 436-2 УК (оправдание российской агрессии) за "координацию акций протестов в пользу страны-агрессора" под Лаврой весной 2023 года. Тогда активисты УПЦ протестовали против изъятия Лавры у их церкви. Это теперь считается "подрывными действиями", поскольку российские СМИ широко обсуждали протесты и всю ситуацию в целом. Самое дикое и нелепое в деле, что архидиакон якобы координировал всю свою "подрывную деятельность" с "прокремлевским блогером" Анатолием Шарием, который инструктировал монаха касательно записи и распространения видео "искусственных беспорядков" под Лаврой. Комментировать такое — только портить.Но УПЦ защищается. В Киев собирается представляющий интересы УПЦ американский адвокат Роберт Амстердам. Он встретится с иерархами церкви, чтобы обсудить законопроект о запрете УПЦ, а потом будет добиваться встречи с Зеленским или Ермаком."Этот закон является нарушением так называемых "Копенгагенских критериев", которым необходимо соответствовать для вступления в Евросоюз. Украинское правительство не осознает, насколько одиозным и токсичным является закон о запрете церкви как для западных партнеров, так и внутри страны", — заявил Амстердам.Выбор американского адвоката выглядит как верное решение, поскольку украинские власти скорее всего не смогут его запугать, похитить или убить.Терроризм терроризму рознь, или что хорошо для Порошенко, для Буданова — смертьГБР завершило расследование по "угольному делу" Петра Порошенко (за лоббирование закупок угля из ДНР и ЛНР в 2014-2015 гг. при посредничестве Виктора Медведчука), которое тянется с 2021 года. Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма, но в отличие от комментаторов в соцсетях, которые получают за свои комментарии по 15 лет, этот персонаж с подозрением по таким тяжелым статьям, немного побыл под личным обязательством, а сейчас вообще ходит без меры пресечения. Мало того, Порошенко знакомится с материалами следствия уже больше года и нет никаких особых оснований считать, что уж теперь его задержат. Но было бы хорошо посмотреть на стратегию защиты экс-президента в суде. Ведь недавно Международный суд ООН признал безосновательным обвинения ДНР и ЛНР в терроризме, а значит на этом основании Порошенко мог бы опровергнуть свое "финансирование терроризма". Но вот незадача, именно при Порошенко людей, плативших, скажем, налоги в ДНР и ЛНР судили как финансировавших терроризм (и продолжают судить сейчас) несмотря на то, что ни один украинский суд так и не признал республики Донбасса террористическими организациями.Более того, Порошенко в период, когда закупал уголь на Донбассе, как бизнесмен, был одновременно Главнокомандующим, который вел войну с ЛДНР, как террористическими организациями. То есть оправдываясь перед судом, что на самом деле он имел право покупать уголь у республик Донбасса, а не у террористов, он тем самым попадает в ловушку как бывший президент, организовавший артиллеристские обстрелы мирных городов. По этому поводу полыхает у главы ГУР Кирилла Буданова. Он назвал это решение Суда ООН "ошибкой и катастрофой", которое порождает "серьезные риски"."То есть Россия может свободно раздавать террористам ЗРК вместо денег для ударов по гражданским целям, и это, по логике ООН, в принципе не будет терроризмом", — сказал Буданов.Но риски он видит не там, где стоило бы. Дело не в том, что Россия не финансировала терроризм, передав Донбассу ЗРК, поскольку ЗРК — это не финансы, а в том, что ДНР и ЛНР — не террористы. Это значит, что украинское АТО было незаконным и все, кто отдавал приказы и в нем участвовал (в т.ч. и сам Буданов) могут потенциально сесть на скамью подсудимых.Но если ДНР и ЛНР не террористы, то с Украиной все не так однозначно. Грузинские спецслужбы перехватили 14 кг взрывчатки, которую, по их словам, отправили из Одессы. Половина должна была быть доставлена в Воронеж, а половина — в Тбилиси. То есть теракты планировались сразу в двух странах. Спецслужбы Грузии утверждают, что организатором несостоявшихся терактов был гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии "Слуга народа".

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