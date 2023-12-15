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"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС

"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС - 15.12.2023 Украина.ру

"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо согласился с высказыванием президента России Владимира Путина, сравнившего европейских лидеров с коллаборационистами времён Второй мировой войны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter)

2023-12-15T04:25

2023-12-15T04:25

2023-12-15T04:25

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ес

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На пресс-конференции 14 декабря Путин заметил, что многие лидеры Евросоюза внешне пытаются выглядеть героически как лидер французского Сопротивления генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как коллаборационист маршал Филипп Петен."Путин был на 100% прав сегодня, когда охарактеризовал лидеров стран ЕС следующим образом. Именно так! Нами руководят Петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно сместить!" - написал Филиппо.Напомним, что французская армия была разгромлена вермахтом в течение полутора месяцев. Большая часть Франции после капитуляции и заключения её правительством перемирия с Германией в июне 1940 года оказалась оккупированной германскими войсками. Юг страны оставался под властью профашистского правительства маршала Петена (правительство "Виши").Не смирившийся с поражением французский генерал Шарль де Голль летом 1940 года создал организацию "Свободная Франция", переименованную в 1942 году в "Сражающуюся Францию", целью которой стало продолжение борьбы.

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