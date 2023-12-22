Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО - 22.12.2023 Украина.ру
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Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО
Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО - 22.12.2023 Украина.ру
Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО
Расчёт "кочующего" 120-милиметрового миномёта разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-22T05:45
2023-12-22T05:45
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Разведка получила информацию о прибытии на позиции боевиков киевского режима на Купянском направлении командного состава одного из подразделений противника. Эту информацию подтвердили данные объективного контроля с разведывательного БПЛА."Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад"... Расчёт "кочующего" 120-мм миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подобной боевой работой противник держится в постоянном напряжении."У нас есть расчёты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", - рассказал заряжающий с позывным "Алтан".Минобороны опубликовало видео работы миномётчиков.
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новости, россия, купянское направление, сво, всу, потери всу, миномет
Новости, Россия, Купянское направление, СВО, ВСУ, потери ВСУ, миномет

Расчёт "кочующего" миномета уничтожил под Купянском бронеавтомобили с командирами ВСУ – МО

05:45 22.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Расчёт "кочующего" 120-милиметрового миномёта разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил на Купянском направлении два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Разведка получила информацию о прибытии на позиции боевиков киевского режима на Купянском направлении командного состава одного из подразделений противника. Эту информацию подтвердили данные объективного контроля с разведывательного БПЛА.
"Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад"... Расчёт "кочующего" 120-мм миномёта 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подобной боевой работой противник держится в постоянном напряжении.
"У нас есть расчёты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", - рассказал заряжающий с позывным "Алтан".
Минобороны опубликовало видео работы миномётчиков.
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