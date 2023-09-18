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Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину
Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину - 18.09.2023 Украина.ру
Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину
Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* признался, что больше не ездит на Украину, потому что там желают ему смерти. Об этом он 18 сентября рассказал британскому изданию Financial Times
2023-09-18T14:23
2023-09-18T14:23
2023-09-18T14:23
новости
гребенщиков
украина
всу
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По словам рокера, он получает от украинцев много писем с угрозами, где в том числе упоминается давняя украинская мантра "хороший русский - это мертвый русский".В мае 2022 года Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию, где активно критиковал российскую армию и власти.Позже лидер "Аквариума" рассказал в одном из интервью, что выступил в Берлине с концертом в поддержку Украины, на котором ему удалось собрать 12 миллионов евро (1,2 млрд руб.) на нужды ВСУ.Однако когда вокруг этого признания музыканта разгорелся скандал, Гребенщиков* поспешил отречься от своих слов и заявил, что никогда не располагал такими суммами.В конце июня Гребенщиков* был внесен Минюстом в список иноагентов.* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.
https://ukraina.ru/20230918/1049485900.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гребенщиков, украина, всу
Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину
Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* признался, что больше не ездит на Украину, потому что там желают ему смерти. Об этом он 18 сентября рассказал британскому изданию Financial Times
По словам рокера, он получает от украинцев много писем с угрозами, где в том числе упоминается давняя украинская мантра "хороший русский - это мертвый русский".
"Сейчас страна, в которой я родился, и страна, которую я люблю, находится в очень печальном, трагическом положении. Миллионы и миллионы людей боятся думать, боятся высказаться", - сказал он, добавив, что хотел бы помочь не только украинцам, но и русским.
В мае 2022 года Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию, где активно критиковал российскую армию и власти.
Позже лидер "Аквариума" рассказал в одном из интервью, что выступил в Берлине с концертом в поддержку Украины, на котором ему удалось собрать 12 миллионов евро (1,2 млрд руб.) на нужды ВСУ.
Однако когда вокруг этого признания музыканта разгорелся скандал, Гребенщиков* поспешил отречься от своих слов и заявил, что никогда не располагал такими суммами.
В конце июня Гребенщиков* был внесен Минюстом в список иноагентов.
* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.