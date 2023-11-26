Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод - 26.11.2023 Украина.ру
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Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод - 26.11.2023 Украина.ру
Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод
С 1 января судовладельцы будут платить специальный сбор на выброс углерода в размере 90 евро за тонну груза при заходе в порты Евросоюза. По информации Bloomberg, так за год удастся собрать сборов на $3,6 млрд.
2023-11-26T13:20
2023-11-26T13:20
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При этом есть высокая вероятность увеличения ставки сбора, предусмотренного Системой торговли выбросами Евросоюза (EU ETS). Еврокомиссия таким образом получит дополнительные финансовые средства под предлогом с борьбы с пресловутыми "парниковыми газами".При дефиците бюджета в Еврозоне официальный Брюссель намерен продолжать финансирование нынешнего руководства Украины и наращивать выпуск вооружений. Часть из них будет поставлена для нужд ВСУ в СВО, так как деградировавшая за постсоветский период украинская промышленность не способна обеспечить армию ни оружием, ни боеприпасами, ни даже обмундированием.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украина-ес, ес, налоги, дефицит бюджета, судоходство, порт, инфляция, сво
Новости, Украина, Украина-ЕС, ЕС, налоги, дефицит бюджета, судоходство, порт, инфляция, СВО

Евросоюз сделает деньги из воздуха: с 1 января судовладельцы заплатят сбор за углерод

13:20 26.11.2023
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
С 1 января судовладельцы будут платить специальный сбор на выброс углерода в размере 90 евро за тонну груза при заходе в порты Евросоюза. По информации Bloomberg, так за год удастся собрать сборов на $3,6 млрд.
При этом есть высокая вероятность увеличения ставки сбора, предусмотренного Системой торговли выбросами Евросоюза (EU ETS). Еврокомиссия таким образом получит дополнительные финансовые средства под предлогом с борьбы с пресловутыми "парниковыми газами".
При дефиците бюджета в Еврозоне официальный Брюссель намерен продолжать финансирование нынешнего руководства Украины и наращивать выпуск вооружений. Часть из них будет поставлена для нужд ВСУ в СВО, так как деградировавшая за постсоветский период украинская промышленность не способна обеспечить армию ни оружием, ни боеприпасами, ни даже обмундированием.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 17:04
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - PoliticoСША и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
 
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