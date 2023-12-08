Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 08.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 08.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 19 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-08T02:21
2023-12-08T02:21
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Ясиноватскому району было выпущено 82 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели ребенка - мальчика 2010 года рождения в Центрально-Городском районе Горловки.Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, СВО

Киевские каратели за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:21 08.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 19 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому районам), Донецку (Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Ясиноватскому району было выпущено 82 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На горловском - шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели ребенка - мальчика 2010 года рождения в Центрально-Городском районе Горловки.
Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Петровском районе Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 132 единицы различных боеприпасов.
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