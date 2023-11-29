https://ukraina.ru/20231129/1051542798.html

Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-Ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год

Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-Ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год - 29.11.2023 Украина.ру

Виталий Киселев: Россия ловит в тумане "Бабу-Ягу", чтобы перейти в наступление и разбить ВСУ через год

Враг коварен и опасен. Он по-прежнему представляет для нас большую угрозу.

2023-11-29T07:13

2023-11-29T07:13

2023-11-29T07:13

интервью

всу

россия

купянск

артиллерия

украина

беспилотники

сво

мобилизация

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Поэтому у нас нет красивых контратак с глубокими прорывами. Мы держим оборону и выдавливаем ВСУ, чтобы занять более выгодные позиции, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий КиселёвОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руЕсли раньше по поводу Купянско-Лиманского направления докладывали, что ВС РФ там постоянно продвигались, захватывая в день по пять опорников ВСУ, то теперь поступают сообщения, что враг подтянул туда крупные резервы и наши войска были вынуждены полностью перейти к обороне.- Виталий Викторович, сколько в таких оценках правды, а сколько преувеличения?- В целом на Луганском оперативном направлении без существенных изменений.Под Купянском основные боевые действия ведутся вокруг Синьковки. Там у ВСУ три укрепрайона на господствующей высоте. Это очень удобные позиции, которые противник подпитывает личным составом. Да, с техникой у них сейчас проблемы, но все в порядке с артиллерией и гранатометами. Их орудия активно ведут огонь. Все разговоры Запада, что их склады опустели и теперь им нечего отправлять на Украину – чушь собачья. Снарядов у них хватает.Более того, противник применяет на каждом из направлений от 30 до 40 БПЛА разных размеров, как ударных, так и разведывательных. Запад испытывает на Украине все свое высокотехнологичное оружие.Единственная проблема ВСУ состоит в том, что они без разбора сажают в эти укрепрайоны неподготовленных солдат. Российские ВКС их в пух разносят. Мы продвигаемся, но очень медленно. Я уже много раз слышал разговоры, что мы уже чуть ли не Оскол форсировали. Ничего этого нет. Чтобы это произошло, должна сложиться определенная ситуация.В районе Сватово тоже без изменений. Мы слегка поддавливаем южнее Купянска. В основном используется наша артиллерия и ВКС, которые ежедневно обрабатывают тыловые районы ВСУ, уничтожая склады и пункты управления (взвод, рота, батальон).Под Кременной основная возня идет по линии Торское-Макеевка. Где-то мы оставляем позиции, где-то их занимаем. Это позиционная борьба. Кстати, ВСУ недавно завели туда националистический батальон "Азов"*, который прославился пытками и издевательствами над пленными военнослужащими и мирными гражданами. Они попытались прорвать нашу оборону, но потерпели крах. Зеленский считает их элитой. Хотя всю эту "элиту" мы уничтожили еще под Артемовском.В районе Соледара и Белогоровки ситуация тоже стабильна. В районе Курдюмовки ближе к Лисичанску украинские ДРГ предприняли несколько попыток прорыва. Но мы их своевременно выявили и уничтожили.Естественно, что враг на усиление Луганского направления направляет свои резервы из Днепропетровска и Киева, которые ранее проходили подготовку в странах НАТО. Их обучали два-три месяца, а потом отправляли на фронт. Пленные всушники утверждают, что ими там не занимались и они ничего не знают. Но это лукавство. Я точно знаю, что в Чехии готовят десантные подразделения. Причем они не прыгают с парашютов, а отрабатывают налеты и захваты застав. Из них по сути готовят спецназовцев.Враг коварен и опасен. Он по-прежнему представляет для нас большую угрозу. Поэтому у нас нет красивых контратак с глубокими прорывами. Мы держим оборону и выдавливаем ВСУ, чтобы занять более выгодные позиции.На ходе боевых действий сказываются погодные условия. Донецкий кряж характерен резкими перепадами температур (днем +12, вечером -5), которые сопровождаются густыми туманами, ливнями и снегопадами. В таких условиях куда-то наступать просто бессмысленно.Более того, ВСУ используют большое количество иностранных мин. Наши инженеры и штурмовые отряды проходят вперед, чтобы разминировать в них проходы.Тем не менее, мы знаем, что русский солдат непобедим и что мы достигнем поставленных целей.- Вы сказали, что враг активно применяет ударные БПЛА. Используется ли там "Баба-Яга", которая причиняет нашим солдатам много проблем?- Конечно.Ударные дроны – это основной способ воздействия на наши позиции. Они несут мины 60-го и 82-го калибра западного образца. В основном такие боеприпасы на Украину поставляют Польша, Прибалтика, Болгария и Чехия. Это очень опасный снаряд. Тем более, один такой коптер может перетаскивать от 6 до 12 мин. Если ударная группа из пяти таких дронов появляются в небе, они наносят вред нашим подразделениям. Их пытаются своевременно обнаружить, но не всегда это получается.