От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
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От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине
От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине
В США есть мнение, что время от времени надо менять "марионеток" на Украине, чтобы они не стали слишком самостоятельными. Поэтому Зеленский справедливо подозревает, что его могут заменить на Залужного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-11-16T05:00
2023-11-16T05:00
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
выборы
сша
президентские выборы
президент украины
власти
алексей порошенко
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Главная причина конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным не связана с провалом "контрнаступа". В этом виноваты исключительно власти США, которые всем руководят, рассказал эксперт.Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, добавил он.Президент Украины действительно очень удивился, когда в США потребовали от него провести выборы. Он подозревает, что эти выборы нужно провести только для того чтобы сменить его на Залужного, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html
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Новости
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, сша, президентские выборы, президент украины, власти, алексей порошенко
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, выборы, США, президентские выборы, президент Украины, власти, Алексей Порошенко

От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине

05:00 16.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДебаты кандидатов в президенты Украины
Дебаты кандидатов в президенты Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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В США есть мнение, что время от времени надо менять "марионеток" на Украине, чтобы они не стали слишком самостоятельными. Поэтому Зеленский справедливо подозревает, что его могут заменить на Залужного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Главная причина конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным не связана с провалом "контрнаступа". В этом виноваты исключительно власти США, которые всем руководят, рассказал эксперт.
Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, добавил он.

"Поэтому они (власти США. - Ред.) сменили [экс-президента Украины Петра] Порошенко на Зеленского. А сейчас Зеленский подозревает, что американцы хотят сменить его на кого-то другого. Вполне вероятно, что на Залужного", - отметил Марков.

Президент Украины действительно очень удивился, когда в США потребовали от него провести выборы. Он подозревает, что эти выборы нужно провести только для того чтобы сменить его на Залужного, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Грег Вайнер интервью
Вчера, 13:46
Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с умаКиев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйвыборыСШАпрезидентские выборыпрезидент УкраинывластиАлексей Порошенко
 
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