https://ukraina.ru/20231226/1052412522.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - 26.12.2023 Украина.ру

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Украина.ру, 26.12.2023

2023-12-26T16:30

2023-12-26T16:30

2023-12-26T16:34

новости

севастополь

воздушная тревога

губернатор

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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале. Днем 26 декабря Развожаев предупредил горожан об использовании военной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты. "Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - сообщил он. В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали Крымский полуостров. Около 4 часов утра произошел взрыв в районе морского порта в Феодосии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке".

https://ukraina.ru/20231226/1052405828.html

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новости, севастополь, воздушная тревога, губернатор