Но в целом российские войска отрабатывают не только взаимодействие разведки, артиллерии и авиации, но и ПВО и РЭБ. Где-то это получается, где-то нет. Все-таки война – это жесткая и непредсказуемая вещь.- Касательно артиллерии. Сохраняется ли на Луганском направлении стереотип, что у ВСУ орудия более дальнобойные, а у нас они более точные, поэтому установился паритет в контрбатарейной борьбе?- Паритет установился потому, что мы используем "Ланцеты", которые работают на 70-80 километров. Это наносит противнику урон. Мы же выявляем, где именно ВСУ применяют лафетные М-777 или самоходные "Крабы" (они стреляют на 30-40 километров).В целом ВСУ по-прежнему используют тактику "выстрелил два снаряда и откатился". Тем более, все их системы работают на программном обеспечении. Бойцу не надо стоять с буссолью и вычислять координаты для наведения орудия. Ему автоматически дали координаты и точку геолокации, куда он должен прибыть на САУ, сделать пять выстрелов и уехать.Кстати, представители западных государств, которые смотрели российское вооружение на выставке в Эмиратах, высоко оценили "Ланцеты" и хотели сделать крупный заказ. Но мы их не будем поставлять даже в войска дружественных нам стран. И модернизировать этот боеприпас мы будем исключительно исходя из потребностей СВО.- Есть ли у вас информация, какие наши разрекламированные виды российских вооружений прибыли на Луганское направление?- Такой информации у меня нет. А если бы и была, я бы ее не разгласил. Это военная тайна (смеется).- А хотя бы примерно можно оценить эффективность "Тосочки", "Мальвы" и "Коалиции", о которых мы говорили в предыдущих интервью?- Артиллерия и разведка – это сейчас самое важное.Артиллерия – это бог войны, который делает погоду на любом направлении.БМ-21 "Град" - это устаревшая модель, но все равно очень эффективная. "Торнадо-Г" выполняет более точные и массированные задачи.На фронт активно поставляется танк Т-72, который прошел глубокую модернизацию. Т-90М "Проры" уже играет активную роль на поле боя.Но, повторюсь, мы находимся в активной обороне. Пока мы не говорим о том, что российские войска собираются наступать и совершать марш-броски. Для этого нам понадобятся совершенно другие средства с привлечением всех наших возможностей.- К слову о переходе от обороны к наступлению. Наше продвижение в Авдеевке поспособствует успехам на Луганском направлении? Или это разные истории?- Освобождение Авдеевки не решит даже вопрос с обстрелами Донецка. У ВСУ есть боеприпасы с химическими веществами. Для этого нужно расширять плацдармы и выдавливать противника на дальние рубежи.Повторюсь, война – это непредсказуемая вещь. Тут нет смысла загадывать. Я вообще не думаю, что решение задач на одном участке положительно скажется на другом.ВСУ – не дураки. Они распределяют технику и личный состав таким образом, чтобы сдерживать наши войска и периодически контратаковать. Тем более, что с людьми там все в порядке. Мобилизация идет жесткая.Кстати, по моей информации, офис Зеленского и офис Дуды подписали соглашение, что с мая 2024 года все мужчины призывного возраста будут депортированы на Украину. А летом и осенью этим же будут заниматься Прибалтика и Германия.- Сохраняется ли ситуация, при которой ВСУ бросают вперед пушечное мясо, а элитные части стараются приберечь?- Что мы подразумеваем под "элитными частями"? 36-я, 35-я и 80я десантно-штурмовые бригады? Эти части давно уничтожили в Артемовске и под Работино. Их остатки сидят в тылу и как-то тренируются.Элитный подразделения – это силы специальных операций ГУР и СБУ. Они небольшие. Они нужны для выполнения поставленных задач: теракты и диверсии. Так что я бы не сказал, что элитные подразделения как-то расчищают путь подразделениям армейским.Да, у ВСУ еще есть мотивированные бойцы, которых бросают на тот или иной участок. Но рано их ждет то же самое, что случилось под Работино.- До конца года какие перед нами стоят тактические задачи на фронте и в плане перевооружения?- Поставки вооружений идут согласно планам Минобороны. А продвижение вперед будет в таком же режиме. В зависимости от погодных условий и обстановки на поле боя.- Когда мы говорим о нашем большом наступлении, есть мнение, что одно должно быть с одной из конкретных целей: либо разгром ВСУ, либо взятие Киева для уничтожения режима Зеленского. Вы что по этому поводу думаете?- Если мы будем проводить крупную общевойсковую операцию, мы задействуем все наши силы. В этом случае мы покончим с Украиной за 7-8 месяцев. Мы будем окружать крупные группировки ВСУ. Кто-то сдастся, кто-то будет уничтожаться. Это будет жестокая война. Я не знаю, будем ли мы брать Киев. Но я точно знаю, что Малороссия, Новороссия и Слобожанчина – это все русские земли.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, купянск, артиллерия, украина, беспилотники, сво, мобилизация