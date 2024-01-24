"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО - 24.01.2024 Украина.ру
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"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО
"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО - 24.01.2024 Украина.ру
"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО
В ночь с 23 на 24 февраля мы заехали с личным составом на территорию Украины. Поначалу не понимали что и как, потому что офицеров с боевым опытом было очень много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
2024-01-24T05:00
2024-01-24T05:00
новости
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спецоперация
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начало
офицеры
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Командир медицинского взвода с позывным Фаска рассказал, что окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, а необычный позывной перешёл к нему по наследству от предыдущего командира. По распределению он попал служить в 200-ю мотострелковую бригаду, в пехоту на должность командира медицинского взвода.После назначения Фаска принял дела и должность, ему дали в подчинение личный состав. Офицер рассказал, что начал служить, познакомился с бойцами и не подозревал, что начнется спецоперация на Украине.Нужно было выполнять боевые задачи, но некоторые военнослужащие оказались к этому не готовы, рассказал командир. "Я не видел для себя каких-либо вариантов отказаться от поставленной задачи. Я собрал личный состав, и мы пошли вперед", - резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240123/1052830741.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, медики, вс рф, начало, офицеры, бригада
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, медики, ВС РФ, начало, офицеры, бригада

"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО

05:00 24.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь с 23 на 24 февраля мы заехали с личным составом на территорию Украины. Поначалу не понимали что и как, потому что офицеров с боевым опытом было очень много. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир медицинского взвода с позывным Фаска
Командир медицинского взвода с позывным Фаска рассказал, что окончил Военно-медицинскую академию имени Кирова, а необычный позывной перешёл к нему по наследству от предыдущего командира. По распределению он попал служить в 200-ю мотострелковую бригаду, в пехоту на должность командира медицинского взвода.
После назначения Фаска принял дела и должность, ему дали в подчинение личный состав. Офицер рассказал, что начал служить, познакомился с бойцами и не подозревал, что начнется спецоперация на Украине.
"В ночь с 23 на 24 февраля мы заехали с личным составом на территорию Украины. Мы не понимали, что и как. Потому что офицеров с боевым опытом было не так много. Эти первые два дня вспоминать вообще не хочется. Было очень страшно", - подчеркнул Фаска.
Нужно было выполнять боевые задачи, но некоторые военнослужащие оказались к этому не готовы, рассказал командир.
"Я не видел для себя каких-либо вариантов отказаться от поставленной задачи. Я собрал личный состав, и мы пошли вперед", - резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Алехин интервью
Вчера, 05:12
Роман Алёхин: Для победы над ВСУ нужно или сменить стратегию, или карать по методу генерала БаклановаЧтобы быстрее сломить дух или пробудить здравый смысл у противника, нам нужна четка понятная стратегия, в рамках которой будут работать все. Тогда мы это сделаем быстро, но на это уйдет не меньше года, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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