"Каждый полицейский может мне что-то предъявить": Гребенщиков* рассказал, почему не возвращается в Россию - 13.11.2023 Украина.ру
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"Каждый полицейский может мне что-то предъявить": Гребенщиков* рассказал, почему не возвращается в Россию
"Каждый полицейский может мне что-то предъявить": Гребенщиков* рассказал, почему не возвращается в Россию - 13.11.2023 Украина.ру
"Каждый полицейский может мне что-то предъявить": Гребенщиков* рассказал, почему не возвращается в Россию
Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk12 ноября рассказал, что не может вернуться в России, так как ему не дадут выступать
2023-11-13T13:20
2023-11-13T13:20
новости
россия
украина
гребенщиков
всу
иноагенты
концерт
музыкант
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Основатель рок-группы "Аквариум" заявил, что всё дело в концертах. Он уверен, что в России ему не дадут выступать. Музыкант уехал из России после начала спецоперации. При этом сам он заявляет, что эмигрантом себя не считает."Мне до сих пор интересно ездить везде и пробовать разные вещи. При этом я не перестаю чувствовать себя русским. Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира", — добавил Гребенщиков*.В сентября артист рассказал британскому изданию Financial Times, почему перестал ездить на Украину. По словам рокера, он получает от украинцев много писем с угрозами, где в том числе упоминается давняя украинская мантра "хороший русский - это мертвый русский".В мае 2022 года музыкант уехал из России в Великобританию. Позже лидер "Аквариума" рассказал в одном из интервью, что выступил в Берлине с концертом в поддержку Украины, на котором ему удалось собрать 12 миллионов евро (1,2 млрд руб.) на нужды ВСУ.Однако когда вокруг этого признания музыканта разгорелся скандал, Гребенщиков* поспешил отречься от своих слов и заявил, что никогда не располагал такими суммами.В июне Министерство юстиции РФ включило Бориса Гребенщикова* в реестр иноагентов.В ведомстве сообщили, что музыкант выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Украине, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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новости, россия, украина, гребенщиков, всу, иноагенты, концерт, музыкант
Новости, Россия, Украина, Гребенщиков, ВСУ, иноагенты, концерт, музыкант

"Каждый полицейский может мне что-то предъявить": Гребенщиков* рассказал, почему не возвращается в Россию

13:20 13.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль "Нашествие". День второй
Музыкальный фестиваль Нашествие. День второй - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk12 ноября рассказал, что не может вернуться в России, так как ему не дадут выступать
Основатель рок-группы "Аквариум" заявил, что всё дело в концертах. Он уверен, что в России ему не дадут выступать.
"Каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. Мне это сказали абсолютно прямо. И концерты мне играть никто не даст", — рассказал Гребенщиков*.
Музыкант уехал из России после начала спецоперации. При этом сам он заявляет, что эмигрантом себя не считает.
"Мне до сих пор интересно ездить везде и пробовать разные вещи. При этом я не перестаю чувствовать себя русским. Я не теряю русского языка и культуру. Но живу я в мире. И меня это вполне устраивает. Для меня Россия — это часть мира", — добавил Гребенщиков*.
В сентября артист рассказал британскому изданию Financial Times, почему перестал ездить на Украину. По словам рокера, он получает от украинцев много писем с угрозами, где в том числе упоминается давняя украинская мантра "хороший русский - это мертвый русский".
В мае 2022 года музыкант уехал из России в Великобританию. Позже лидер "Аквариума" рассказал в одном из интервью, что выступил в Берлине с концертом в поддержку Украины, на котором ему удалось собрать 12 миллионов евро (1,2 млрд руб.) на нужды ВСУ.
Однако когда вокруг этого признания музыканта разгорелся скандал, Гребенщиков* поспешил отречься от своих слов и заявил, что никогда не располагал такими суммами.
В июне Министерство юстиции РФ включило Бориса Гребенщикова* в реестр иноагентов.
В ведомстве сообщили, что музыкант выступал за рубежом для сбора финансовой помощи Украине, высказывался против специальной военной операции, получал поддержку от иностранных источников, проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
24 октября, 13:48
Тяжёлые будни уехавших. Что происходит с культурой в эмиграции Как живут в эмиграции, над чем работают творцы-иноагенты и просто покинувшие родину полтора года назад деятели нашей культуры? И каковы, как принято говорить, творческие планы у сбежавших?
 
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