Военный политолог объяснил, как Россия может обойти укрепрайоны ВСУ, чтобы устроить Киеву "линию Мажино"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв"зубы дракона" в Черниговской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
Российскому командованию нужно спланировать наступление таким образом, чтобы обойти линию укрепрайонов ВСУ, а не штурмовать их годами. Таким образом армия РФ может получить эффект "линии Мажино". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
Сейчас линия обороны ВСУ от Славянска до Херсона представляет собой непрерывную цепь укрепрайонов разной тактической глубины. Но за этой линией укрепления заканчиваются, начинаются сплошные голые степи и Днепр, рассказал политолог.
Если российское командование спланирует наступление таким образом, чтобы обойти эти линии, а не штурмовать их годами, убиваясь о бетонные укрепления, которые строились восемь лет, можно получить эффект линии Мажино, добавил он.
"Напомню, когда Франция готовилась воевать с фашистской Германией, построила линию Мажино. Это были укрепленные районы вдоль границы, откуда ожидалось нападение противника. Но немцы поступили очень просто. Они ее обошли и зашли французам в тыл", - отметил Подлесный.
Французы были отрезаны от всех видов снабжения (патроны, снаряды, продовольствие и горючее). Более того, тогда у Франции, как и сейчас у ВСУ, не было мощной авиации и прочего вооружения, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 01:26Тимофей Ермаков: Россия готовит гениальную операцию, чтобы выкосить ВСУ из Часов Яра и дойти до ЗапорожьяМы можем нарастить производство вооружений. Но без мотивации добровольцы на фронт не пойдут. А мы же не хотим даже новой частичной мобилизации. И уж тем более мы не хотим мобилизации по украинскому образцу