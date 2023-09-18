https://ukraina.ru/20230918/1049496664.html

Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину

Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину - 18.09.2023 Украина.ру

Спонсор ВСУ Гребенщиков*, рассказал, почему перестал ездить на Украину

Российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков* признался, что больше не ездит на Украину, потому что там желают ему смерти. Об этом он 18 сентября рассказал британскому изданию Financial Times

2023-09-18T14:23

2023-09-18T14:23

2023-09-18T14:23

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гребенщиков

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По словам рокера, он получает от украинцев много писем с угрозами, где в том числе упоминается давняя украинская мантра "хороший русский - это мертвый русский".В мае 2022 года Борис Гребенщиков* уехал из России в Великобританию, где активно критиковал российскую армию и власти.Позже лидер "Аквариума" рассказал в одном из интервью, что выступил в Берлине с концертом в поддержку Украины, на котором ему удалось собрать 12 миллионов евро (1,2 млрд руб.) на нужды ВСУ.Однако когда вокруг этого признания музыканта разгорелся скандал, Гребенщиков* поспешил отречься от своих слов и заявил, что никогда не располагал такими суммами.В конце июня Гребенщиков* был внесен Минюстом в список иноагентов.* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.

https://ukraina.ru/20230918/1049485900.html

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новости, гребенщиков, украина, всу