https://ukraina.ru/20231126/1051345473.html
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод - 26.11.2023 Украина.ру
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
С 1 января судовладельцы будут платить специальный сбор на выброс углерода в размере 90 евро за тонну груза при заходе в порты Евросоюза. По информации Bloomberg, так за год удастся собрать сборов на $3,6 млрд.
2023-11-26T13:20
2023-11-26T13:20
2023-11-26T13:20
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При этом есть высокая вероятность увеличения ставки сбора, предусмотренного Системой торговли выбросами Евросоюза (EU ETS). Еврокомиссия таким образом получит дополнительные финансовые средства под предлогом с борьбы с пресловутыми "парниковыми газами".При дефиците бюджета в Еврозоне официальный Брюссель намерен продолжать финансирование нынешнего руководства Украины и наращивать выпуск вооружений. Часть из них будет поставлена для нужд ВСУ в СВО, так как деградировавшая за постсоветский период украинская промышленность не способна обеспечить армию ни оружием, ни боеприпасами, ни даже обмундированием.
https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украина-ес, ес, налоги, дефицит бюджета, судоходство, порт, инфляция, сво
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, налоги, дефицит бюджета, судоходство, порт, инфляция, СВО
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
С 1 января судовладельцы будут платить специальный сбор на выброс углерода в размере 90 евро за тонну груза при заходе в порты Евросоюза. По информации Bloomberg, так за год удастся собрать сборов на $3,6 млрд.