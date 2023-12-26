В Севастополе объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Украина.ру, 26.12.2023
2023-12-26T16:30
2023-12-26T16:34
новости
севастополь
воздушная тревога
губернатор
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Днем 26 декабря Развожаев предупредил горожан об использовании военной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - сообщил он. В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали Крымский полуостров. Около 4 часов утра произошел взрыв в районе морского порта в Феодосии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке".
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новости, севастополь, воздушная тревога, губернатор
Новости, Севастополь, воздушная тревога, губернатор

В Севастополе объявили воздушную тревогу

16:30 26.12.2023 (обновлено: 16:34 26.12.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Днем 26 декабря Развожаев предупредил горожан об использовании военной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - сообщил он.
В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали Крымский полуостров. Около 4 часов утра произошел взрыв в районе морского порта в Феодосии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке".
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