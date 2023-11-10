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Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма

Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма - 10.11.2023 Украина.ру

Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма

Заключенному во Владимирской области вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма, сообщила 10 ноября пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-10T13:35

2023-11-10T13:35

2023-11-10T13:35

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адольф гитлер

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В феврале прошлого года мужчина, который отбывал наказание в виде 5 лет лишения свободы в присутствии сокамерников высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны.Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность уроженца Украины, гражданина России, сторонника "Организации украинских националистов"*, связанная с "реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", говорится в сообщении.На фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания. Высказывания о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины, уточнили в ведомстве.Военный суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года.*экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена

https://ukraina.ru/20231027/1050520725.html

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новости, россия, владимирская область, заключенные, реабилитация, нацизм, адольф гитлер, колония