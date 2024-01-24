"Было очень страшно": командир медицинского взвода Фаска о том, почему тяжело вспоминать первые дни СВО

Роман Алёхин: Для победы над ВСУ нужно или сменить стратегию, или карать по методу генерала Бакланова

Чтобы быстрее сломить дух или пробудить здравый смысл у противника, нам нужна четка понятная стратегия, в рамках которой будут работать все. Тогда мы это сделаем быстро, но на это уйдет не меньше года, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин