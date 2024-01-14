На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
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На российских танках в зоне СВО начали применять комплекс подавления FPV-дронов "Сания", сообщили 14 января в пресс-службе Минобороны РФ
"Сания" представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.
Обнаружитель системы способен просканировать пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, а их подавление происходит на расстоянии до километра.
Комплекс "Сания" способен обеспечить подавление БПЛА и при движении танка.
Во время боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское, отметили в Минобороны.
С помощью малых разведывательных БПЛА стрельба из танка Т-80БВМ была скорректирована в реальном времени. Противник потерял больше десяти человек убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве.
Вчера, 14:01Один из ударов пришелся на военное производство. Стали известны подробности субботней атаки ВС РФ на ВСУУтром 13 января российские силы нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. В его публикации уточняется, что в числе уничтоженных - объект по производству дронов и снарядов противника