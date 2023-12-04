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Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет - 04.12.2023 Украина.ру
Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
Поведение украинской власти играет на руку врагу, считает пятый президент Украины Пётр Порошенко, комментируя свой не выездной статус. По его мнению, таким образом киевский режим препятствует вхождению страны в Евросоюз
2023-12-04T18:27
2023-12-04T18:27
2023-12-04T18:27
новости
украина
петр порошенко
евросоюз
гончаренко
сша
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Он напомнил, что в США у него была якобы запланирована встреча со спикером Конгресса и представителями демократической и республиканской партий, руководством Государственного департамента США и Пентагоном. От их решения зависит судьба Украины, отмечает экс-президент. По его словам, партия "Европейская солидарность" подготовила постановление Верховной Рады от украинской общины, украинского народа, всего политикума (и власти, и оппозиции) к странам-членам ЕС, к главам государств и правительств с просьбой обеспечить положительное голосование 14-15 декабря и открыть переговоры о вступлении в ЕС для Украины. Следует отметить, что отказ в выезде из Украины в США "в командировку" получил только Порошенко. Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале отмечает, что на текущей неделе "в США аншлаг". По его словам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и группа украинских депутатов уже сегодня находятся в США. Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко будет требовать возбуждения уголовного дела в ответ на действия погранслужбы, СБУ и Верховной Рады. Напомним, 1 декабря Порошенко отказали в выезде из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а распоряжению Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, петр порошенко, евросоюз, гончаренко, сша
Порошенко обиделся, что всех взяли в США, а его – нет
Поведение украинской власти играет на руку врагу, считает пятый президент Украины Пётр Порошенко, комментируя свой не выездной статус. По его мнению, таким образом киевский режим препятствует вхождению страны в Евросоюз
"Десять дней осталось до заседания саммита Европейского совета в Брюсселе, где будут принимать решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы. В то же время украинская власть незаконными действиями сорвала поездки народных депутатов от оппозиции", – написал Порошенко в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что в США у него была якобы запланирована встреча со спикером Конгресса и представителями демократической и республиканской партий, руководством Государственного департамента США и Пентагоном. От их решения зависит судьба Украины, отмечает экс-президент.
По его словам, партия "Европейская солидарность" подготовила постановление Верховной Рады от украинской общины, украинского народа, всего политикума (и власти, и оппозиции) к странам-членам ЕС, к главам государств и правительств с просьбой обеспечить положительное голосование 14-15 декабря и открыть переговоры о вступлении в ЕС для Украины.
Следует отметить, что отказ в выезде из Украины в США "в командировку" получил только Порошенко. Так, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале отмечает, что на текущей неделе "в США аншлаг".
"Едут все, кому не надо на это получать разрешений. Стефанчук (прим. ред. - спикер украинского парламента) собирается встретиться с новый спикером Палаты представителей. Также должен прилететь Ермак (глава Офиса президента), в среду у него уже запланированы встречи. В четверг будет проходить оборонный форум, где будет присутствовать Рустем Умеров (министр обороны)", – пожаловался Гончаренко.
По его словам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и группа украинских депутатов уже сегодня находятся в США.
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко будет требовать
возбуждения уголовного дела в ответ на действия погранслужбы, СБУ и Верховной Рады.
Напомним, 1 декабря Порошенко отказали в выезде из страны. Политик убеждён, что пограничники действовали не по собственной инициативе, а распоряжению Офиса президента. Он уверял сотрудников погранслужбы, что в Польше и США у него запланированы десятки разных встреч.