https://ukraina.ru/20231115/1051028070.html
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T06:00
2023-11-15T06:00
2023-11-15T06:00
новости
донбасс
мирные жители
россия
новые регионы рф
сво
поддержка
владимир путин
обстрелы
бои
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Люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем, рассказал эксперт.Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов России заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей, добавил он.Это все "проблемы роста", которые будут постепенно искореняться, как только в регионы России придет нормальная мирная жизнь — когда мы наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилые дома и дороги, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, мирные жители, россия, новые регионы рф, сво, поддержка, владимир путин, обстрелы, бои
Новости, Донбасс, мирные жители, Россия, Новые регионы РФ, СВО, поддержка, Владимир Путин, обстрелы, бои
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем, рассказал эксперт.
Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов России заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей, добавил он.
"Нужно понимать, что им сейчас крайне тяжело: разорваны семейные связи, уничтожены дома и хозяйства, разорен бизнес, и это, естественно, накладывает свой отпечаток на взгляды людей, которые уже просто устали от того, что вокруг громыхают боевые действия", - отметил Журавлев.
Это все "проблемы роста", которые будут постепенно искореняться, как только в регионы России придет нормальная мирная жизнь — когда мы наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилые дома и дороги, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь