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Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину

Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину - 04.12.2023 Украина.ру

Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину

После того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом 4 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

2023-12-04T23:40

2023-12-04T23:40

2023-12-04T23:40

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Конгресс, по его словам, должен поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении финансирования киевскому режиму. Ранее в этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств. До этого директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, военная техника, военная помощь, сша, вашингтон