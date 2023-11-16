https://ukraina.ru/20231116/1051055617.html

От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине

От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине - 16.11.2023 Украина.ру

От Порошенко до Залужного. Эксперт объяснил, как США меняют непослушных марионеток на Украине

В США есть мнение, что время от времени надо менять "марионеток" на Украине, чтобы они не стали слишком самостоятельными. Поэтому Зеленский справедливо подозревает, что его могут заменить на Залужного. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-11-16T05:00

2023-11-16T05:00

2023-11-16T05:00

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Главная причина конфликта президента Украины Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным не связана с провалом "контрнаступа". В этом виноваты исключительно власти США, которые всем руководят, рассказал эксперт.Залужный и Зеленский раньше никогда не враждовали. Просто у американцев есть твердое мнение, что "марионеток" время от времени надо менять, чтобы они не приросли к креслу и не стали слишком самостоятельными, добавил он.Президент Украины действительно очень удивился, когда в США потребовали от него провести выборы. Он подозревает, что эти выборы нужно провести только для того чтобы сменить его на Залужного, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, сша, президентские выборы, президент украины, власти, алексей порошенко