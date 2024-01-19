Эксперт объяснил, почему перед походом на Сумы ВС РФ должны прорывать фронт в районе Работино и Купянска
Армия РФ должна уничтожать мосты через Днепр и портовую инфраструктуру на Черноморском побережье и на Дунае. Также военным необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Прежде чем нанести удар со стороны Сумской области, армии РФ необходимо прорывать фронт в районе Работино или Купянска, где у ВСУ выстроены минимум три рубежа мощной обороны, рассказал эксперт.
Прорвать фронт — это означает пройти несколько линий оборонительных сооружений ВСУ. В этом случае ВС РФ сможет осуществлять "клещи", охваты и перерезания коммуникаций противника, добавил он.
"А если уж совсем помечтать, то было бы здорово разрушить все мосты через Днепр, чтобы лишить уверенности ВСУ в том, что у них остается хоть какая-то зацепка для успешной обороны", - подчеркнул Подлесный.
Если армия РФ уничтожит мосты через Днепр и все порты на Черноморском побережье и в устье Дуная, ВСУ будет очень сложно. Отрезав украинские войска от Правобережья, российские бойцы получат более выгодные условия для борьбы с противником, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"