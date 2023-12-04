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Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину - 04.12.2023 Украина.ру
Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
После того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом 4 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-12-04T23:40
2023-12-04T23:40
2023-12-04T23:40
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сша
вашингтон
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Конгресс, по его словам, должен поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении финансирования киевскому режиму. Ранее в этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств. До этого директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, сво, военная техника, военная помощь, сша, вашингтон
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная техника, военная помощь, США, Вашингтон
Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
После того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом 4 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", – приводит его слова РИА Новости.
Конгресс, по его словам, должен поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении финансирования киевскому режиму.
Ранее в этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил
, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.
До этого директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла
, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.