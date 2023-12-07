https://ukraina.ru/20231207/1051810850.html
США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM
США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM - 07.12.2023 Украина.ру
США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM
Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками. Об этом сообщил Белый дом
2023-12-07T04:56
2023-12-07T04:56
2023-12-07T04:56
новости
сша
украина
военная помощь
пво
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040910382_0:318:2830:1910_1920x0_80_0_0_9b0cbf1448f273ee9f7fd475089fbc32.jpg
"[Минобороны] предоставило Украине технические данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось о существовании нескольких вариантов таких систем, сочетающих советскую пусковую установку "Бук", советские радары, американские ракеты Sea Sparrow и Sidewinder.Напомним, что Киев направил в Пентагон запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk.
https://ukraina.ru/20231207/1051805158.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040910382_0:0:2548:1910_1920x0_80_0_0_c1d84985c2ba50ca91543890a401143b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, военная помощь, пво, сво
Новости, США, Украина, военная помощь, ПВО, СВО
США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM
Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками. Об этом сообщил Белый дом
"[Минобороны] предоставило Украине технические данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о существовании нескольких вариантов таких систем, сочетающих советскую пусковую установку "Бук", советские радары, американские ракеты Sea Sparrow и Sidewinder.
Напомним, что Киев направил в Пентагон запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk.