Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино" - 22.12.2023 Украина.ру
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Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"
Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино" - 22.12.2023 Украина.ру
Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"
Российскому командованию нужно спланировать наступление таким образом, чтобы обойти линию укрепрайонов ВСУ, а не штурмовать их годами. Таким образом армия РФ может получить эффект "линии Мажино". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2023-12-22T04:50
2023-12-22T04:50
новости
россия
всу
укрепления
славянск
херсон
вс рф
наступление
штурм
граница
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Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов разной тактической глубины. Но за этой линией укрепления заканчиваются, начинаются сплошные голые степи и Днепр, рассказал политолог.Если российское командование спланирует наступление таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами, убиваясь о бетонные укрепления, которые строились восемь лет, можно получить эффект линии Мажино, добавил он.Французы были отрезаны от всех видов снабжения (патроны, снаряды, продовольствие и горючее). Более того, тогда у Франции, как и сейчас у ВСУ, не было мощной авиации и прочего вооружения, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231221/1052283807.html
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новости, россия, всу, укрепления, славянск, херсон, вс рф, наступление, штурм, граница, степь, днепр, франция, вов
Новости, Россия, ВСУ, укрепления, Славянск, Херсон, ВС РФ, наступление, штурм, граница, степь, Днепр, Франция, ВОВ

Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"

04:50 22.12.2023
 
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зубы дракона в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
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Российскому командованию нужно спланировать наступление таким образом, чтобы обойти линию укрепрайонов ВСУ, а не штурмовать их годами. Таким образом армия РФ может получить эффект "линии Мажино". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов разной тактической глубины. Но за этой линией укрепления заканчиваются, начинаются сплошные голые степи и Днепр, рассказал политолог.
Если российское командование спланирует наступление таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами, убиваясь о бетонные укрепления, которые строились восемь лет, можно получить эффект линии Мажино, добавил он.
"Напомню, когда Франция готовилась воевать с фашистской Германией, построила линию Мажино. Это были укрепленные районы вдоль границы, откуда ожидалось нападение противника. Но немцы поступили очень просто. Они ее обошли и зашли французам в тыл", - отметил Подлесный.
Французы были отрезаны от всех видов снабжения (патроны, снаряды, продовольствие и горючее). Более того, тогда у Франции, как и сейчас у ВСУ, не было мощной авиации и прочего вооружения, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Тимофей Ермаков интервью
Вчера, 01:26
Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу
 
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