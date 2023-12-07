https://ukraina.ru/20231207/1051810850.html

США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM

США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM - 07.12.2023 Украина.ру

США предоставили Киеву данные для производства гибридных систем ПВО FrankenSAM

Пентагон предоставил киевскому режиму данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM, сочетающих современные западные ракеты "земля-воздух" с советскими разработками. Об этом сообщил Белый дом

2023-12-07T04:56

2023-12-07T04:56

2023-12-07T04:56

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"[Минобороны] предоставило Украине технические данные для начала местного производства некоторых образцов гибридных систем ПВО FrankenSAM", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось о существовании нескольких вариантов таких систем, сочетающих советскую пусковую установку "Бук", советские радары, американские ракеты Sea Sparrow и Sidewinder.Напомним, что Киев направил в Пентагон запрос на системы противоракетной обороны THAAD, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, вертолёты Apache и Black Hawk.

https://ukraina.ru/20231207/1051805158.html

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новости, сша, украина, военная помощь, пво, сво