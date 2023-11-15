https://ukraina.ru/20231115/1051028070.html

Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ

Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру

Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ

Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-15T06:00

2023-11-15T06:00

2023-11-15T06:00

новости

донбасс

мирные жители

россия

новые регионы рф

сво

поддержка

владимир путин

обстрелы

бои

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/08/1033900853_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_a082d06ffea7ab81493601fe74d06cb0.jpg

Люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем, рассказал эксперт.Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов России заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей, добавил он.Это все "проблемы роста", которые будут постепенно искореняться, как только в регионы России придет нормальная мирная жизнь — когда мы наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилые дома и дороги, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, мирные жители, россия, новые регионы рф, сво, поддержка, владимир путин, обстрелы, бои