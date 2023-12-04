Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину - 04.12.2023 Украина.ру
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Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину - 04.12.2023 Украина.ру
Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
После того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом 4 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
2023-12-04T23:40
2023-12-04T23:40
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Конгресс, по его словам, должен поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении финансирования киевскому режиму. Ранее в этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств. До этого директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.
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новости, украина, всу, сво, военная техника, военная помощь, сша, вашингтон
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная техника, военная помощь, США, Вашингтон

Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину

23:40 04.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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После того, как у Вашингтона закончатся выделенные деньги на помощь Украине, поставки оружия Киеву прекратятся. Об этом 4 декабря заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
"Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", – приводит его слова РИА Новости.
Конгресс, по его словам, должен поддержать запрос президента США Джо Байдена о выделении финансирования киевскому режиму.
Ранее в этот же день официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в США характеризуют положение Украины как тяжёлое. Деньги на поддержку Киева закончатся "очень скоро", уже истрачено более 97% от ранее заложенных на эти цели средств.
До этого директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявляла, что до конца текущего года Соединённые Штаты Америки исчерпают весь лимит на финансирование Украины.
 
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