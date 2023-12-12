Атака на украинских операторов и банки, депутат-рэкетир, призыв Варшавы. Итоги 12 декабря
17:00 12.12.2023 (обновлено: 17:09 12.12.2023)
В работе крупнейших украинских банков и операторов сотовой связи произошёл масштабный сбой; премьер-министр Польши сделал первое заявление по Украине; на Житомирщине задержан депутат, входивший в банду
Хакерские атаки или техническая неисправность
Утром 12 декабря украинский оператор "Київстар" сообщил о техническом сбое, абоненты Киева и Запорожья писали, что не работает ни связь, ни интернет.
В компании пользователям предложили бесплатно подключить себе пакет другого оператора, но уже через несколько часов сбои произошли в работе других крупнейших операторов – Vodafon и lifecell.
Из-за перебоев с интернетом и связью перестали работать многие банкоматы "Приватбанка", а в некоторых регионах (в Киевской области и Сумах) – система оповещения о воздушных тревогах.
После обеда пресс-служба "Київстар" сообщила уже о хакерской атаке:
"Утром 12 декабря сеть связи Киевстара стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет", - сказано в сообщении.
Информацию об атаке проверяют правоохранители.
Ссылаясь на информацию замруководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, издание "Экономическая правда" пишет, что после проверки и разбирательства оператор может быть конфискован у владельца и национализирован.
Выводов силовых служб и следствия пока нет, но гендиректор "Київстар" Александр Комаров дал комментарий в объединенном телемарафоне. Он сообщил о том, что IT-инфраструктура компании частично разрушена.
"Киевстар" обязательно предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться услугами оператора. Приносим извинения абонентам за временные неудобства и благодарим за понимание и поддержку", - заверил он, назвав ситуацию частью кибер-войны с Россией.
Помимо операторов в данный момент с перебоями работают и некоторые украинские банки – "Ощадбанк" и Monobank.
"Массированная DDoS атака на Моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт). Все под контролем", написал в соцсетях владелец "Монобанка" Олег Гороховский.
Американское издание The Washington Post пишет, что "хакерская атака подчеркнула сохраняющуюся угрозу государственности Украины, поскольку политическая борьба между демократами и республиканцами в Вашингтоне рискует лишить Украину помощи от ее самого важного союзника".
Туск призвал мир мобилизоваться
Вступивший в должность премьер-министра Польши Дональд Туск, сделал первое заявление, связанное с помощью Украине:
"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что они устали от ситуации.
Мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", - заявил он.
Европейские и другие страны, по мнению Туска, должны мобилизоваться и объединиться для помощи Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский за помощью во вторник отправился в Вашингтон: в столицу США он прилетел из Аргентины, где посетил церемонию инаугурации нового главы государства Хавьера Милея.
В Вашингтоне Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.
"Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон шаромыжничать, он будет уговаривать Белый дом не прекращать финансирование Киева", - прокомментировала поездку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Белый дом в свою очередь сообщает, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи до конца года, после чего средства будут исчерпаны.
Депутат-рэкетир с Житомирщины
Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник сообщила о задержании депутата горсовета Коростышева Житомирской области, который похищал людей и занимался рэкетом в составе "мощной преступной организации".
"Злоумышленники вымогали у людей деньги под вымышленными поводами, а в случае отказала платить – похищали своих жертв и отвозили их в специально оборудованные пыточные", - пишет СБУ.
Следствие установило 30 семей, пострадавших от действий бандитов.
"Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а потом убить, если воин не передаст им 190 тысяч гривен", - отметили в силовой структуре.
Задержанному депутату, который, по информации СБУ лично участвовал в похищениях и вымагательстве, грозит до 7 лет тюрьмы.
14 марта 2022, 18:31В МО РФ рассказали о рэкете украинских националистов в ЗапорожьеЧлены украинских националистических формирований захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у зажиточных жителей города якобы на нужды сил территориальной обороны. Об этом заявил журналистам 14 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев