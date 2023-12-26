В Севастополе объявили воздушную тревогу
16:30 26.12.2023 (обновлено: 16:34 26.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Днем 26 декабря Развожаев предупредил горожан об использовании военной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - сообщил он.
В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали Крымский полуостров. Около 4 часов утра произошел взрыв в районе морского порта в Феодосии. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о "вражеской атаке".