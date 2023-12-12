https://ukraina.ru/20231212/1052003379.html

Атака на украинских операторов и банки, депутат-рэкетир, призыв Варшавы. Итоги 12 декабря

Атака на украинских операторов и банки, депутат-рэкетир, призыв Варшавы. Итоги 12 декабря - 12.12.2023 Украина.ру

Атака на украинских операторов и банки, депутат-рэкетир, призыв Варшавы. Итоги 12 декабря

В работе крупнейших украинских банков и операторов сотовой связи произошёл масштабный сбой; премьер-министр Польши сделал первое заявление по Украине; на Житомирщине задержан депутат, входивший в банду

2023-12-12T17:00

2023-12-12T17:00

2023-12-12T17:09

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Хакерские атаки или техническая неисправностьУтром 12 декабря украинский оператор "Київстар" сообщил о техническом сбое, абоненты Киева и Запорожья писали, что не работает ни связь, ни интернет.В компании пользователям предложили бесплатно подключить себе пакет другого оператора, но уже через несколько часов сбои произошли в работе других крупнейших операторов – Vodafon и lifecell.Из-за перебоев с интернетом и связью перестали работать многие банкоматы "Приватбанка", а в некоторых регионах (в Киевской области и Сумах) – система оповещения о воздушных тревогах.После обеда пресс-служба "Київстар" сообщила уже о хакерской атаке:Информацию об атаке проверяют правоохранители.Ссылаясь на информацию замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, издание "Экономическая правда" пишет, что после проверки и разбирательства оператор может быть конфискован у владельца и национализирован.Выводов силовых служб и следствия пока нет, но гендиректор "Київстар" Александр Комаров дал комментарий в объединенном телемарафоне. Он сообщил о том, что IT-инфраструктура компании частично разрушена."Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться услугами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - заверил он, назвав ситуацию частью кибер-войны с Россией.Помимо операторов в данный момент с перебоями работают и некоторые украинские банки – "Ощадбанк" и Monobank.Американское издание The Washington Post пишет, что "хакерская атака подчеркнула сохраняющуюся угрозу государственности Украины, поскольку политическая борьба между демократами и республиканцами в Вашингтоне рискует лишить Украину помощи от ее самого важного союзника".Туск призвал мир мобилизоватьсяВступивший в должность премьер-министра Польши Дональд Туск, сделал первое заявление, связанное с помощью Украине:"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации.Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", - заявил он.Европейские и другие страны, по мнению Туска, должны мобилизоваться и объединиться для помощи Киеву.Президент Украины Владимир Зеленский за помощью во вторник отправился в Вашингтон: в столицу США он прилетел из Аргентины, где посетил церемонию инаугурации нового главы государства Хавьера Милея.В Вашингтоне Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.Белый дом в свою очередь сообщает, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи до конца года, после чего средства будут исчерпаны.Депутат-рэкетир с ЖитомирщиныСлужба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании депутата горсовета Коростышева Житомирской области, который похищал людей и занимался рэкетом в составе "мощной преступной организации".Следствие установило 30 семей, пострадавших от действий бандитов."Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а потом убить, если воин не передаст им 190 тысяч гривен", - отметили в силовой структуре.Задержанному депутату, который, по информации СБУ лично участвовал в похищениях и вымагательстве, грозит до 7 лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20231129/1051604387.html

https://ukraina.ru/20220314/1033517336.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, связь, мобильная связь, варшава, житомир