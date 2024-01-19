Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска - 19.01.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска - 19.01.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
Армия РФ должна уничтожать мосты через Днепр и портовую инфраструктуру на Черноморском побережье и на Дунае. Также военным необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-01-19T05:00
2024-01-19T05:00
новости
россия
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купянск
оборона
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порт
укрепления
вс рф
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Прежде чем нанести удар со стороны Сумской области, армии РФ необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска, где у ВСУ выстроены минимум три рубежа мощной обороны, рассказал эксперт.Прорвать фронт — это означает пройти несколько линий оборонительных сооружений ВСУ. В этом случае ВС РФ сможет осуществлять "клещи", охваты и перерезания коммуникаций противника, добавил он.Если армия РФ уничтожит мосты через Днепр и все порты на Черноморском побережье и в устье Дуная, ВСУ будет очень сложно. Отрезав украинские войска от Правобережья, российские бойцы получат более выгодные условия для борьбы с противником, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052747925.html
россия
украина
работино
купянск
правобережная украина
днепр
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новости, россия, украина, работино, купянск, оборона, наступление, порт, укрепления, вс рф, правобережная украина, днепр, сумы
Новости, Россия, Украина, Работино, Купянск, оборона, наступление, порт, укрепления, ВС РФ, Правобережная Украина, Днепр, Сумы

Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска

05:00 19.01.2024
 
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Армия РФ должна уничтожать мосты через Днепр и портовую инфраструктуру на Черноморском побережье и на Дунае. Также военным необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Прежде чем нанести удар со стороны Сумской области, армии РФ необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска, где у ВСУ выстроены минимум три рубежа мощной обороны, рассказал эксперт.
Прорвать фронт — это означает пройти несколько линий оборонительных сооружений ВСУ. В этом случае ВС РФ сможет осуществлять "клещи", охваты и перерезания коммуникаций противника, добавил он.
"А если уж совсем помечтать, то было бы здорово разрушить все мосты через Днепр, чтобы лишить уверенности ВСУ в том, что у них остается хоть какая-то зацепка для успешной обороны", - подчеркнул Подлесный.
Если армия РФ уничтожит мосты через Днепр и все порты на Черноморском побережье и в устье Дуная, ВСУ будет очень сложно. Отрезав украинские войска от Правобережья, российские бойцы получат более выгодные условия для борьбы с противником, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Юрий Щербаков интервью
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Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"
 
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