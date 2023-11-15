Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
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Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ - 15.11.2023 Украина.ру
Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ
Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-15T06:00
2023-11-15T06:00
новости
донбасс
мирные жители
россия
новые регионы рф
сво
поддержка
владимир путин
обстрелы
бои
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Люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем, рассказал эксперт.Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов России заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей, добавил он.Это все "проблемы роста", которые будут постепенно искореняться, как только в регионы России придет нормальная мирная жизнь — когда мы наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилые дома и дороги, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231109/1050873823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донбасс, мирные жители, россия, новые регионы рф, сво, поддержка, владимир путин, обстрелы, бои
Новости, Донбасс, мирные жители, Россия, Новые регионы РФ, СВО, поддержка, Владимир Путин, обстрелы, бои

Алексей Журавлев о том, как жители Донбасса поддерживают Путина и строят свою жизнь под обстрелами ВСУ

06:00 15.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Население новых регионов России заявляет о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем, рассказал эксперт.
Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов России заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президента Владимира Путина, за которого сейчас там готово проголосовать до 90% жителей, добавил он.
"Нужно понимать, что им сейчас крайне тяжело: разорваны семейные связи, уничтожены дома и хозяйства, разорен бизнес, и это, естественно, накладывает свой отпечаток на взгляды людей, которые уже просто устали от того, что вокруг громыхают боевые действия", - отметил Журавлев.
Это все "проблемы роста", которые будут постепенно искореняться, как только в регионы России придет нормальная мирная жизнь — когда мы наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилые дома и дороги, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Козин интервью
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НовостиДонбассмирные жителиРоссияНовые регионы РФСВОподдержкаВладимир Путинобстрелыбои
 
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