"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
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"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС
"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо согласился с высказыванием президента России Владимира Путина, сравнившего европейских лидеров с коллаборационистами времён Второй мировой войны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
2023-12-15T04:25
2023-12-15T04:25
новости
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
россия
франция
флориан филиппо
коллаборационизм
ес
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На пресс-конференции 14 декабря Путин заметил, что многие лидеры Евросоюза внешне пытаются выглядеть героически как лидер французского Сопротивления генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен."Путин был на 100% прав сегодня, когда охарактеризовал лидеров стран ЕС следующим образом. Именно так! Нами руководят Петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно сместить!" - написал Филиппо.Напомним, что французская армия была разгромлена вермахтом в течение полутора месяцев. Большая часть Франции после капитуляции и заключения её правительством перемирия с Германией в июне 1940 года оказалась оккупированной германскими войсками. Юг страны оставался под властью профашистского правительства маршала Петена (правительство "Виши").Не смирившийся с поражением французский генерал Шарль де Голль летом 1940 года создал организацию "Свободная Франция", переименованную в 1942 году в "Сражающуюся Францию", целью которой стало продолжение борьбы.
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новости, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, россия, франция, флориан филиппо, коллаборационизм, ес
Новости, Прямая линия с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Россия, Франция, Флориан Филиппо, коллаборационизм, ЕС

"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС

04:25 15.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо согласился с высказыванием президента России Владимира Путина, сравнившего европейских лидеров с коллаборационистами времён Второй мировой войны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)
На пресс-конференции 14 декабря Путин заметил, что многие лидеры Евросоюза внешне пытаются выглядеть героически как лидер французского Сопротивления генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен.
"Путин был на 100% прав сегодня, когда охарактеризовал лидеров стран ЕС следующим образом. Именно так! Нами руководят Петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно сместить!" - написал Филиппо.
Напомним, что французская армия была разгромлена вермахтом в течение полутора месяцев. Большая часть Франции после капитуляции и заключения её правительством перемирия с Германией в июне 1940 года оказалась оккупированной германскими войсками. Юг страны оставался под властью профашистского правительства маршала Петена (правительство "Виши").
Не смирившийся с поражением французский генерал Шарль де Голль летом 1940 года создал организацию "Свободная Франция", переименованную в 1942 году в "Сражающуюся Францию", целью которой стало продолжение борьбы.
Олег Панчурин интервью
02:57
Гвардии майор Олег Панчурин о заявлении Путина про Одессу, важности Марьинки и мужском романтизме "Сбербанка" в Марьинке пока не будет, но мы ее взяли", — президент Всероссийского Союза ветеранов Специальной военной операции, гвардии майор Олег Панчурин рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру о ситуации в Марьинке и Крынках и о том, от чьих рук падет Одесса.
 
НовостиПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияФранцияФлориан ФилиппоколлаборационизмЕС
 
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