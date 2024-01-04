Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного - 04.01.2024 Украина.ру
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Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного - 04.01.2024 Украина.ру
Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
В центре Луганска расположен уникальный парк-музей с половецкими статуями. Это самый большой на евразийском пространстве языческий парк под открытым небом
2024-01-04T08:25
2024-01-04T08:25
эксклюзив
луганск
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Он разместился на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (бывший Луганский пединститут).Официальное название — "Парк-музей антропоморфных стел и половецких каменных изваяний", а в народе его прозвали "Парк с каменными бабами". При этом половецкие скульптуры правильно называть именно статуями. Привычное название "бабы" пошло от тюркского, где "баба" значило "дед" или "предок".Реже на Украине каменные статуи называли "мамаями".С февраля по июнь 2010 года на Луганском телеканале ЛОТ шел проект "Чудеса Луганщины", в котором рассказывали об удивительных местах области. Финалистов и победителей выбирали зрители. С большим отрывом голосов победил Парк-музей каменных статуй.Бабы, воины, кресты и путевые камниСчитается, что парк основали в 1969 году, когда сюда привезли первую скульптуру из села Каменка Лутугинского района. Руководил проектом Константин Красильников — заведующий Луганским отделением Восточноукраинского филиала Института археологии НАН Украины. Парк пополняли статуями в процессе археологических раскопок, проводившихся студентами на территории Луганской области.Практически все статуи парка-музея происходят с территории Луганской области, главным образом ее южной части (Свердловский, Краснодонский, Антрацитовский, Лутугинский, Перевальский, Попаснянский районы).Всего собрали 68 каменных изваяний из разных районов Луганской области — антропоморфные стелы катакомбной культуры XXV-XX веков до нашей эры (6 экземпляров) и памятники сакрального искусства половцев XI-XIII веков (62 экземпляра).Здесь не только классические каменные бабы, но и скульптуры скифских и половецких воинов, кресты, путевые камни.Сначала парк задумали разместить во дворе Педагогического института, вокруг искусственного кургана, засеянного ковылем. Но на этом месте возвели третий корпус вуза. Для коллекции статуй выделили место у спортзала.Статуи оберегали кочевников и давали им силуТерриторию нынешней Луганщины краеведы считают центром половецких поселений. Здесь расцветало каменное искусство половцев. Кочевники воспользовались богатой песчаником землёй и создали свои сакральные памятники.Каменные изваяния устанавливали возле погребальных курганов степных кочевников. Возле них просили плодородия земли, к подножию приносили жертвы, получали благословение на военные походы.Сейчас изваяния можно увидеть в Донбассе и Запорожье. Например, в заповедниках Каменные могилы и Хомутовская степь или на острове Хортица — Скифский стан. Каменные языческие статуи сохранились в музеях Мариуполя, Донецка и Киева.Благодаря половецким мастерам можно представить быт кочевников. На статуях можно различить одежду, украшения, головные уборы, в руках у изваяний предметы быта и оружие.Различают скульптуры женщин и воинов. Первые обычно держат в руках разные сосуды (их использовали для угощения и жертвоприношения), вторые — мечи. Высота некоторых статуй в парке в Луганске доходит до 4 метров.Большинство собранных в парке статуй — женские фигуры. Образ женщины-матери, с обнаженной грудью, у половцев символизировал бесстрашие и победы. Заступники в образе женщин придавали сил, оберегали половцев. За это кочевники приносили им жертвы.Азербайджанский поэт XII века Низами, женатый на половчанке, описал поклонение половцев своим богам:И приходят кипчаков сюда племена,И пред идолом гнётся кипчаков спина,Пеший путник придёт или явится конный —Покоряет любого кумир их исконный.Что оставила историяНа протяжении веков количество половецких изваяний постоянно уменьшалось. Первую волну уничтожений принесли татаро-монголы. Они или крушили скульптуру вдребезги, или, если камень был крепким, отбивали голову и закапывали истукана в землю. Так мусульмане боролись с язычеством.Разрушая половецкий культ, захватчики ставили целью поработить завоёванный народ.Период XVIII-XX веков принёс вторую волну массового уничтожения половецких идолов. В лучшем случае их свозили в барские имения. Остальные использовали для хозяйственных и строительных нужд.Но постепенно энтузиасты, краеведы и учёные встали на защиту исторических памятников. Появились первые коллекции половецких статуй в заповеднике Аскания-Нова, Екатеринославе и других местах.До наших дней дошло более 2000 каменных статуй.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, луганск
Эксклюзив, Луганск

Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного

08:25 04.01.2024
 
© mistaua.com
© mistaua.com
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В центре Луганска расположен уникальный парк-музей с половецкими статуями. Это самый большой на евразийском пространстве языческий парк под открытым небом
Он разместился на территории Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (бывший Луганский пединститут).
Официальное название — "Парк-музей антропоморфных стел и половецких каменных изваяний", а в народе его прозвали "Парк с каменными бабами". При этом половецкие скульптуры правильно называть именно статуями. Привычное название "бабы" пошло от тюркского, где "баба" значило "дед" или "предок".
Реже на Украине каменные статуи называли "мамаями".
С февраля по июнь 2010 года на Луганском телеканале ЛОТ шел проект "Чудеса Луганщины", в котором рассказывали об удивительных местах области. Финалистов и победителей выбирали зрители. С большим отрывом голосов победил Парк-музей каменных статуй.
Бабы, воины, кресты и путевые камни
Считается, что парк основали в 1969 году, когда сюда привезли первую скульптуру из села Каменка Лутугинского района. Руководил проектом Константин Красильников — заведующий Луганским отделением Восточноукраинского филиала Института археологии НАН Украины.
Парк пополняли статуями в процессе археологических раскопок, проводившихся студентами на территории Луганской области.
Практически все статуи парка-музея происходят с территории Луганской области, главным образом ее южной части (Свердловский, Краснодонский, Антрацитовский, Лутугинский, Перевальский, Попаснянский районы).
Золотой шлем IV века до нашей эры
18 августа 2018, 08:30
Гулящие бабы золотых скифов: К юбилею выдающегося археологического открытия в Донбассе30 лет назад экспедиция Донецкого госуниверситета обнаружила таинственный шлем, на котором боспорские ювелиры две с половиной тысячи лет назад запечатлели яркие и неоднозначные сцены степной истории
Всего собрали 68 каменных изваяний из разных районов Луганской области — антропоморфные стелы катакомбной культуры XXV-XX веков до нашей эры (6 экземпляров) и памятники сакрального искусства половцев XI-XIII веков (62 экземпляра).
Здесь не только классические каменные бабы, но и скульптуры скифских и половецких воинов, кресты, путевые камни.
Сначала парк задумали разместить во дворе Педагогического института, вокруг искусственного кургана, засеянного ковылем. Но на этом месте возвели третий корпус вуза. Для коллекции статуй выделили место у спортзала.
© romka-lommy.livejournal.com
© romka-lommy.livejournal.com
Статуи оберегали кочевников и давали им силу
Территорию нынешней Луганщины краеведы считают центром половецких поселений. Здесь расцветало каменное искусство половцев. Кочевники воспользовались богатой песчаником землёй и создали свои сакральные памятники.
Каменные изваяния устанавливали возле погребальных курганов степных кочевников. Возле них просили плодородия земли, к подножию приносили жертвы, получали благословение на военные походы.
Сейчас изваяния можно увидеть в Донбассе и Запорожье. Например, в заповедниках Каменные могилы и Хомутовская степь или на острове Хортица — Скифский стан. Каменные языческие статуи сохранились в музеях Мариуполя, Донецка и Киева.
Благодаря половецким мастерам можно представить быт кочевников. На статуях можно различить одежду, украшения, головные уборы, в руках у изваяний предметы быта и оружие.
Различают скульптуры женщин и воинов. Первые обычно держат в руках разные сосуды (их использовали для угощения и жертвоприношения), вторые — мечи. Высота некоторых статуй в парке в Луганске доходит до 4 метров.
Большинство собранных в парке статуй — женские фигуры. Образ женщины-матери, с обнаженной грудью, у половцев символизировал бесстрашие и победы. Заступники в образе женщин придавали сил, оберегали половцев. За это кочевники приносили им жертвы.
© romka-lommy.livejournal.com
© romka-lommy.livejournal.com
Азербайджанский поэт XII века Низами, женатый на половчанке, описал поклонение половцев своим богам:
И приходят кипчаков сюда племена,
И пред идолом гнётся кипчаков спина,
Пеший путник придёт или явится конный —
Покоряет любого кумир их исконный.
Что оставила история
На протяжении веков количество половецких изваяний постоянно уменьшалось. Первую волну уничтожений принесли татаро-монголы. Они или крушили скульптуру вдребезги, или, если камень был крепким, отбивали голову и закапывали истукана в землю. Так мусульмане боролись с язычеством.
Разрушая половецкий культ, захватчики ставили целью поработить завоёванный народ.
Период XVIII-XX веков принёс вторую волну массового уничтожения половецких идолов. В лучшем случае их свозили в барские имения. Остальные использовали для хозяйственных и строительных нужд.
© romka-lommy.livejournal.com
© romka-lommy.livejournal.com
Но постепенно энтузиасты, краеведы и учёные встали на защиту исторических памятников. Появились первые коллекции половецких статуй в заповеднике Аскания-Нова, Екатеринославе и других местах.
До наших дней дошло более 2000 каменных статуй.
 
ЭксклюзивЛуганск
 
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08:25Уникальные бабы Луганска. Во всей Евразии нет ничего подобного
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