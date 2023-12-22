https://ukraina.ru/20231222/1052308767.html

Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"

Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино" - 22.12.2023 Украина.ру

Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"

Российскому командованию нужно спланировать наступление таким образом, чтобы обойти линию укрепрайонов ВСУ, а не штурмовать их годами. Таким образом армия РФ может получить эффект "линии Мажино". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2023-12-22T04:50

2023-12-22T04:50

2023-12-22T04:50

новости

россия

всу

укрепления

славянск

херсон

вс рф

наступление

штурм

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104225_47:0:1325:719_1920x0_80_0_0_6ed0d5b76072816543f0910ab18d8a7c.jpg

Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов разной тактической глубины. Но за этой линией укрепления заканчиваются, начинаются сплошные голые степи и Днепр, рассказал политолог.Если российское командование спланирует наступление таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами, убиваясь о бетонные укрепления, которые строились восемь лет, можно получить эффект линии Мажино, добавил он.Французы были отрезаны от всех видов снабжения (патроны, снаряды, продовольствие и горючее). Более того, тогда у Франции, как и сейчас у ВСУ, не было мощной авиации и прочего вооружения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, укрепления, славянск, херсон, вс рф, наступление, штурм, граница, степь, днепр, франция, вов