Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии - 29.12.2023 Украина.ру
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Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии
Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии - 29.12.2023 Украина.ру
Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-29T07:24
2023-12-29T07:24
новости
ес
евросоюз
россия
посольство рф
германия
антироссийские санкции
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"Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта всё нет. Да и не будет", - сказал посол в интервью агентству.По его словам, экономика России, вопреки фантазиям недоброжелателей, не только не "порвана в клочья", но и демонстрирует уверенный рост. Чем в лучшую сторону отличается от экономики той же Германии и других западных стран.
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новости, ес, евросоюз, россия, посольство рф, германия, антироссийские санкции
Новости, ЕС, Евросоюз, Россия, посольство РФ, Германия, антироссийские санкции

Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии

07:24 29.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
"Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта всё нет. Да и не будет", - сказал посол в интервью агентству.
По его словам, экономика России, вопреки фантазиям недоброжелателей, не только не "порвана в клочья", но и демонстрирует уверенный рост. Чем в лучшую сторону отличается от экономики той же Германии и других западных стран.
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Заголовок открываемого материала
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