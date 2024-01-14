https://ukraina.ru/20240114/1052680259.html

На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания" - 14.01.2024 Украина.ру

На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"

На российских танках в зоне СВО начали применять комплекс подавления FPV-дронов "Сания", сообщили 14 января в пресс-службе Минобороны РФ

2024-01-14T09:33

2024-01-14T09:33

2024-01-14T09:33

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"Сания" представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.Обнаружитель системы способен просканировать пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, а их подавление происходит на расстоянии до километра.Комплекс "Сания" способен обеспечить подавление БПЛА и при движении танка.Во время боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВСУ у населенного пункта Первомайское, отметили в Минобороны.С помощью малых разведывательных БПЛА стрельба из танка Т-80БВМ была скорректирована в реальном времени. Противник потерял больше десяти человек убитыми и ранеными, уточнили в военном ведомстве.

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