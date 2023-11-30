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Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши – Сальдо

Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши – Сальдо - 30.11.2023 Украина.ру

Киевские власти готовят военную провокацию в отношении Польши – Сальдо

Киев готовит в отношении Польши военную провокацию на случай критического снижения поддержки со стороны стран Запада. Об этом со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо 30 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-30T03:58

2023-11-30T03:58

2023-11-30T03:58

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"Согласно данным, полученным от собственных источников на Украине, речь идёт о провокации, связанной с ударом западными или своими переделанными ракетами, на детали которых они хотят нанести российскую маркировку, чтобы затем обвинить Россию. Готовы это сделать они будут, когда почувствуют, что Запад снизил поддержку настолько, что фронт для киевского режима готов рухнуть. Это может произойти в самой близкой перспективе", - рассказал Сальдо.Вероятность воплощения такого безумного плана и реакцию Запада на его осуществление оценить трудно, добавил он."В США сразу поймут, что произошло на самом деле. А в Польше, например, недавно официальное расследование подтвердило, что убийство двух польских граждан было совершено украинской ракетой. Так что не факт, что центры, принимающие решения на Западе, поведутся на такую провокацию. Однако то, что Киев способен на подобное безумие, - несомненно", - отметил глава Херсонской области.По его мнению, киевские власти "полностью утратили политический разум".Напомним, что вечером 15 ноября 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека. Попытки обвинить в этом Россию прекратились после того, как президент Польши Анджей Дуда заявил, что тому нет никаких доказательств, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В конце сентября генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро официально подтвердил украинскую принадлежность этой ракеты.

https://ukraina.ru/20231129/1051596009.html

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новости, россия, владимир сальдо, украина, польша, провокация, сво