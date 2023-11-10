Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма - 10.11.2023 Украина.ру
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Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма
Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма - 10.11.2023 Украина.ру
Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма
Заключенному во Владимирской области вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма, сообщила 10 ноября пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-11-10T13:35
2023-11-10T13:35
новости
россия
владимирская область
заключенные
реабилитация
нацизм
адольф гитлер
колония
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В феврале прошлого года мужчина, который отбывал наказание в виде 5 лет лишения свободы в присутствии сокамерников высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны.Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность уроженца Украины, гражданина России, сторонника "Организации украинских националистов"*, связанная с "реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", говорится в сообщении.На фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания. Высказывания о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины, уточнили в ведомстве.Военный суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года.*экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимирская область, заключенные, реабилитация, нацизм, адольф гитлер, колония
Новости, Россия, Владимирская область, заключенные, реабилитация, нацизм, Адольф Гитлер, колония

Поддерживал Гитлера. Заключенного владимирской колонии осудили за реабилитацию нацизма

13:35 10.11.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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Заключенному во Владимирской области вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма, сообщила 10 ноября пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
В феврале прошлого года мужчина, который отбывал наказание в виде 5 лет лишения свободы в присутствии сокамерников высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны.
Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность уроженца Украины, гражданина России, сторонника "Организации украинских националистов"*, связанная с "реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса", говорится в сообщении.
На фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания. Высказывания о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины, уточнили в ведомстве.
Военный суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет на срок 2 года.
*экстремистская организация, деятельность на территории РФ запрещена
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