На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" - 14.01.2024 Украина.ру
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На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" - 14.01.2024 Украина.ру
На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
На российских танках в зоне СВО начали применять комплекс подавления FPV-дронов "Сания", сообщили 14 января в пресс-службе Минобороны РФ
2024-01-14T09:33
2024-01-14T09:33
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"Сания" представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.Обнаружитель системы способен просканировать пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, а их подавление происходит на расстоянии до километра.Комплекс "Сания" способен обеспечить подавление БПЛА и при движении танка.Во время боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское, отметили в Минобороны.С помощью малых разведывательных БПЛА стрельба из танка Т-80БВМ была скорректирована в реальном времени. Противник потерял больше десяти человек убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве.
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, всу, сво, танки, бпла
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, СВО, танки, БПЛА

На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

09:33 14.01.2024
 
© vk.com/realuvznewsУралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Уралвагонзавод завершил поставку усовершенствованных танков Т-90М Прорыв и Т-72Б3М
© vk.com/realuvznews
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На российских танках в зоне СВО начали применять комплекс подавления FPV-дронов "Сания", сообщили 14 января в пресс-службе Минобороны РФ
"Сания" представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.
Обнаружитель системы способен просканировать пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, а их подавление происходит на расстоянии до километра.
Комплекс "Сания" способен обеспечить подавление БПЛА и при движении танка.
Во время боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское, отметили в Минобороны.
С помощью малых разведывательных БПЛА стрельба из танка Т-80БВМ была скорректирована в реальном времени. Противник потерял больше десяти человек убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве.
Запуск новейших гиперзвуковых ракет Кинжал
Вчера, 14:01
Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУУтром 13 января российские силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. В его публикации уточняется, что в числе уничтоженных - объект по производству дронов и снарядов противника
 
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