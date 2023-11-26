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Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод

Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод - 26.11.2023 Украина.ру

Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод

С 1 января судовладельцы будут платить специальный сбор на выброс углерода в размере 90 евро за тонну груза при заходе в порты Евросоюза. По информации Bloomberg, так за год удастся собрать сборов на $3,6 млрд.

2023-11-26T13:20

2023-11-26T13:20

2023-11-26T13:20

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При этом есть высокая вероятность увеличения ставки сбора, предусмотренного Системой торговли выбросами Евросоюза (EU ETS). Еврокомиссия таким образом получит дополнительные финансовые средства под предлогом с борьбы с пресловутыми "парниковыми газами".При дефиците бюджета в Еврозоне официальный Брюссель намерен продолжать финансирование нынешнего руководства Украины и наращивать выпуск вооружений. Часть из них будет поставлена для нужд ВСУ в СВО, так как деградировавшая за постсоветский период украинская промышленность не способна обеспечить армию ни оружием, ни боеприпасами, ни даже обмундированием.

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новости, украина, украина-ес, ес, налоги, дефицит бюджета, судоходство, порт, инфляция, сво