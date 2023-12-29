Предпосылок для скорой отмены Евросоюзом антироссийских санкций нет – посол в Германии
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил об отсутствии предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом 29 декабря сообщает РИА Новости
"Пока не наблюдаем предпосылок, свидетельствующих о скорой отмене незаконных антироссийских санкций Евросоюза. Наоборот, брюссельская бюрократия отчаянно согласовывает "пакет" за "пакетом" и останавливаться, похоже, не собирается. При этом идеи, как наказать нашу страну, постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта всё нет. Да и не будет", - сказал посол в интервью агентству.
По его словам, экономика России, вопреки фантазиям недоброжелателей, не только не "порвана в клочья", но и демонстрирует уверенный рост. Чем в лучшую сторону отличается от экономики той же Германии и других западных стран.
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